娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾 另一半要有邊界感
蜜粉推介2025｜上臉實測5款定妝蜜粉 開價VS專櫃！李時安爆款令人失望？「這款」出汗後妝感如奶油肌、Jisoo同款持妝力高｜美編實測
這次美編實測精選了5款人氣蜜粉，想知結果即睇下文！
即使已經踏入9月，香港仍然持續高溫，潮濕翳焗的天氣令精心打扮的各位相當頭痛。想擁有貼服持久的底妝，最後定妝這一步相當重要，這次美編實測精選了5款人氣蜜粉，包括Keep in Touch、THREE、LAURA MERCIER、Dior以及YSL Beauté，品牌涵蓋低中高價位及不同功能。部份效果令編輯相當驚訝，亦有產品保持一貫實力，想知結果即睇下文！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
蜜粉推介1.Keep in Touch 毛孔隱形控油定妝蜜粉
今個夏天討論度最高的蜜粉絕對是韓國戀綜「單身即地獄」成員李時安推薦的Keep in touch爆款，每隔一陣子就會見到Threads的推薦文，不少美妝博主的實試功效令人嘖嘖稱奇。粉如其名，主打完美遮蓋毛孔至隱形，專利技術將蜜粉打造成具備控油及提亮功效的微米細緻球狀粉體，令肌膚柔焦無瑕。配方平衡出油，底妝呈現乾爽細滑，即使夏天出汗仍能保持清爽持久。
用後感：遮瑕力絕對是5款中最強，不誇張，上臉真的能完全遮蓋毛孔和瑕疵，就像用了美顏濾鏡。持妝力不錯，外出6小時仍能保持大概，出油後反而更自然，只是鼻翼位置會有點斑駁。定妝效果雖然很好，但缺點是粉感超重不夠自然，不小心疊加太多會有死白感。上粉時會稍微卡粉，建議先用粉撲再用化妝掃掃開。個人覺得適合膚況不太好和喜歡濃妝的人士，追求透明妝感的朋友就不建議了。
毛孔隱形控油定妝蜜粉（2色）
售價：$126/10g
蜜粉推介2.THREE 柔光極致晶透蜜粉
THREE這款新品被譽為「消失的蜜粉」，成份添加了茶籽油、摩洛哥堅果油、荷荷巴油、乳油木果油等九種植物油、油脂及植物萃取精華。獨創粉體平衡配方，充滿彈力而滋潤，濕潤均勻的質地不會在臉上留下粉痕，瞬間融入於底妝，令妝容更自然貼服。主打上臉後產生絲滑潤澤的質感，輕柔地包覆每吋肌膚。
用後感：質地輕盈，容易推開，粉感自然，有效柔化肌膚，不會出現死白的妝效。重複疊擦也不覺厚重，適合打造清透妝感。遮瑕和修飾毛孔的能力相對一般，控油力不錯，持妝力只有約3-4小時，如整日外出或長期在室外則需要多次補妝。另外包裝取粉有點不便，新手一不小心就會拿得太多。不過特製圓弧彈力粉撲質地鬆軟，上臉很舒服，屬於各方面都中規中矩的產品。
柔光極致晶透蜜粉（2色）
售價：$390/10g
蜜粉推介3.LAURA MERCIER 柔焦保濕蜜粉
LM的底妝產品一向是皇牌系列，當中柔焦保濕蜜粉主打16小時持妝力，配方糅合高效鎖水之透明質酸及氨基酸粉末，減低乾燥粉感。而二氧化矽粉末則有效加強柔焦及肌膚瑕疵的效果，吸走臉上多餘油脂，塑造輕感貼服的零毛孔妝效。成份不含滑石粉，令肌膚保持自然光感而不泛白。在鎖水保濕、柔焦毛孔及極致控油三者中取得完美平衡，成就16小時法式輕感無瑕底妝。
用後感：粉質幼細，上妝自然，霧面得來不會有厚重妝感。剛上臉時柔焦效果真的有磨皮級功效，能充分修飾毛孔，出汗後粉感會轉變成自然光澤，大讚！持妝力強，實測7小時後雖有些脫妝但不斑駁。控油力一般，特別是T區位置，油性肌膚應要補妝，適合需要高遮瑕力、長效保濕以及乾性肌人士。小貼士：上粉時根據指示對摺粉撲並輕輕揉合，令蜜粉均勻地分佈於粉撲上再使用揉轉方式上妝，這樣比起直接拍打上臉更貼服。
柔焦保濕蜜粉（2色）
售價：$420/20g
同場加映：LAURA MERCIER輕感持久定妝噴霧
早前因韓國Waterbomb水彈女王權恩妃的「封膜級妝容」而爆紅的定妝噴霧，就算被水槍不停噴灑妝容依舊持久。這次實測特地配搭噴霧使用，實力果然名不虛傳。首先水珠非常細緻綿密，即使直接噴上臉也不會一滴滴，輕薄鎖水。單看以下實測相便感受到蜜粉加噴霧的雙倍定妝威力，美編出外10小時沒有補過妝仍見妝感，持久力確實厲害，唯一可惜是時間久了皮膚會有一點乾燥脫皮。
輕感持久定妝噴霧
