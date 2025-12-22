蛋糕食譜｜日式芝士小蛋糕

聖誕節系列之 日式芝士小蛋糕 今次又係我老公order，佢睇中左上次我整個款聖誕版日式芝士小蛋糕，然後…… 問我「你上次整個d聖誕小蛋糕的裝飾用哂未呀？？」 我「未呀！！」 佢「你之後仲有用嗎？？」 我「無呀！！」 佢「d裝飾剩左係度，過左聖誕都無用架喇！！」 我「係呀！！你想點？？講重點??」 佢「我想你整番上次細細件個款芝士蛋糕，比我攞返公司請同事食呀！！」 我表示「我好忙架，等我check check我的schedule先……??」 分享一下上次焗呢個扁身的日式芝士蛋糕係無用水浴法，今次又試下用番水浴法，成品有咩分別呢 結果，我覺得水浴法焗出黎濕潤d同香d，但時間相對長d，無用水浴法焗出黎個口感係無咁濕潤同無咁香，我個人比較鍾意用水浴法的成品，好味d 食譜連結： https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid024kQ8xnW15V7ZsjCxpNAayHAm5SKH13zk8FWbxp1r7KpdqCtuZeC81q7dGpSTy4cml&id=100057659010929&mibextid=Nif5oz Follow my FB page & IG ?? #汶・煮意 #manlicacy

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



蛋糕糊

忌廉芝士 125 g

植物油 20 ml

淡忌廉 60 ml

低筋麵粉 15 g

粟粉 10 g

蛋黃 2個



蛋白霜

蛋白 2隻

糖 30 g

檸檬汁／塔塔粉 4 ml／1 g



食譜份量

25×17×2.5 cm長方型烤盤 1底





作法:

1 ：

蛋糕糊： 1. 先將蛋糕模（如活底蛋糕模，外圍需包上2層錫紙，防止入水）放入烤盤中（用較有深度的烤盤）， 倒入適量的水，然後取出蛋糕模，備用 2. 將忌廉芝士（忌廉芝士先放室溫軟化／用微波爐加熱至略為軟化）攪拌成軟滑忌廉狀 3. 加入蛋黃（逐個加入，先拌勻再加第2個蛋黃），拌勻至無顆粒（一次加蛋黃，容易做成油水分離，結成一塊塊的豆腐花狀，若出現此情況，可多攪拌數十下便會混和）

2 ：

1. 再加入淡忌廉（分3次），用打蛋器拌勻，再加入植物油，拌勻 2. 用篩逐少加入低筋麵粉和粟粉（分3次），拌勻成蛋糕糊（手法動作要輕，攪拌至無粉粒即可），備用

3 ：

蛋白霜： 1. 蛋白用電動打蛋器以「4 檔」打至呈現粗大的魚眼泡沫狀（如蛋白還沒有打發就一直加入糖，蛋白霜就會變濕，確實蛋白打發至起大泡沫，再一點一點逐少的加入糖，效果會更好更穩定；打發時間大概2.5-3分鐘） 2. 逐少加入糖（分3次），先加入1／3的糖和檸檬汁／塔塔粉後，以「5 檔」打發至呈細小綿密的乳白色狀，再加入1／3的糖，打發至略有紋路（打發時間大概1.5-2分鐘左右）

4 ：

1. 最後加入剩下的糖，以「4 檔」打發至濕性發泡拿起打蛋器尾巴呈現向下垂而不滴落的狀態；打發時間大概1-1.5分鐘左右） 2. 然後慢慢減速至停止（有助將蛋白霜中的大氣泡變成質地細膩的小氣泡；打發完成的蛋白霜狀態是細膩而有光澤）

5 ：

1. 蛋白霜（分3次）加入蛋糕糊中，用切拌的方式拌勻（手法動作要輕，減少消泡的情況，否則會影響芝士蛋糕的鬆軟口感） 2. 粉漿倒入模具中（塗上油和撒少許粉／舖上牛油紙），在桌面上敲幾下震出表面較大的氣泡，再用筷子／竹籤在粉漿中劃圈圈，使內部的大氣泡釋出

6 ：

1. 預熱10分鐘（130°），先將蛋糕模放入盛有水（不用熱水，只需室溫水即可）的烤盤中，以水浴法焗約50-55分鐘分鐘（如焗至大概15-25分鐘左右，蛋糕表面開始澎漲和出現少許裂紋時，可立即打開一條小縫隙以降低爐內溫度／調低爐溫至110°※注意※需延長烤焗時間約10分鐘／在烤盤中加入室溫水，避免開裂的情況加劇；如中途蛋糕表面上色太快，可蓋上錫紙，防止焗燶）

7 ：

1. 最後再焗5-10分鐘（180°；調高溫度上色；如蛋糕上色已足夠，可省略此步驟）至表面上色 2. 先讓蛋糕在焗爐內，然後打開一條小縫隙（可用2個隔熱手套），待5-8分鐘（使內外溫差慢慢接近）才取出蛋糕（因降溫太快，蛋糕會因此而回縮以致凹陷） 3. 然後需馬上取出蛋糕（避免放太耐引致水氣滲入蛋糕而皺皮）

8 ：

1. 將蛋糕模在桌面上敲幾下（使熱氣散走，防止回縮），然後用小刀沿模具邊緣畫一圈（因為輕芝士蛋糕放涼後，體積會稍微縮小，但表面應該保持稍微圓凸，不會有內陷的情況，如蛋糕邊緣黏在模具上，會形成邊緣高中心低的製成品） 2. 放涼，脫模（可按個人喜好，將芝士蛋糕放進雪櫃冷藏最少3小時食用） 3. 最後，將芝士蛋糕平均切件，即成

9 ：



- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/53614

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com