血洗尼斯 馬賽法甲積分榜登頂

（法新社尼斯21日電） 法甲足球聯賽的馬賽隊，今天以5比1大勝狀況低迷的尼斯。這場一面倒的地區德比戰不僅場上表現火熱，場下氣氛同樣熱烈，馬賽贏球後暫登法甲積分榜首。

本季表現最亮眼的馬賽球員格林伍德（Mason Greenwood）梅開二度，前英超兵工常前鋒奧巴梅揚（Pierre-Emerick Aubameyang），以及維埃（Timothy Weah）、派夏奧（Igor Paixao）也各進一球。

馬賽踢完13場後累積28分。預定22日主場迎戰勒哈佛（Le Havre）的巴黎聖日耳曼以27分居次。