螺栓螺帽藏250萬元可卡因空運抵港 20歲收貨男涉販毒被捕

【on.cc東網專訊】香港海關於10月31日在香港國際機場偵破一宗空運販運毒品的案件，檢獲約4公斤懷疑可卡因，估計市值約250萬元，並拘捕一名男子。

海關當日透過風險評估及情報分析，在機場檢查一件從阿拉伯聯合酋長國抵港並報稱螺栓和螺帽的空運貨物。經檢查後，海關人員發現貨物內藏有約4公斤懷疑可卡因。跟進調查後，海關人員11月6日採取監控遞送行動，在旺角拘捕一名涉案收貨男子(20歲)。該名被捕人士已被控以一項販運危險藥物罪，將於11月10日在西九龍裁判法院提堂。

海關籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取包裹或貨物用途。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

