蛋糕食譜｜超濃郁流心抹茶巴斯克蛋糕！香甜不膩、入口即化

香港人出名繁忙，不少打工仔都無空閒時間去煲湯及煲涼茶，而坊間一些現成的即飲湯包就成為各位都市的人恩物。11月5日中午十一點，鴻福堂在Klook推出電子兌換券加$10多一張再送燒賣券，當中不少套票都有平，包括燒賣折後最平每張只需$8.7即可入手，非常划算。而自家湯電子禮券、自家涼茶電子兌換券、正品藥製龜苓膏電子禮券也有同樣優惠。禮券的使用期去到2026年2月28日，趁平買定幾套慢慢食都得！

Yahoo Food ・ 4 小時前