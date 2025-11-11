蠔仔食譜│香葱蠔烙 蠔仔事先咁處理唔縮水

平日打冷吃到的蠔餅大多是香脆的那種，但也有人喜歡吃較煙韌的蠔烙。不論是做香脆蠔餅還是蠔烙，蠔仔事先的處理也很關鍵，先把蠔仔沾上粉，然後放入滾起再收細火的水中慢慢浸2分鐘，髒污和碎殼便會跑出水中，蠔仔也不會縮水，撈起時輕輕力不要弄破，再按喜歡的程度去調粉漿厚薄便可，即睇如何香葱蠔烙：

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

香葱蠔烙（3人份量）

烹煮時間：20分鐘

材料：

蠔仔6兩

廣告 廣告

鴨蛋或雞蛋2隻

木薯粉40克

粘米粉15克

水50毫升

葱2棵

魚露(沾食)適量

胡椒粉少許

做法

1. 蠔仔用份量外的木薯粉拌勻作清洗。另煲滾一小鍋水，大滾後收細火，放入蠔仔，細火浸2分鐘，撥散，撈起放入大碗。

2. 加入胡椒粉、木薯粉和粘米粉，輕輕拌勻，加胡椒粉和水，再加入切碎葱花。

3. 燒熱油，倒入蠔仔粉漿，中火慢慢煎至開始定形，淋入半份打勻的蛋液，翻轉，再淋入餘下蛋液，把兩面煎至金黃色。切件，拌魚露上碟。

完成品

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多零失敗食譜

祛濕食譜│赤小豆蓮子粥 微甜祛濕易消化

祛濕食譜│薏米雞肉飯 電飯煲一煲搞掂

祛濕食譜│冬瓜肉丸湯 細火慢浸肉嫩滑

米紙食譜│米紙粉果 減肥中享受點心樂趣

米紙食譜│朱古力香蕉米紙煎餅 香脆甜美有飽足感

米紙食譜│百變米紙化身韓式炒年糕 簡便版隨時煮得

湯水食譜│豆腐蘆筍羮 春天宜吃綠色蔬菜

雞食譜│紅棗雲耳蒸雞 - 春天養肝之寶紅棗最佳

蛋糕食譜│香蕉蜂蜜蛋糕 - 轉米粉焗蛋糕更輕軟

蛋食譜│虎紋蛋卷 要畫花紋原來要咁做

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？

文、攝：謝翠玲