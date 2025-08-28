葵涌廣場連日大批警察巡邏 消防查走火通道
蝦食譜｜免炸豉油王蝦 超詳細處理蝦步驟 不用油泡更香口
喜歡食蝦，但卻不會處理蝦的朋友有福了！即睇今集《靈山教煮》：
想在家做出海鮮酒家風味的豉油王蝦，又怕油泡麻煩不健康？原來不用油泡，同樣能做出香脆可口的豉油王蝦！今集《靈山教煮》更會教大家對蝦的事前處理步驟，去蝦鬚、蝦腳，在蝦頭上輕輕劃一刀去除內臟，讓醬汁更好地滲透入味。煮成之後蝦殼香脆可口，蝦肉鮮嫩彈牙，取代傳統的油炸效果，卻能達到同樣的酥香效果，而且更健康省油。事不宜遲，即睇如何做免炸豉油皇煎蝦！
材料：
蝦 12隻
葱白 5條
薑 4片
葱花 適量
豉油王煮汁
生抽 12克
糖 4-5克
日本清酒 8克
老抽 6克
