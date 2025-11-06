蛋糕食譜｜超濃郁流心抹茶巴斯克蛋糕！香甜不膩、入口即化

專訪｜方力申分享太太懷孕趣事竟被師奶鬧？
每每見到巴斯克芝士蛋糕，總會不爭氣地流下口水，味道濃郁、中間柔軟流心，令人回味無窮！其實做巴斯克芝士蛋糕沒有想像中難，準備好材料，參考靈山的步驟，新手也能製成完美的蛋糕。看到最後更有四點提示，能幫助大家成功整到滿分巴斯克蛋糕，想知道有什麼秘訣嗎？即看今集《靈山教煮》。
材料：
材料（5寸焗圈）
全脂牛奶 75克
幼沙糖 50克
海鹽 1/16茶匙
雞蛋 100克
意大利馬斯卡彭芝士 250克
抹茶粉 15克
低筋麵粉 15克
忌廉 75克
