精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
～蛋白杏仁茶～ 攪拌機版
自家製蛋白杏仁茶，最適合秋冬乾燥天氣，飲完都覺得成個人滋潤哂😋😋就算冇破壁機用攪拌機一樣掂👍
製作時間: 1小時以上
份量人數: 3-4人
食材
南杏 160g
北杏 20g
白米 60g
食用清水 1200g
冰糖 90g+
蛋白 4隻
作法:
1 ：
做法： 1）將南杏，北杏，白米用清水浸6小時～過夜，然後倒出水份唔要 2）將已浸過既南杏北杏白米放入攪拌器，加入1200g食用水打匀大約5分鐘 3）倒出過篩只要液體，不要渣（可用煲魚袋或隔渣袋幫手）然後將杏仁茶倒入煮食煲，加入冰糖，開中火煮溶冰糖後，轉細火再攪拌冰糖完全溶解，見開始起細泡熄火 4）加入蛋白慢慢攪拌1～2分鐘完成
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56365
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
其他人也在看
糖水食譜｜蛋白杏仁茶
天氣轉冷又乾燥，令我想喝一些滋潤，又暖笠笠的糖水，剛好買了一大包南杏，今天就來做蛋白杏仁茶，材料非常簡單，只需要4樣材料，做法簡易，做出來的蛋白杏仁茶，香濃幼滑，蛋白杏仁茶不但非常好喝，而且可以美白潤膚，潤肺止咳，秋冬多吃白色食物，對肺部好，現在喝蛋白杏仁茶最適合不過！ #美白潤膚 #杏仁茶 #蛋白Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
雞翼食譜│藥膳雞翼 咁樣處理雞翼入味皮彈牙
初冬時份，久不久來個藥膳菜式，可以滋補一下又暖身，這個藥膳雞翼，因為雞翼事先已用鹽水浸過有底味，浸雞翼的藥材湯底不用加太多鹽，連湯也可以喝。雞翼浸完鹽水後沖冷水降溫，也可令皮和肉保持彈牙，再浸藥材湯時便不會太腍易爛。除了浸雞翼，這個湯底亦適合浸雞腳，而浸雞腳則在汆水後，要在藥材煲了15分鐘後便加入同煲才會腍身，即睇如何製作藥膳雞翼：Yahoo Food ・ 23 小時前
湯水食譜｜沙參玉竹螺片湯
最近日夜溫差明顯大了很多，大家記得早晚要多穿衣服保暖，天氣變得乾燥，不妨多煲滋陰潤燥的湯水 ，今天要煲的是沙參玉竹螺片湯，這湯適合秋冬喝，可以養陰潤燥，生津潤肺，而且非常鮮甜味美。Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
南瓜食譜｜南瓜糯米餅做法
氣炸鍋都做到南瓜餅，口感好軟糯，無需落鑊油炸，做法簡單，健康之選Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
甜品食譜｜芒果軟芝士撻
芒果軟芝士撻 之前整開心果芝士蛋糕時，剩左少少意大利軟芝士，又咁啱我老公早2日買左芒果，即刻諗到整番個芒果軟芝士撻先 用v仔機換個撻皮烤盤，好快就整到撻皮，真係可以慳番唔少時間，快靚正 鬆脆的撻皮配上又香又軟滑的芒果軟芝士餡，真係好好味 今次呢個芒果軟芝士撻最特別之處，係放係撻面的透明果凍片裝飾，呢個idea係參考一位好耐之前分享過呢個裝飾做法的烘焙谷友，個時見到佢的成品，已經覺得好靚，好想整，但一直拖到依架 不過，佢的材料係用大菜，我就想試下用魚膠粉，睇下得唔得，結果都ok喎！！ 效果唔錯，學佢加少少金箔，即刻靚哂Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
蛋糕食譜｜流心士多啤梨巴斯克焦香芝士蛋糕