售價：$320/100ml
蜜粉推介4.Dior 恆久貼肌氣墊蜜粉
Dior首款主打能「不著痕跡地令底妝低調綻放絲絨般光澤」的定妝蜜粉，妝效透薄零粉感。質感清爽絲滑，能與膚色完美融為一體，打造均勻、啞緻、自然清新的底妝。配方透過糅合水分令蜜粉與肌膚更無間縫融合，另添加了野生三色堇萃取，溫和親膚，改善膚質。通過皮膚科醫學測試，不會造成粉刺。
用後感：妝感和霧面感可說是5款中最強，底妝展現啞緻剔透感，取一點粉末以足夠全臉，遮瑕力高。剛上臉時會略顯厚重，但妝感隨時間越見自然，出油後蜜粉反更有光澤，非常適合夏天使用，持妝力也不錯。特別一讚包裝輕巧方便攜帶，適合不喜歡用粉餅補妝的人。注意每次倒粉容易一次倒太多浪費了，粉撲吸粉也是，建議以掃上臉或逐次少量。
恆久貼肌氣墊蜜粉（5色）
售價：$550/10g
同場加映：恆久貼肌輕霧蜜粉餅
由Anya Taylor-Joy、Willow Smith和Blackpink Jisoo代言的恆久貼肌輕霧蜜粉餅，質感輕盈且富含細緻的柔焦色素粒子，能有效撫平毛孔及抑制油光，帶來24小時持久的美肌濾鏡妝效。美編實測後也對其效果相當滿意，遮瑕力高，霧面效果顯著，個人覺得出汗出油後用來補妝效果更佳，難怪Jisoo在世巡演唱會大汗淋漓仍能維持妝容。
恆久貼肌輕霧蜜粉餅（3色）
售價：$520/9g
蜜粉推介5.YSL Beauté 恆時輕透柔霧蜜粉
主打肌膚如柔焦濾鏡妝效並有效鎖濕持妝21小時，90%親膚配方富含多種護膚活性成分，包括1% 保濕透明質酸、有助肌膚24小時不乾燥的青檸果皮萃取以及改善膚質的菸鹼醯胺（維他命B3衍生物）。絲滑粉末瞬間平滑肌膚與毛孔，控油持妝並令妝容更細緻貼服。蜜粉界中少有地推出四種色調以切合不同肌膚需要，包括透明、淺近膚色、粉調薰衣草和冰川藍。
用後感：今次實測了透明和粉調薰衣草：前者遮瑕力較強，粉感透薄自然，能修飾毛孔，即使脫妝也很自然，持妝太久鼻翼下巴會有點乾，適合任何膚色使用。後者妝感可謂零，上臉非常自然，均勻膚色之餘粉色重點提亮，適合膚況好及喜歡偽素顏妝容的人，當然相對來說遮瑕力比較弱。
恆時輕透柔霧蜜粉（4色）
售價：$560/10g
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
更多實測文章：
面霜推介2025｜夏天搽cream痴笠笠？實測3款清爽面霜新品 「平替版La Mer」很適合油性肌！Kiehl’s質地好輕盈但...｜美編實測
胭脂推介2025｜實試5大專櫃品牌！15款春夏人氣色號試色 「好氣色神器」NARS顯色度完勝/「死亡芭比粉」超顯氣色？｜美編實測
美編實測｜6大開架品牌眼線液筆測評 低至$75入手！CP值之選Kiss Me、 Kate防水力強、最後一枝實至名歸眼線筆王
美編實測｜5大平價開架品牌粉餅低至$88入手！Sofina控油妝感最出色/第4款最易甩粉/泰國品牌CP值最高
YSL節日限定系列 藍粉漸變美妝開箱實測 情人節送禮之選/注入天然成分養膚/高訂皮革胭脂好想擁有
不靠整形打針！網友熱捧5大港式抗老保養法 水油養膚法/內服營養補充品/堅持運動 輕鬆凍齡防衰老
必學敷面膜10大技巧！只需一步保濕效果激增 同場推薦護膚好物：茶樹精華油抗痘面膜/溫和淨潤洗面乳 這款面膜每片低至$5！
其他人也在看
【東京景點大對決】淺草V.S銀座！住過的人分享兩地優點＆特色
東京是一個豐富多元的大都市，各個區域都有著獨自的魅力，像淺草和銀座雖然都是觀光客喜愛造訪的熱門街區，但淺草有著充滿日式風情的復古現代感，銀座則是充滿大人時髦成熟感的高級街區，想必兩地都能夠擄獲不少觀光客的芳心。 這次邀請了居住在淺草與銀座生活圈的外國人，就淺草與銀座的居住品質、美食、購物便利性來與我們分享他們的看法，一起從當地人的角度來看看淺草與銀座這兩個熱門觀光地如何吧！ ※本文整理自受訪者個人意見 main image:canyalcin / Shutterstock.comLIVE JAPAN ・ 1 天前
月老來助攻！12星座「曖昧加分」技巧曝光，講對話就能讓「感情濃度」飆升
12星座曖昧加分技巧姊妹淘 ・ 16 小時前
月餅2025｜Lady M 「月影燈籠月餅禮盒」限定登場 9折再享88折！最平每盒$258起/必試伯爵茶朱古力月餅/金黃椰子月餅
