最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
蠔仔食譜│香葱蠔烙 蠔仔事先咁處理唔縮水
平日打冷吃到的蠔餅大多是香脆的那種，但也有人喜歡吃較煙韌的蠔烙，即睇Yahoo食譜：
平日打冷吃到的蠔餅大多是香脆的那種，但也有人喜歡吃較煙韌的蠔烙。不論是做香脆蠔餅還是蠔烙，蠔仔事先的處理也很關鍵，先把蠔仔沾上粉，然後放入滾起再收細火的水中慢慢浸2分鐘，髒污和碎殼便會跑出水中，蠔仔也不會縮水，撈起時輕輕力不要弄破，再按喜歡的程度去調粉漿厚薄便可，即睇如何香葱蠔烙：
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
香葱蠔烙（3人份量）
烹煮時間：20分鐘
材料：
蠔仔6兩
鴨蛋或雞蛋2隻
木薯粉40克
粘米粉15克
水50毫升
葱2棵
魚露(沾食)適量
胡椒粉少許
做法
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多零失敗食譜
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
文、攝：謝翠玲
其他人也在看
中山爛尾樓 港人爆集體北上維權 發展商被立案執行逾億元
港府致力推廣大灣區，吸引不少市民北上置業退休養老，然而爛尾樓問題卻困擾港投資者連番「中伏」。根據YouTube樓市頻道N+近日上載的影片，人稱「小香港」的中山三鄉，再度爆出香港業主集體北上維權案，數十名港人「隔山買牛」一個「錢寓」樓盤後數年仍未收樓。翻查資料，該發展商曾停工停產、拖欠民工工資，內部通告「逼近生死邊緣」，本月初遭立案「被執行」逾億元人民幣，業主們隨時血本無歸Yahoo財經 ・ 18 小時前
柬埔寨太子集團發聲明：陳志從未參與非法活動
被指是亞洲最大跨國犯罪組織的「太子集團控股」今日（11 日）發出聲明，嚴正否認集團主席陳志曾經參與任何不合法活動，並指最近對於他的指控沒有根據，旨在藉口非法充公價值數以十億美元計的資產。集團聲稱，指控加上傳媒重複報道，已對數以萬計無辜僱員、合作伙伴及集團服務的社區造成不當的傷害。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
郭柏妍被批演技差發文求饒望顧及感受 反再被網民指責：你機會比其他人多
郭柏妍（Rosita）為2020年香港小姐季軍，簽約TVB後備受力捧，入行短短幾年間已參與唔少劇集拍攝，包括劇集《青春不要臉》、《白色強人II》、《奪命提示》、《麻雀樂團》等等，2022年亦憑藉台慶劇集《下流上車族》演活「車芊芊」一角，躍升成為「飛躍進步女藝員」。不過，郭柏妍嘅演技就不時被網民批評未夠成熟，只懂眼碌碌演戲；近日，郭柏妍喺熱播劇《金式森林》中飾演「高靜」一角，與羅天宇有唔少對手戲，其眼碌碌表情及尖銳聲線再次被網民批評，令郭柏妍於社交平台發文求饒，但網民們就未有手下留情，反而繼續批評佢演得唔好。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
曾志偉回應陳百祥指入TVB為炒余詠珊 笑指對方係「演藝界特朗普」
無綫總經理曾志偉出席尋日活動期間，回應陳百祥（叻哥）指佢入TVB為炒余詠珊一事。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
WATERBOMB澳門2025｜泫雅表演期間突然暈倒被緊急抱走 發文道歉報平安：甚麼都記不起來了
韓國女星泫雅以火辣身材見稱，台上表演也十分吸引觀眾。今日（9日）她現身澳門water bomb音樂節表演時，突然暈倒在舞台上，身體狀況引起關注。事發時，泫雅穿著一套牛仔表演服在台上演唱，沒想到下一秒竟從舞台上倒下，身旁的舞蹈員立即到身邊扶起，隨後，泫雅便被現場工作人員緊急抱起到舞台下。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
古天樂越南Sell港產片被圍 洪金寶搣甩輪椅精神好
【on.cc東網專訊】藝人古天樂、洪金寶日前到越南胡志明市參與「香港電影巡禮」越南站開幕式，古天樂由落機一刻，到踏上開幕禮紅地氈，都被大批女粉絲簇擁，極之受歡迎！於紅地氈上，老、中、青女粉絲一齊追星，古仔可謂「殺盡」不同年齡層，其中有一位女仕成功跟古仔握手，更開東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
結業潮2025｜屯門老字號酒樓「好日子」宣布11月9日正式結業 街坊：屯門就快冇晒酒樓
