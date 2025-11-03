低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
蝴蝶酥食譜｜ 自製酥皮蝴蝶酥 極度鬆脆
蝴蝶酥 只需4種材料 睇完條片就知竅門喺邊 點先可以整到層層分明 記得開埋聲音聽就知有幾鬆脆 影片連結 : https://youtu.be/5EwUqf080SI
製作時間: 1小時以上
份量人數: 3-4人
食材
低筋麵粉160克 (1)
冰水62克 鹽 4 克 (1)
室溫軟化牛油30克 (1)
冰凍牛油100克 (2)
粗砂糖兩湯匙
作法:
1 ：
先以攝氏180度烤15分鐘後 反轉蝴蝶酥 再用170c-180c烤10-15分鐘
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/52434
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
