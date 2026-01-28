專訪炎明熹｜曾忐忑不再做歌手 受粉絲苦等打動
蛋糕食譜｜懷舊西餅 合桃蛋糕
簡單又易做的懷舊西餅-合桃磅蛋糕，香濃牛油香，加入香脆的合桃，充滿口感，非常好味！做下午茶點就最好！ 可到我的Facebook 專頁，看更多食譜及英倫生活分享＞ http://www.facebook.com/MrsPsKitchen1
製作時間: 1小時以上
份量人數: 5-6人
食材
牛油 180克
糖 160克
雞蛋 3隻
低筋麵粉 160克
泡打粉 1茶匙
牛奶 30毫升
合桃 80-100克
作法:
1 ：
用電動打蛋器打粉牛油和糖至淡黃色
2 ：
然後加入雞蛋，拌勻。篩入麵粉和泡打粉，拌勻
3 ：
加入牛奶，拌勻，然後下桃核碎，拌勻
4 ：
將蛋糕糊倒入鋪有烘焙紙的焗盤內 (我用的是23cm x 10cm)，放入已預熱180C焗爐，焗約45-55分鐘或至全熟即成！
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/54794
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