流心士多啤梨巴斯克焦香芝士蛋糕 對上一次整巴斯克芝士蛋糕已經係8月頭，記得當時我係見到朋友整的流心巴斯克好吸引，所以就跟整，但係我改良再改良，研究再研究，都只係整到半流心 之後因為去旅行，然後忙整月餅、蛋糕......，所以暫且放下...... 但係唔代表我放棄左，近日忽然想食巴斯克芝士蛋糕，又記番起我暫且放下左的流心巴斯克，所以充滿探究精神的我又再繼續努力努力，爬文再爬文，終於發現除左之前留意到整流心巴斯克的食譜都只落粟粉，而唔落低筋麵粉之外，仲有就係加蛋黃✌️✌️ yeah??結果終於成功喇！！ 係咪好吸引呢Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜吳林峰不滿將起火原因歸咎竹棚 斥關愛隊打卡：根本同幸災樂禍冇分別
大埔宏福苑宏昌閣於11月26日星期三下午發生五級大火，事故造成逾百人傷亡，慘劇令全港市民悲痛不已，市民大眾與藝人名人都出錢出力援助災民。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
宏福苑五級火｜返工兩周即辭職 前保安經理：消防警報系統屢被關 曾反映問題但不獲上司理會｜Yahoo
大埔宏福苑五級火，外界除了關注維修工程的棚網物料外，亦關注屋苑的施工管理問題。曾經在宏福苑任職保安經理的黃先生今早（28 日）在電台節目表示，他在今年 5 月 1 日入職，上任不久已經留意到大維修的不同問題，包括消防警報系統不時被關掉，施工工人經常透過走火樓梯出入大廈等。他曾經向上級反映問題，但都未獲積極回應，不了了之，他也對此感到不滿，所以只工作了兩星期就辭職。黃先生說，知悉今次火災後不禁慨嘆「點解會咁」，認為災難原本可以避免。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
大埔宏福苑五級火｜初步化驗大廈棚網保護網達到阻燃要求
保安局局長鄧炳強表示，宏福苑五級火至今造成128人死亡，包括108人現場移送出的遺體、4人送院後不治、16具燒焦遺體仍在大廈內。Fortune Insight ・ 15 小時前
宏福苑五級火︱網傳關愛隊擬接手市民物資站 揚言報警非法集結 麥美娟無回應傳聞：盼不分立場︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。事發後，大量市民熱心自發在災區附近設立物資站，幫助災民，但網上今日下午（28 日）流傳，關愛隊要求接手物資站，更揚言報警投訴義工涉非法集結。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
宏福苑五級火︱林超英指追究不應針對竹棚架 批評 2009 年「屋宇更新大行動」釀禍︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔屋邨宏福苑 11 月 26 日發生奪命火災，香港天文台前台長林超英今日（27 日）在社交平台發文，認為火災中保護棚架工人的「圍網」反而可能成為致命元兇，指出雖然「圍網」的原意是防止棚架上物件或工人跌下，但這些易燃物料在火災中卻助長火勢迅速蔓延。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火丨中國太平確認承保：「應賠盡賠」 專家料火險保額20億足夠大廈重建
大埔宏福苑五級火警導致嚴重傷亡。中國太平發聲明確認太平香港承保宏福苑的維修工程項目保險，將按照保險合約，「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠。」28Hse.com ・ 16 小時前
香港宏福苑大火增至128死 約有200人下落不明
（法新社香港28日電） 香港保安局長鄧炳強今天表示，大埔宏福苑社區大火造成的死亡人數上升到128人，約有200人失聯。鄧炳強召開記者會說明大火處理情況，他還向受災民眾表達慰問。法新社 ・ 14 小時前
失聯者家屬透過相片認屍 場外多人守候 有人哭成淚人需攙扶離去
