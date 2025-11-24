小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
蟲草花山藥黨參湯水食譜 補肺健脾轉季最啱飲
味道清甜又美味的蟲草花是其中不錯的選擇，有補肺、益腎、養肝功效，即睇Yahoo Food如何製作蟲草花山藥黨參湯：
最近天氣終於開始變涼，坐車成日都聽到身邊人在輕輕咳嗽的聲音，這個時候除了要記得穿夠衣服出門，也可以煲些清潤的湯水來補補，提高免疫力。味道清甜又美味的蟲草花是其中不錯的選擇，有補肺、益腎、養肝功效，加上補氣的黨參和健脾的山藥，湯水還非常清甜好喝，即睇Yahoo Food如何製作蟲草花山藥黨參湯：
蟲草花山藥黨參湯（4人份量）
烹煮時間：1小時30分鐘
材料
鐵棍山藥1條
紅棗4粒
黨參20克
北茋15克
蓮子15克
蟲草花20克
瘦肉500克
薑3片
鹽適量
水2.3公升
做法
