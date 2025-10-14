蠟樣芽孢桿菌︱「巨樹牌」麻油辣腐乳驗出超標 食安中心要求停售及下架︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】食物環境衞生署食物安全中心昨日（13 日）公布，「巨樹牌」一個瓶裝腐乳樣本被檢出含過量蠟樣芽孢桿菌，呼籲市民立即停止食用相關批次產品，業界亦須停止使用或出售。

涉事產品為「巨樹牌麻油辣腐乳」，淨重 130 克，來源地為中國，「此日期前最佳」為 2027 年 8 月 19 日，由根基代理有限公司經銷。中心透過恆常食物監測計劃，從灣仔一間超級市場抽取該樣本檢測，結果顯示每克含有 18 萬個蠟樣芽孢桿菌。根據《食品微生物含量指引》，即食食品每克若含超過 10 萬個蠟樣芽孢桿菌即屬不滿意。

中心已通知涉事商戶違規情況，並指令停售及下架受影響批次產品。經銷商已按指示回收有關產品。市民可於辦公時間致電 2330 6340 查詢回收安排。

中心指出，蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中，如食品製作或貯存過程欠缺衞生，可導致細菌繁殖。若進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引起腸胃不適，包括嘔吐及腹瀉。中心表示，已就事件通知業界，並會繼續跟進及採取適當行動，調查仍在進行。

「廖孖記」去年亦被驗出產品超標

翻查資料顯示，百年老店「廖孖記」腐乳產品去年 7 月被當局驗出蠟樣芽孢桿菌超標，最高超標達 12 倍，另外亦被質疑腐乳並非在香港製造。廖孖記之後拉閘結業並遣散員工，市民把握機會搶購市面上僅餘的存貨。旅發局亦將有關廖孖記的產品或文章下架，Carousell 則有人放售產品，較市面貴接近一倍。