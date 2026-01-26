漬檸檬食譜｜蜂蜜漬檸檬

檸檬性涼、味苦 止渴生津、祛暑疏滯 檸檬好處： 1.幫助消化，促進胃裡蛋白分解砪的分泌，增加腸胃蠕動 2.減肥瘦身，快速燃燒脂肪，並且控制食慾 3.增加抵抗力，富含維生素C，增強身體免疫力 4.美白抗氧化 檸檬禁忌： 1.酸性物質會令經血減少，女性經期中最好不要喝 2.胃酸過多、腸胃病患者不宜飲用 3.檸檬富含鉀，有腎臟疾病患者要注意攝取 4.檸檬中的柚皮甘會和某些藥物產生反應，所以要避免和這類藥一起服用 5.檸檬會軟化牙齒的琺瑯質，喝完後馬上刷牙，會破壞牙齒，15分鐘內用清水漱口即可

製作時間: 1小時內

份量人數: 9人以上



食材

黃檸檬 3個

蜂蜜 適量





作法:

1 ：



在玻璃放入蜂蜜和檸檬片，一層蜂蜜，一層檸檬片，最後用蜂蜜淹過所檸檬片，蓋蓋冷藏保存，3天後即可享用

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/52462

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com