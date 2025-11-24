焦點

蟲草花山藥黨參湯水食譜 補肺健脾轉季最啱飲

味道清甜又美味的蟲草花是其中不錯的選擇，有補肺、益腎、養肝功效，即睇Yahoo Food如何製作蟲草花山藥黨參湯：

最近天氣終於開始變涼，坐車成日都聽到身邊人在輕輕咳嗽的聲音，這個時候除了要記得穿夠衣服出門，也可以煲些清潤的湯水來補補，提高免疫力。味道清甜又美味的蟲草花是其中不錯的選擇，有補肺、益腎、養肝功效，加上補氣的黨參和健脾的山藥，湯水還非常清甜好喝，即睇Yahoo Food如何製作蟲草花山藥黨參湯：

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

蟲草花山藥黨參湯（4人份量）

烹煮時間：1小時30分鐘

材料

鐵棍山藥1條

紅棗4粒

黨參20克

北茋15克

蓮子15克

蟲草花20克

瘦肉500克

薑3片

鹽適量

水2.3公升

做法

1. 瘦肉切大塊，山藥削皮切片。
2. 紅棗、黨參、北茋、蓮子和蟲草花浸水略水洗。
3. 冷水加入所有材料，開火煲滾，再收中細火煲1小時30分
