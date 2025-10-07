不只蟑螂跑來跑去！韓國人曝「台灣旅遊1致命缺點」：碰到會想馬上搭機回國

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
台灣觀光近年蓬勃發展，吸引大量國際旅客造訪，其中以日韓旅客最為常見。然而，近期有韓國旅客對台灣旅遊體驗提出負面評價，引發關注。儘管業者提供相當實惠的旅遊套組，包含四星級住宿、贈送餐飲券等優質服務，但韓國遊客卻因台灣的氣候環境及衛生問題而卻步。
韓國人來台旅遊花費
一名網友在PTT分享韓國旅遊網站的資訊，介紹３、４天的台灣旅遊套組，內容包含四星級飯店、來回機票、旅遊保險，還提供免費Wi-Fi器或SIM卡。從仁川機場出發更贈送１萬韓元（約新台幣213元）餐飲券，最便宜僅需19萬韓元（約新台幣4,048元）。
台灣蟑螂多
原PO也分享了韓國人對此旅遊資訊的想法，而他們不想到台灣玩的原因之一為蟑螂，「連五星級飯店的餐廳裡都有蟑螂在跑」「又濕又熱又有蟑螂跑來跑去，而且還超大隻」「以現在首爾的濕度來看差不多，比起熱，更誇張的是蟑螂和老鼠超多」。
台灣天氣成為阻礙
也有不少韓國旅客反映台灣夏季氣候難以適應，「夏天去台灣會熱得要死」「絕對不推，根本沒辦法走動」「台灣天氣變化真的誇張，下雨天也多，比熱更恐怖的是濕氣」「日本那種乾熱還可以勉強逛，台灣那種從沒體驗過的濕熱，會想馬上搭機回國」。
▲台灣夏天的天氣又濕又熱。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
颱風假薪水怎麼算？不上班會扣薪資？勞工颱風天出勤規定一文看懂
長輩領錢啦！「符合資格者」每人可領１萬元，申請期限、辦法一次看
