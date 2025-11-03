蝴蝶酥食譜｜ 自製酥皮蝴蝶酥 極度鬆脆

天氣涼涼的，來一鍋炊飯便非常合時。鯖魚魚油豐富，除了直接煎來吃，用來做鯖魚炊飯也是有風味。在煲飯前，先在原鍋煎魚，再用煎鯖魚的油先把飯炒一炒才加水和調味，可以令飯粒更有魚香，煎過的鯖魚在水乾才放回去便不用怕煮太耐而硬，最後加少許麻油澆邊，可以令飯底微焦更香口，即睇如何製作鯖魚炊飯：

Yahoo Food ・ 1 天前