近年不少本地飲食業者面對高昂租金及經營壓力，連老字號酒樓也難以倖免。近日有網民於社交平台「香港酒樓關注組」發帖指，位於屯門、陪伴街坊多年的老牌街坊酒家「好日子皇宴」宣布於 11月9日（星期日）正式結業，消息一出，即在社交平台掀起熱議，不少街坊得知後紛紛留言表示不捨。Yahoo Food ・ 23 小時前
許紹雄生前最後訪問曝光 自揭去年發現腎腫瘤 做手術輕描淡寫「我當拍戲」
人稱「Benz雄」嘅許紹雄上月底病危入院，其家人及多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭而離世，享年76歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
油塘新盤｜信和柏景峰首批150伙折實均價14588元 創九龍市區新盤9年新低
信和（083）、資本策略（0497）及港鐵（066）合作發展的油塘通風樓住宅項目柏景峰今日（11日）公布首張價單，涉及150伙，折實平均呎價14,588元，比較2年前長實親海駅低近3%，亦創九龍市區新盤9年新低。BossMind ・ 14 小時前
新聞女王² ｜ 佘詩曼李施嬅高海寧王敏奕一支水拗出不同視角引爆警世金句
昨晚（10日）首播的《新聞女王²》，第一集一開頭便帶來超強震撼彈，上集核心角色梁景仁（佐治，馬國明飾）因在報道暴雨新聞當日捨身救人殉職Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
胡杏兒老公李乘德泰國旅行安排連串驚喜慶46歲生日 杏兒肚凸凸惹懷孕揣測？
胡杏兒與圈外老公李乘德（Philip）於2015年結婚，育有李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）及細仔李奕宏（Liam）。雖然胡杏兒現時主力喺內地發展，但並冇忽略屋企人，只要休息多過一日都會立即飛返港陪囝囝；至於與老公嘅感情近年來亦不減反升，日前就撇下3子二人世界到泰國慶祝46歲生日。不過，有網民留意到胡杏兒孕味濃。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
黃翠如武漢食早餐有投訴 大開食戒歎「貴價貨」
【on.cc東網專訊】藝人黃翠如近日到武漢工作，作為吃貨的她大朝早就在當地訪尋美食，連試多間早餐店，她昨日（10日）在社交網拍片大晒戰績，她到了當地人推薦的松雪路，她表示：「我嘅朋友話武漢人早餐唔會食一間，係要逐間逐間食，先算係完成一個完餐嘅早餐。」她在第一間點東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
61歲關詠荷近照曝光！淡出多年「仍美得像40歲」 暖心為粉絲實現20年約定
61歲港星關詠荷信守20年前承諾，8日特地舉辦粉絲見面會，履行當年與粉絲相約「20年後再見」的約定。淡出演藝圈多年的她久違亮相，氣質依舊溫柔迷人，令粉絲紛紛驚呼「完全沒變」。姊妹淘 ・ 14 小時前
56歲盧慶輝羅湖賣唱被野生捕獲 髮量大增撞樣視帝
56歲盧慶輝當年憑TVB劇集《真情》「唐立生」一角而爆紅，不過2001年突消失於香港幕前，轉往內地發展，亦曾轉行做過金融行業、飲食業、房地產生意等等Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
The North Face雙11減價低至半價！灰色百搭衛衣低至$334、人氣風樓「骨折價」低至$771｜雙11優惠2025
雙11優惠來了！最近天氣時晴時雨，最適合入手一些輕便又透氣的機能服飾，應付突如其來的天氣變化！Yahoo購物專員發現英國大型網購平台ASOS近日突發推出大減價，人氣戶外品牌The North Face限時低至5折，當中多款風褸、衛衣等應季單品都有平，而且價錢比平時平一大截，性價比極高！The North Face近年成功打破老土的舊印象，結合時尚與實用，成為潮人日常造型的必備品牌。各位想趁優惠入手幾件百搭單品？今次ASOS雙11優惠跳樓價限時優惠絕對是入手好機會！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
英超 ｜高普拍片向哥帥致敬 祝賀千場里程碑 乘機亦要抽下水
在現代足球，鮮有競爭能如哥迪奧拿與高普之間這般精彩及持久，兩位教練之間既激烈又互相尊重的對抗，幾乎定義了過去十五年間的英格蘭及歐洲足球格局。高普拍片向老對手致敬。Yahoo 體育 ・ 1 天前