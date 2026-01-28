蛋糕食譜｜懷舊西餅 合桃蛋糕

簡單又易做的懷舊西餅-合桃磅蛋糕，香濃牛油香，加入香脆的合桃，充滿口感，非常好味！做下午茶點就最好！ 可到我的Facebook 專頁，看更多食譜及英倫生活分享＞ http://www.facebook.com/MrsPsKitchen1

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



食材

牛油 180克

糖 160克

雞蛋 3隻

低筋麵粉 160克

泡打粉 1茶匙

牛奶 30毫升

合桃 80-100克





作法:

1 ：

用電動打蛋器打粉牛油和糖至淡黃色

2 ：

然後加入雞蛋，拌勻。篩入麵粉和泡打粉，拌勻

3 ：

加入牛奶，拌勻，然後下桃核碎，拌勻

4 ：



將蛋糕糊倒入鋪有烘焙紙的焗盤內 (我用的是23cm x 10cm)，放入已預熱180C焗爐，焗約45-55分鐘或至全熟即成！

