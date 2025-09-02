《強制舉報虐兒條例》明年實施 有校長憂更難處理虐兒
蜘蛛人霍蘭德：諾蘭「奧德賽」是我看過最好的劇本
（法新社洛杉磯2日電） 湯姆霍蘭德（Tom Holland）明年暑假將十分耀眼，隨著大導演諾蘭的「奧德賽」與「蜘蛛人：重生日」雙雙上映，這名以孩子氣與熱情著稱的演員，接受媒體訪問時對2026暑假難掩興奮之情。
知名英國導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）史詩電影「奧德賽」（The Odyssey）明年7月初上演，湯姆霍蘭德飾演英雄奧德修斯（Odysseus）的兒子忒勒馬科斯（Telemachus），這個人物是這部古希臘傳奇的關鍵角色。
最近剛結束地中海地區拍攝的湯姆霍蘭德向媒體表示，「（奧德賽）是我讀過最好的劇本」。
「奧德賽」是克里斯多福諾蘭繼傳記片「奧本海默」（Oppenheimer）後的又一力作，它擁有超級卡司，包括麥特戴蒙（Matt Damon）、安海瑟薇（Anne Hathaway）、羅伯派汀森（Robert Pattinson）、莎莉賽隆（Charlize Theron），以及湯姆霍蘭德的未婚妻辛蒂亞（Zendaya）。
湯姆霍蘭德熱情地表示克里斯多福諾蘭是真正可以合作的導演。「他知道自己想要什麼…但你在這個環境可提出自己的想法，或以特定方式塑造角色。」
這兩個英國人之前從未合作，但有許多共同點。克里斯多福諾蘭執導「蝙蝠俠：黑暗騎士」（The Dark Knight），以及湯姆霍蘭德主演的「蜘蛛人」，都是超級英雄電影中最成功、最受歡迎的系列。
就在湯姆霍蘭德受訪幾天前，網上流傳的照片顯示他在格拉斯哥拍攝「蜘蛛人：重生日」（Spider-Man：Brand New Day）動作片段。劇組是以格拉斯哥取代劇中的紐約。
對湯姆霍蘭德來說，在他第7部漫威電影穿上蜘蛛人服裝，這感覺「就像第一次」。
「蜘蛛人：重生日」將於明年7月底上映，比「奧德賽」約晚2個星期。
