蜜雪冰城跨界賣啤酒 最平每杯5.9人仔複製「平價神話」

蜜雪冰城跨界賣啤酒，最平每杯5.9元人民幣。(資料圖片)

內地茶飲巨頭蜜雪冰城的母公司蜜雪集團(2097)日前宣布，以2.97億元人民幣總價收購「鮮啤福鹿家」53%股權，正式將業務版圖從現製茶飲與咖啡，擴張至酒精飲品領域，市場關注蜜雪能否複製茶飲的平價神話。至於蜜雪集團股價半日報443.6港元，上升27港元，漲幅達6.48%，成交金額為5.13億港元。

門市無位坐僅能外賣

據內媒報道，位於鄭州的鮮啤福鹿家門店，其裝潢風格延續了蜜雪冰城一貫的簡約路線，與鄰近的茶飲門店形成巧妙呼應。店內價目表顯示，產品價格介乎5.9元至14.9元(人民幣，下同)，包括經典德式小麥啤每杯僅售5.9元，砂糖橘果啤每杯7.9元，最貴的區域限定款「三碗不過崗」則賣每杯14.9元，此一價格僅為同類精釀產品市場價的三分一至二分一，延續了蜜雪冰城價格親民的路線，但惟門店未設置座位，消費者只能選擇外帶。

根據蜜雪集團公告，截至今年8月，鮮啤福鹿家已在全國28個省份佈局多達1,200家門店，成為精釀鮮啤賽道中首個突破千店規模的品牌。此外，該品牌已於去年實現扭虧為盈，錄得盈利107.09萬元。

