蝦食譜｜免炸豉油王蝦 超詳細處理蝦步驟 不用油泡更香口

想在家做出海鮮酒家風味的豉油王蝦，又怕油泡麻煩不健康？原來不用油泡，同樣能做出香脆可口的豉油王蝦！今集《靈山教煮》更會教大家對蝦的事前處理步驟，去蝦鬚、蝦腳，在蝦頭上輕輕劃一刀去除內臟，讓醬汁更好地滲透入味。煮成之後蝦殼香脆可口，蝦肉鮮嫩彈牙，取代傳統的油炸效果，卻能達到同樣的酥香效果，而且更健康省油。事不宜遲，即睇如何做免炸豉油皇煎蝦！

材料：

蝦 12隻

葱白 5條

薑 4片

葱花 適量

豉油王煮汁

生抽 12克

糖 4-5克

日本清酒 8克

老抽 6克