想為今個中秋加點浪漫？Lady M為慶祝進駐香港10周年，把2017年首次推出的燈籠概念全面升級，帶來全新 「月影燈籠月餅禮盒」 系列。淡雅粉紅外盒配上透光花燈，輕按開關即變小夜燈，既實用又充滿節日氣氛。今次更於KKday推出優惠，早鳥優惠更有9折再享88折，月餅滿$400輸入優惠碼【KKDMC88】即享88折，最多可減$80！平均每盒只需$258起，入手Lady M 2025月影燈籠月餅禮盒（2件裝）、Lady M 2025月影燈籠月餅禮盒（6件裝），絕對不能錯過！Yahoo Food ・ 1 天前
你未必知道10個香港機場服務！免費電話、淋浴間 漏帶文件有專人送遞？
就算經常出入香港國際機場，都不代表大家熟悉機場～今次Yahoo Travel為大家細數10個香港國際機場的服務！行李太重？有行李送遞/搬運/寄存服務；漏了文件，有文件送遞或打印、影印及掃描服務；電話沒電，有充電設施及免費電話；就連淋浴設施、銀行及外幣找換、電動車等都有，你又試過哪一項？Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
Jennie改戴Ray-Ban！大框太陽眼鏡潮流要回來了嗎？「這裏」入手Ray-Ban低至半價、最平$790入手Aviator
「人間香奈兒」Jennie的一舉一動都吸引著大家的眼球！之前她佩戴的復古感十足Meller眼鏡，矩形鏡款框配上金屬鼻樑設計非常有個性，也瞬間讓這個小眾品牌紅遍全球，人人都想擁有一副同款！最近，Jennie一反常態，突然佩戴著Ray-Ban經典Wayfarer大黑框太陽眼鏡出現在活動現場，舉手投足都充滿女王氣質。也同時引起時尚潮人的注意，不少人都覺得大黑框黑超的潮流要強勢回歸了！想知道Jennie同款或者哪裡入手Ray-Ban、Meller最方便，不妨繼續看下去吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Jennie同款Ray-Ban眼鏡是這副！戴上A$AP Rocky聯乘掀起「粗框眼鏡」熱潮
這位 BLACKPINK 成員 Jennie 卻在 Instagram 曬出全新照片——原來她正式成為 Ray-Ban 新任代言人。Yahoo Style HK ・ 22 小時前
【Yahoo Style 玄來愛情】為何感情一直不順？｜你是否知道原生家庭一直無形影響著你｜這是你可能沒有想過的問題
有一女生外表身材皆不錯，也有人追求，為何每次一開始拍拖就失敗分手？玄來愛情 ・ 17 小時前
上水泥頭車制動系統「卡死」 過熱起火幸及時撲熄
【on.cc東網專訊】上水有車輛起火。今日(15日)早上11時50分，缸瓦甫路一名男子報案，指駕駛一輛泥頭車期間，發現車尾起火冒煙。消防接報到場，派出一隊煙帽隊及開動一條喉灌救，其後人員將火救熄。事件中無人受傷，相信起火原因無可疑。涉事泥頭車左後轆嚴重焚毀，輪胎on.cc 東網 ・ 1 天前
穿搭也能達到微整效果？3件單品讓你視覺上顯瘦10磅
Read the latest lifestyle and beauty article about 穿搭也能達到微整效果？3件單品讓你視覺上顯瘦10磅 from Jessica HKJESSICA ・ 1 天前
消委會面膜｜Watsons只需$79性價比高媲美Chanel？逾9成樣本檢出重金屬（附泥狀清潔面膜五星名單）
夏日油脂分泌旺盛，加上空氣中的污染物很容易堵塞毛孔，不少人會購入泥狀清潔面膜去除皮膚中多餘油脂與污垢。消委會今次測試市面上30款泥狀清潔面膜，測試發現有兩款面膜重金屬檢測超出內地及美國的標準上限，長期使用會累積重金屬，或對身體健康造成影響；有4款樣本檢出1至4種香料致敏物，皮膚敏感或患有濕疹人士需要小心留意。最後，只需$79的Watsons與$590的Chanel同列於五星名單中，價差達6倍，主要成分同是高嶺土（Kaolin），還有9款泥狀面膜也獲得五星評分，快來看看自己用的品牌有沒有上榜吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
「軟旅行」是什麼？風靡全球的最熱門旅遊方式：不趕行程、不拍打卡照，找回生活節奏
