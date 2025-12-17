Trip.com年尾優惠一口價機票$399起
Y民調｜逾萬港人選出最愛蝴蝶酥 皇玥奪冠成港人首選
蝴蝶酥是港式茶點的代表之一。一項由Yahoo民調進行的「香港人最喜愛蝴蝶酥調查」結果近日出爐，調查共吸引10,700位不同年齡層的香港市民參與，探討港人對蝴蝶酥的口味偏愛及品牌印象。受訪者就挑選蝴蝶酥時的考量，包括口感、品牌背景、口碑等中作出選擇，結果顯示，在眾多品牌之中，皇玥獲得最高支持，成為香港人心目中最受歡迎的蝴蝶酥品牌。
重視口碑與本地品牌
根據調查結果，在選擇蝴蝶酥品牌時，近八成受訪者最重視「香港本地品牌」及「品牌口碑」兩大因素，其中「品牌有良好口碑」以40.0%位居首位，其次為「香港本地品牌」（38.3%）。顯示港人選擇食品時，除了味道，也非常重視品牌的信譽與本地情懷。不少人會以蝴蝶酥作為代表香港的手信，「本地品牌」成為選擇關鍵並不意外。
偏愛經典鬆脆口感
在蝴蝶酥的口感特質方面，過半數人（55.1%）認為「鬆脆口感」是最重要的指標；其次是「牛油味香濃」（18.7%）及「甜度平衡」（13.9%）。反映香港人普遍喜愛經典、香濃的口感，同時亦傾向「少甜」的產品。另一方面，雖然近年創新口味在市場上層出不窮，但「多款口味選擇」的得票率最低，顯示這並非香港人最著重的因素。
原味／牛油味最受歡迎
在口味喜好方面，「原味／牛油味」以56.7%高票成為最多港人首選，其次是「堅果口味」（22.3%）與「茶香口味」（15.3%）。創意口味如海鹽、麻辣等則僅獲5.7%。顯示傳統口味依然主導市場。
No.1蝴蝶酥需符合多個條件
當被問到「何為最能代表香港人最愛的No.1蝴蝶酥」時，最多受訪者（36.2%）認為必須同時具備多項條件，包括：「100% 香港製造」、「採用天然食材」、「由名廚研發」以及「口味多樣化」。另有35.9%受訪者單選「100%香港製造」，顯示「香港製造」仍是港人判斷蝴蝶酥品牌時最核心、最具認受性的因素。
皇玥奪冠 成港人最愛品牌
至於最受歡迎品牌方面，皇玥以38.7%得票率成為港人心中的「最愛蝴蝶酥品牌」；其次為奇華餅家（32.7%）及Royal Delights（23.3%）。緊隨其後為美心、Sweet Boutique及The 24.ST。皇玥能脫穎而出，相信與其主打「100%香港製造」、重視原材料品質及對傳統工藝的堅持有關，亦呼應了受訪者對品牌信譽和地道味道的重視。
整體分析：港人偏好三大特質
整體而言，香港人對蝴蝶酥的偏好有三大明顯特質：首先，品牌需具備可靠口碑與本地身份；其次，產品以傳統風味及鬆脆口感為主導；最後，港人對品質與誠信的要求遠超過對創新口味的追求。能同時結合「香港品牌」、「經典味道」與「高品質製作」的品牌，自然更容易成為大眾心中代表。
（資料由客戶提供）
