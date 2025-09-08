蛋餅食譜｜櫻花蝦菜脯先炒香 蛋餅細火煎微焦至香口！

颱風塔巴襲港，天文台於下午9時20分發出八號熱帶氣旋警告信號。每次打風都要急急腳去超市街市儲糧，不如平時冰箱放定易相處理的食材例如急凍鯖魚，到突然打風時便不用狼狽了。蒲燒醬汁除了可以用來煮鰻魚，也適用於他魚類例如鯖魚和秋刀等，傳統比例是所有材料一比一，不過醬油、味醂和糖同等比例比較濃甜，可以酌量減糖，不過如果減太多會影響風味。鯖魚沾了麵粉後先輕煎，可以定型不易散，吸收醬汁也更易，即睇Yahoo Food如何製作蒲燒鯖魚：

Yahoo Food ・ 1 天前