近年來，一股被稱為「軟旅行」的潮流迅速竄紅，從社交媒體上的#SoftLife、#SoftTravel話題蔓延至全球旅遊圈。Yahoo Style HK ・ 17 小時前
53歲黎姿手臂線條緊緻度根本是少女！皮膚與身材保養力超班，美貌比當年的「小昭」更有魅力
說到香港女神級人物，黎姿、李嘉欣一定榜上有名。儘管她們已經年過50但容貌還是美到不行，那緊緻細白的肌膚，叫年輕人都要羨慕呢！日前，這兩位女神同框聚餐，合照亦見到二人容光煥發，保養力超班。細看黎姿的IG，她的美貌還是動人，而且亦見她有運動操練的痕跡，也許這也是她的凍齡保養之道！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
《港樓》傳政府擬「拆牆鬆綁」加快發展北都 不排除「直接批地」
行政長官李家超明日(17日)將發表新一份《施政報告》，消息指，其中重點是加快發展北都，政府會「拆牆鬆綁」，精簡規劃及行政等流程，便利產業進駐。AASTOCKS ・ 16 小時前
沉寂數年重新出山 馬雲吹響「讓阿里巴巴再次偉大」號角
在中國整頓科技行業的幾年間，阿里巴巴集團內部留言板裡涌動著「MAGA」（讓阿里巴巴再次偉大）的雄心壯志。為實現這一抱負，該公司如今正在動用其最有力的武器之一：創始人馬雲。Bloomberg ・ 19 小時前
姚焯菲同李克勤大仔成紐約大學同學私下有聯絡 談當地治安「比起想像中安全好多」
姚焯菲（Chantel）於紐西蘭完成兩年高中課程後，今年9月再度離港入讀全球聞名的美國紐約大學（NYU）修讀Music Business學位課程。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
內地車廠｜對象為內地汽車品牌 有助中資車廠「出海」 港府擬引入電動車組裝工廠
根據外媒報道，政府正在與多間中資電動車車廠洽談，研究在香港設立電動車組裝工廠的可能性。雖然香港面對成本高昂的問...BossMind ・ 1 天前
不是泰國和日本 內地客首選外遊目的地係......？
由於中國旅客對泰國日益嚴重的安全問題感到擔憂，包括詐騙中心猖獗以及今年初發生的一起中國演員綁架案，使越南取代泰國，成為中國旅客的首選旅遊目的地。 這股新的旅遊浪潮由一群獨立、追求真實體驗的旅客所推動，不僅讓越南今年的旅遊業收入創下歷史新高，也預示著東南亞數十億美元旅遊市場正在經鉅亨網 ・ 13 小時前
「車厘龜」𡃁模程美段奉子成婚幸福晒婚照 未婚夫成熟穩重樣子曝光
昔日「𡃁模」程美段（Kiwi）因參加TVB節目《美女廚房》而漸為人識，後來上杜汶澤煮食節目擔任主持，一件「車厘龜」貼身衫更成為話題。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
艾美獎2025｜15歲Owen Cooper成為Emmys史上最年輕男配角，憑Netflix《混沌少年時》「一鏡到底」爆紅的天才童星
艾美獎2025｜「第77屆艾美獎」完美落幕，15歲Owen Cooper憑Netflix迷你影集《混沌少年時》（Adolescence）奪「迷你劇或選集或電影最佳男配角獎」，成為此項獎的最年輕得獎者。你認識了這位「天才童星」了嗎？Yahoo Style HK ・ 1 天前
42歲苟芸慧認已離婚 回復單身仍相信愛情 可接受比自己年輕10歲小鮮肉：溝通好緊要
現年42歲的前國際中華小姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）早前承認婚變，正與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）辦理離婚。她昨日（9月14日）到觀塘出席慈善嘉年華活動，被問及是否已完成離婚手續，她先大嘆一口氣，然後表示「好多謝大家關心，我而家都係好自由嘅，都係以工作為主」，其後笑着確認已經離婚，「係呀，都解決咗」，又稱女性要獨立，而她仍相信愛情，但卻不會強求，「緣份呢樣嘢，有就有，無都唔可以強求」，並笑稱現時沒有追求者。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前