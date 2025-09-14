Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

蜜粉推介2025｜上臉實測5款定妝蜜粉 開價VS專櫃！李時安爆款令人失望？「這款」出汗後妝感如奶油肌、Jisoo同款持妝力高｜美編實測

即使已經踏入9月，香港仍然持續高溫，潮濕翳焗的天氣令精心打扮的各位相當頭痛。想擁有貼服持久的底妝，最後定妝這一步相當重要，這次美編實測精選了5款人氣蜜粉，包括Keep in Touch、THREE、LAURA MERCIER、Dior以及YSL Beauté，品牌涵蓋低中高價位及不同功能。部份效果令編輯相當驚訝，亦有產品保持一貫實力，想知結果即睇下文！

潮濕翳焗的天氣令精心打扮的各位相當頭痛，想擁有貼服持久的底妝，最後定妝這一步相當重要。

蜜粉推介1.Keep in Touch 毛孔隱形控油定妝蜜粉

今個夏天討論度最高的蜜粉絕對是韓國戀綜「單身即地獄」成員李時安推薦的Keep in touch爆款，每隔一陣子就會見到Threads的推薦文，不少美妝博主的實試功效令人嘖嘖稱奇。粉如其名，主打完美遮蓋毛孔至隱形，專利技術將蜜粉打造成具備控油及提亮功效的微米細緻球狀粉體，令肌膚柔焦無瑕。配方平衡出油，底妝呈現乾爽細滑，即使夏天出汗仍能保持清爽持久。

李時安推薦的Keep in touch爆款，每隔一陣子就會見到Threads的推薦文。

用後感：遮瑕力絕對是5款中最強，不誇張，上臉真的能完全遮蓋毛孔和瑕疵，就像用了美顏濾鏡。持妝力不錯，外出6小時仍能保持大概，出油後反而更自然，只是鼻翼位置會有點斑駁。定妝效果雖然很好，但缺點是粉感超重不夠自然，不小心疊加太多會有死白感。上粉時會稍微卡粉，建議先用粉撲再用化妝掃掃開。個人覺得適合膚況不太好和喜歡濃妝的人士，追求透明妝感的朋友就不建議了。

定妝後（左）、卸妝前（右）

上粉時會稍微卡粉，建議先用粉撲再用化妝掃掃開。

毛孔隱形控油定妝蜜粉（2色）

售價：$126/10g

毛孔隱形控油定妝蜜粉（2色）

蜜粉推介2.THREE 柔光極致晶透蜜粉

THREE這款新品被譽為「消失的蜜粉」，成份添加了茶籽油、摩洛哥堅果油、荷荷巴油、乳油木果油等九種植物油、油脂及植物萃取精華。獨創粉體平衡配方，充滿彈力而滋潤，濕潤均勻的質地不會在臉上留下粉痕，瞬間融入於底妝，令妝容更自然貼服。主打上臉後產生絲滑潤澤的質感，輕柔地包覆每吋肌膚。

包裝取粉有點不便，新手一不小心就會拿得太多。

用後感：質地輕盈，容易推開，粉感自然，有效柔化肌膚，不會出現死白的妝效。重複疊擦也不覺厚重，適合打造清透妝感。遮瑕和修飾毛孔的能力相對一般，控油力不錯，持妝力只有約3-4小時，如整日外出或長期在室外則需要多次補妝。另外包裝取粉有點不便，新手一不小心就會拿得太多。不過特製圓弧彈力粉撲質地鬆軟，上臉很舒服，屬於各方面都中規中矩的產品。

定妝後（左）、卸妝前（右）

柔光極致晶透蜜粉（2色）

售價：$390/10g

柔光極致晶透蜜粉（2色）

蜜粉推介3.LAURA MERCIER 柔焦保濕蜜粉

LM的底妝產品一向是皇牌系列，當中柔焦保濕蜜粉主打16小時持妝力，配方糅合高效鎖水之透明質酸及氨基酸粉末，減低乾燥粉感。而二氧化矽粉末則有效加強柔焦及肌膚瑕疵的效果，吸走臉上多餘油脂，塑造輕感貼服的零毛孔妝效。成份不含滑石粉，令肌膚保持自然光感而不泛白。在鎖水保濕、柔焦毛孔及極致控油三者中取得完美平衡，成就16小時法式輕感無瑕底妝。

成份不含滑石粉，令肌膚保持自然光感而不泛白。

用後感：粉質幼細，上妝自然，霧面得來不會有厚重妝感。剛上臉時柔焦效果真的有磨皮級功效，能充分修飾毛孔，出汗後粉感會轉變成自然光澤，大讚！持妝力強，實測7小時後雖有些脫妝但不斑駁。控油力一般，特別是T區位置，油性肌膚應要補妝，適合需要高遮瑕力、長效保濕以及乾性肌人士。小貼士：上粉時根據指示對摺粉撲並輕輕揉合，令蜜粉均勻地分佈於粉撲上再使用揉轉方式上妝，這樣比起直接拍打上臉更貼服。

