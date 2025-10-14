undefined

蟶子煎蛋食譜│細蟶子烚開口即起肉最嫩 去黑線清洗走沙粒

提起蟶子，很多人都只會想起長長身，價錢比較高那種蟶子王，用來清蒸或豉椒炒也很美味。而海鮮檔其實還有另一種比較細隻的蟶子仔，價錢便宜，肉質肥嫩，直接烚熟淋葱豉油或用來煎蛋也可。煎蛋前先把蟶子烚好，取出去掉黑線再清洗會更能洗走沙粒，即睇Yahoo Food如何製作蟶子煎蛋：

蟶子煎蛋（2人份量）

烹煮時間：20分鐘

材料

小蟶子200克

蛋4隻

紅椒2隻

菠菜1條(或葱1條)

蒜頭2瓣

醬汁：

生抽1茶匙

黑醋1茶匙

蠔油1茶匙

鹽少許

做法

1. 小蟶子沖洗，放入滾水中汆燙至開口，取出，撕走黑色線，再沖水洗乾淨。

2. 打蛋，蒜頭和辣椒切碎，菠菜或葱切粒。燒熱油，先爆香蒜頭和半份辣椒，加入蛋液，開細火，用筷子攪拌至半凝固。

3. 加入蟶子，撒菠菜和餘下辣椒，再開中火慢慢煎至蛋汁收乾，蛋邊脆身。原塊上碟，倒入拌好的醬汁調味。

