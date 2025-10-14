蠟樣芽孢桿菌｜巨樹牌麻油辣腐乳緊急回收！超標0.8倍 食安中心警告停止食用

食物安全 食安問題

食環署食物安全中心於13日公佈，從灣仔一間超級市場抽取的「巨樹牌麻油辣腐乳」樣本被檢出每克含有18萬個蠟樣芽孢桿菌，較現行《食品微生物含量指引》標準超出 0.8倍。食安中心指，即食食品如每克含超過10萬個蠟樣芽孢桿菌，已屬不合格水平。

檢出超標蠟樣芽孢桿菌 下令停售及下架

中心發言人強調，已即時通知產品經銷商根基代理有限公司，並下令受影響批次產品停售及下架。經銷商已展開全面回收行動，市民如持有相關產品，可致電 回收查詢熱線2330 6340 了解處理安排。

受影響產品資料一覽

產品名稱： 麻油辣腐乳

品牌： 巨樹牌

來源地： 中國

淨重： 130克

此日期前最佳： 2027年8月19日

經銷商： 根基代理有限公司

專家提醒：過量菌群可致腸胃不適

中心解釋，蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus） 廣泛存在於環境中，若食品製作或貯存環節衞生欠佳，便容易令細菌繁殖。若進食含過量菌群或其產生的耐熱毒素，可能引致腹瀉、嘔吐、腸胃不適等食物中毒症狀。

購買及食用瓶裝食品時3個小貼士

選擇包裝完整、無鼓起或滲漏的產品； 開封後應冷藏保存並盡快食用； 若食品有異味或顏色異常，切勿進食。