定妝後（左）、卸妝前（右）。持妝力強，實測7小時後雖有些脫妝但不斑駁。

柔焦保濕蜜粉（2色）

售價：$420/20g

柔焦保濕蜜粉（2色）

同場加映：LAURA MERCIER輕感持久定妝噴霧

早前因韓國Waterbomb水彈女王權恩妃的「封膜級妝容」而爆紅的定妝噴霧，就算被水槍不停噴灑妝容依舊持久。這次實測特地配搭噴霧使用，實力果然名不虛傳。首先水珠非常細緻綿密，即使直接噴上臉也不會一滴滴，輕薄鎖水。單看以下實測相便感受到蜜粉加噴霧的雙倍定妝威力，美編出外10小時沒有補過妝仍見妝感，持久力確實厲害，唯一可惜是時間久了皮膚會有一點乾燥脫皮。

定妝後（左）、卸妝前（右）*出外10小時沒補妝

輕感持久定妝噴霧

售價：$320/100ml

輕感持久定妝噴霧

蜜粉推介4.Dior 恆久貼肌氣墊蜜粉

Dior首款主打能「不著痕跡地令底妝低調綻放絲絨般光澤」的定妝蜜粉，妝效透薄零粉感。質感清爽絲滑，能與膚色完美融為一體，打造均勻、啞緻、自然清新的底妝。配方透過糅合水分令蜜粉與肌膚更無間縫融合，另添加了野生三色堇萃取，溫和親膚，改善膚質。通過皮膚科醫學測試，不會造成粉刺。

Dior首款主打能「不著痕跡地令底妝低調綻放絲絨般光澤」的定妝蜜粉。

用後感：妝感和霧面感可說是5款中最強，底妝展現啞緻剔透感，取一點粉末以足夠全臉，遮瑕力高。剛上臉時會略顯厚重，但妝感隨時間越見自然，出油後蜜粉反更有光澤，非常適合夏天使用，持妝力也不錯。特別一讚包裝輕巧方便攜帶，適合不喜歡用粉餅補妝的人。注意每次倒粉容易一次倒太多浪費了，粉撲吸粉也是，建議以掃上臉或逐次少量。

定妝後（左）、出外3小時出油後（中）、卸妝前（右）

恆久貼肌氣墊蜜粉（5色）

售價：$550/10g

恆久貼肌氣墊蜜粉（5色）

同場加映：恆久貼肌輕霧蜜粉餅

由Anya Taylor-Joy、Willow Smith和Blackpink Jisoo代言的恆久貼肌輕霧蜜粉餅，質感輕盈且富含細緻的柔焦色素粒子，能有效撫平毛孔及抑制油光，帶來24小時持久的美肌濾鏡妝效。美編實測後也對其效果相當滿意，遮瑕力高，霧面效果顯著，個人覺得出汗出油後用來補妝效果更佳，難怪Jisoo在世巡演唱會大汗淋漓仍能維持妝容。

定妝後（左）、補妝後（右），個人覺得出汗出油後用來補妝效果更佳。

恆久貼肌輕霧蜜粉餅（3色）

售價：$520/9g

恆久貼肌輕霧蜜粉餅（3色）

蜜粉推介5.YSL Beauté 恆時輕透柔霧蜜粉

主打肌膚如柔焦濾鏡妝效並有效鎖濕持妝21小時，90%親膚配方富含多種護膚活性成分，包括1% 保濕透明質酸、有助肌膚24小時不乾燥的青檸果皮萃取以及改善膚質的菸鹼醯胺（維他命B3衍生物）。絲滑粉末瞬間平滑肌膚與毛孔，控油持妝並令妝容更細緻貼服。蜜粉界中少有地推出四種色調以切合不同肌膚需要，包括透明、淺近膚色、粉調薰衣草和冰川藍。

YSL Beauté 恆時輕透柔霧蜜粉

用後感：今次實測了透明和粉調薰衣草：前者遮瑕力較強，粉感透薄自然，能修飾毛孔，即使脫妝也很自然，持妝太久鼻翼下巴會有點乾，適合任何膚色使用。後者妝感可謂零，上臉非常自然，均勻膚色之餘粉色重點提亮，適合膚況好及喜歡偽素顏妝容的人，當然相對來說遮瑕力比較弱。

透明：定妝後（左）、卸妝前（右）

粉調薰衣草：定妝後（左）、卸妝前（右）

恆時輕透柔霧蜜粉（4色）

售價：$560/10g

恆時輕透柔霧蜜粉（4色）

