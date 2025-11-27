「蜘蛛CP」Tom Holland與Zendaya老派約會相處之道：5個「Green Flag」暖心戀愛舉動，讓人高呼超甜蜜

「蜘蛛CP」 Tom Holland 與Zendaya老派約會相處之道：5個「Green Flag」暖心戀愛舉動，讓人高呼超甜蜜

Tom Holland 與 Zendaya 的愛情開花結果，堅定的戀情讓人十分羨慕！二人因合作《蜘蛛俠》結緣，2021 年公開戀情至 2024 年底訂婚，打破了「蜘蛛CP」的分手魔咒，雖然少有於鏡頭前放閃，但微細的戀愛舉動讓人高呼超甜蜜！

Zendaya 曬 5 卡巨鑽 拍拖三年甜蜜訂婚

Zendaya 於 2025 金球獎甜曬 5 卡鑽戒！ (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)

Zendaya 於 2025 金球獎時，無名戴上了 5 卡的閃亮鑽戒，二人直認已訂婚，並且將慢慢籌備婚禮，準備走入人生的下一階段！Tom Holland 亦於訪問中指自己希望成為一個好爸爸，大家也很期待他們組成可愛的「蜘蛛小家庭」呢～

Tom Holland 與 Zendaya 的甜蜜舉動1）公眾場合解救女友

Zendaya 出席品牌發佈會時，因寵粉而為粉絲們簽名，在攝影師及粉絲人群愈來愈多之下，被重重圍住未能脫困。Tom Holland 不發一言回頭拉住 Zendaya 的手，牽著女友的手直接帶走，霸氣舉動超級甜蜜！

「我認為愛一個人是神聖的，你需要與他一起經歷生活的大小事，並享受對方所給予的愛。」 －Zendaya

Tom Holland 與 Zendaya 的甜蜜舉動2）無條件支持 Zendaya

Tom Holland 重視私生活，社交媒體上不算活躍，但每逢 Zendaya 推出新作品，他定必會留下評論支持女友。Tom Holland 完全不介意 Zendaya 比自己受歡迎，每當女友被粉絲圍住拍照，他總在一旁幫忙拍照或拿手袋，私下亦會互相搜尋彼此的名字，可謂甜出新高度。

「這是屬於 Zendaya 的時刻，如果我也走上紅地毯，那就變成了『我們』，我想將焦點留在她的身上。」 －Tom Holland

Tom Holland 與 Zendaya 的甜蜜舉動3）小情侶的甜蜜日常

Zendaya 與 Tom Holland 穿上簡單的運動服，度過甜蜜的小日常。(Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

作為公眾人物，二人未有太抗拒公開親蜜，Zendaya 會穿上最簡單的連帽衛衣，就像普通情侶般陪伴 Tom Holland 購物及看球賽。日常又會於度假酒店中靜靜看書，度過寧願的小時光，浪漫又甜蜜。

「我們就是對方最好的朋友，她十分完美。」 －Tom Holland

Tom Holland 與 Zendaya 的甜蜜舉動4）飛 10 小時吃一餐晚飯

二人作為荷里活影星，日程確實相當忙碌，見上一面也絕不容易。Tom Holland 曾飛 7 小時回倫敦後，再飛 3 小時去羅馬與 Zendaya 吃飯。而且 Tom 亦會「瘋狂探班」，例如在 Zendaya 拍攝《高校十八禁》第二季時探班近 30 次，就是寵女友達人。

Tom Holland 與 Zendaya 的甜蜜舉動5）為女友甜蜜應援

Tom Holland 的 Instagram 上充滿對 Zendaya 的應援，例如生日祝福、甜蜜合照等，即使雙方工作忙碌也為生活佈滿甜蜜小痕跡。難怪 Zendaya 經常於訪問中示愛，例如問道「哪位演員最有魅力？」，Zendaya 毫不猶疑就會答「我的男人 Tom Holland」，而 Tom Holland 也會糾正記者 Zendaya 是「未婚妻」不是「女友」，有來有往的戀愛最甜蜜！

