豬頸肉食譜｜蜜汁韓醬焗豬頸肉 (附影片)

豬頸肉的做法可說是變化多端。。。這個蜜汁韓醬會是你喜歡的味道嗎 食譜短片連結 https://youtu.be/8uUmR-WmdIY FB: 文迪廚房 https://www.facebook.com/mandykitchens/

製作時間: 30分鐘內

份量人數: 1-2人



食材

豬頸肉 一 塊

麥芽糖 兩 湯匙

【調味料】糖 半 茶匙

【調味料】鹽 半 茶匙

【調味料】麻油 半 湯匙

【調味料】白米醋 一 湯匙

【調味料】紹興酒 半 湯匙

【調味料】韓式醃肉汁 三 湯匙





作法:

1 ：

豬頸肉一塊洗淨後印乾水, 然後倒入調味料醃過夜

2 ：

取出醃好的豬頸肉後, 剩下的醃肉汁要留起

3 ：

焗爐先用230度預熱8分鐘

4 ：

收放入豬頸肉用230度焗10分鐘

5 ：

然後取出掃上剩下的醃肉汁

6 ：

放回入焗爐用200度再焗8分鐘

7 ：

取出後掃上麥芽糖, 然後再用230度焗7分鐘。





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/31665

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com