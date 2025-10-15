蜂巢式浮動太陽能系統具備 30 年耐用性

法國一家專注於太陽能創新的公司 Ciel & Terre 近日推出了一種靈感來自蜂巢的浮動系統，旨在提升大型光伏（FPV）項目的性能和效率。該公司成立於 2006 年，並於 15 年前率先推出其 Hydrelio 系統，開創了浮動太陽能技術的先河。隨著新技術 Fusio 的推出，Ciel & Terre 在大型浮動光伏系統的演變上邁出了新的一步。據報導，這一平台借鑑了橋樑和摩天大樓的結構工程原理，使用三角形蜂巢結構來提供卓越的穩定性和載荷分配，因而能夠提高氣流通過模組下方的流動性，從而減少浮體的占地面積。這種自然冷卻效果能在暖和的氣候中使能量輸出提升最多達到 2%。

Ciel & Terre 提到，與法國原子能與替代能源委員會（CEA）的合作下，他們正在開發一個數字模型，以便根據具體場地特徵更精確地估算這種增益。該公司的創始人 Alexis Gaveau 和 Bernard Prouvost 指出，雖然這項改進在理論上看起來微小，但在千兆瓦級的安裝中卻能帶來顯著的能源增益。該系統設計靈活且具可擴展性，支援高達 800 瓦峰值（Wp）的標準光伏模組，並提供 5 度和 12 度的傾斜角度，這使其能夠輕鬆適應各種環境和地理條件。此外，模組化的設計允許浮動太陽能農場從地方水庫無縫擴展到公用事業規模的水體。

廣告 廣告

這一系統因其緊湊的三角形浮體設計而具成本效益，能夠降低運輸和安裝成本。優化的生產流程縮短了交貨時間，並且該團隊簡化了現場組裝，以便更快地部署並減少項目停工時間。Ciel & Terre 還透露，這一獨特設計通過貓車式導航系統簡化了維護工作，使操作員能夠安全地在浮動結構上移動，從而輕鬆接觸所有光伏面板、逆變器和電纜，無需在陣列上行走。集成的清潔系統進一步簡化了維護工作，幫助持續保持最佳的設備性能。

為了測試系統的耐久性，Ciel & Terre 工程師對其進行了波浪疲勞、牽引、壓縮和各種穩定性測試，並輔以水動力學和計算流體動力學（CFD）模擬，評估其在極端條件下的性能。Fusio 的浮體由抗紫外線的高密度聚乙烯（HDPE）製成，這是用於飲用水儲存的相同材料。這些浮體設計能夠抵禦颱風級別的風力和近海條件，壽命可長達 30 年。該公司表示，它負責每個階段的管理，從概念化到市場部署，解決技術挑戰並應用最佳實踐，以提供有效的解決方案。

Fusio 結構的三角形形狀受到橋樑、金字塔或摩天大樓等主要工程和建築原則的啟發，這是抵禦外部力量最穩定和最具韌性的幾何形狀。第一個 100 千瓦峰值（kWp）Fusio 試點項目於 2022 年在印度的一個水電大壩地點完成，此外，現在在印度建設的一個 4.3 兆瓦峰值（MWp）項目也在進行中。Ciel & Terre 計劃在 2025 年第三季度之前完成該項目。該公司還在歐洲委員會的創新基金支持下，計劃在比利時進行新的 Fusio 安裝，這是該公司擴大歐洲水面可再生能源發電的更廣泛努力的一部分。

推薦閱讀