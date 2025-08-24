豬頸肉食譜｜蝦醬豆腐蒸豬頸肉

豬頸肉擁有特別軟滑爽彈的口感，加入鹹香味濃的蝦醬與豆腐同煮，令本身沒味道的豆腐變得鹹香惹味，下飯一流。 歡迎遊覽 "小高廚房" の 蜜蜜煮 添煮意 ♥♥ FACEBOOK專頁 ♥ http://www.facebook.com/siugokitchen

製作時間: 15分鐘內

份量人數: 3-4人



食材

新鮮豬頸肉 1塊

豆腐 1塊

豆卜 6件

薑絲 1湯匙

葱花 適量



醃料

蝦醬 2茶匙

砂糖 1湯匙

生抽 1/2湯匙

紹興酒 1茶匙

生粉 1茶匙

生油 少許





作法:

1 ：

豬頸肉去掉肥部分，斜切塊，洗淨，抹乾；加入醃料醃約30分鐘。

2 ：

豆卜切半，豆腐切片鋪放在深碟上；將豬肉平均鋪放豆腐面。

3 ：

放入Miele蒸爐以100c或隔水蒸約12-15分鐘，取出，灑上葱花，即成。





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/51192

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com