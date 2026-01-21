蟶子煎蛋食譜│細蟶子烚開口即起肉最嫩 去黑線清洗走沙粒

農曆新年做節，除了必食年糕、蘿蔔糕之外，少不了要買花膠、海參、金蠔這些貴價食材「充撐場面」。動輒幾千元買回來的海味，如果因為不懂處理而煮縮水、發頭不夠大，甚至煮出一鍋腥味，真的會「肉痛」到睡不著！別讓你的心血（和金錢）付諸流水。今次我們整合了 5 種矜貴食材的「零失敗」處理及烹調秘技。無論你是想讓平價花膠發出天價口感，還是想金蠔做得比酒樓更惹味，看這篇就夠了，保證每一分錢都食得回本！

Yahoo Food ・ 23 小時前