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火截至今早(28日)共造成至少94人死亡。相關部門開放廣福社區會堂予失聯者家屬嘗試透過相片認屍，大批居民在場外守候，有職員事前提醒家屬要有心理準備，部分遺體照片或令人不安。場內有臨床心理學家支援，有家屬分批入場，惟部分人士離開on.cc 東網 ・ 19 小時前
大埔宏福苑五級火｜16歲女生與家人同失聯曾留言稱「好辛苦」港男為移民友人尋雙親
大埔宏福苑周三（26日）發生五級大火，焚燒逾近兩日仍未救熄，造成最少94人死亡，當中包括一名消防員殉職，多人受傷，大批居民至今仍然失蹤。失蹤者家屬憂心如焚，連日於火場一帶來回穿梭尋親。 其中一名失蹤者為16歲女學生黎凱琪，她與70多歲爺爺、嫲嫲及叔叔同住於宏泰閣1605室。她的男友梁先生指，事發當日，凱琪考試放學am730 ・ 20 小時前
宏福苑五級火災｜死者家屬辨認遺物後神情哀傷 消防指遇難者主要在宏昌閣及宏泰閣找到(李昌峻報道)
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火，造成94人死亡、76人受傷。 清晨時分，其中一棟有單位死灰復燃，火舌向上冒出，單位火光熊熊。一小時後，燃燒範圍繼續擴大，冒出大量濃煙，消防繼續在現場灑水。大火發生超過一日半，七座大廈受波及，外牆熏黑，棚架被燒毀，綠色圍網只剩下小部分。有消防員進入單位，視察燒毀情況。早上有消防員受傷清醒，要由擔架床送走，多輛黑箱車陸續將遺體運走。有死傷者家屬繼續到社區會堂辨認遺物，現場圍起警戒線，有警員駐守維持秩序。不少家屬在完成辨認程序後離場，神情哀傷。消防指，死傷者主要在火勢比較猛烈的宏昌閣及宏泰閣找到，被問到大廈外牆維修工程用到的發泡膠及圍網等有否阻礙滅火。消防處副處長(行動)陳慶勇：「行動上的阻礙就沒有，但我們初步看火警蔓延得這麼快，都很可能跟這些物料有關，但實際是否這個情況，都要留待火警調查的同事去做一個調查才能確定。」消防稱會成立火警調查小組調查事件成因，包括消防系統是否有效操作，之後才知道何時可以讓居民回家。#要聞now.com 新聞 ・ 17 小時前
宏福苑大火｜王喜指低於40米高可加租 言論惹不滿被轟：覺得自己好幽默？
大埔屋苑宏福苑於11月26日發生五級火警，截至11月27日晚上11時搜救人員仍在進行搜索，死傷人數不斷增加，包括一名消防員喺火災中殉職。前TVB藝人王喜於宏福苑大火期間頻頻於社交平台出Post，當中一句「物業低於40米高嘅業主可以放膽加租」，震驚網民。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
金缸經｜災後公關「唯快不破」？
做公關的朋友都知道，但凡發生任何事，要第一時間作出反應，可謂金科玉律。但每件事，是否「唯快不破」？宏福苑衝天火...BossMind ・ 10 小時前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈41死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火，截至今早（27日）9 時，火警造成 44 人死亡，63 人受傷，包括 16 人危殆。火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是 08 年嘉禾大廈火災，以及 90 年代釀 41 人死、80 人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 2 天前
大埔宏福苑五級火 街坊、小店齊心派水派飯盒送暖 一田、麥當勞都伸出援手
大埔宏福苑於 11 月 26 日發生五級大火，宏昌閣外牆棚架猛烈燃燒，火勢迅速蔓延至多幢樓宇，造成多人受傷，並有消防員在救火期間不幸殉職，消息震動全港。直至深夜，現場仍未完全撲熄，多名居民無法返家，只能在街頭或臨時場地暫避。面對突如其來的災難，大埔社區展現了強大的互助精神，在困境中燃起一絲溫暖。Yahoo Food ・ 1 天前