中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
糖水食譜｜蛋白蓮子杏仁茶
秋燥微涼嘅天氣，食碗熱烘烘嘅滋潤甜品，暖暖手暖暖心最佳！蛋白蓮子杏仁茶滋潤美肌之餘，仲可以潤肺健脾！Philips 高速冷熱烹調攪拌機將攪拌、烹調2合1，比用明火烹調呢道甜品更方便快捷。
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
南杏 100克
北杏 15克
白蓮子 20克
白米 20克
水 600毫升
冰糖 50克
蛋白 2隻
作法:
1 ：
南杏、北杏和白米洗淨，分別用清水泡浸15分鐘
2 ：
白蓮子用熱水浸5分鐘
3 ：
將南杏、北杏、白米、蓮子、水及冰糖，放入Philips HR2088/91 高速冷熱烹調攪拌機的攪拌杯，合上蓋子
4 ：
選擇“豆漿“模式，按開始
5 ：
完成後加人蛋白，合上蓋子焗5分鐘，用餘溫將蛋白凝固，倒出即可享用
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/52036
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
