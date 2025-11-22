血洗尼斯 馬賽法甲積分榜登頂

BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
加拿大卑詩省灰熊攻擊師生 2人命危2人重傷
（法新社蒙特婁21日電） 加拿大卑詩省政府今天搜捕一頭從偏遠森林竄出的灰熊，這頭灰熊襲擊多名兒童與老師，有2人傷勢「危急」。卑詩省衛生服務局（PHSA）在聲明中表示，傷者中有2人傷勢「危急」，2人情況「嚴重」。法新社 ・ 1 天前
美股重拾動能 盤中震盪終場收紅
（法新社紐約21日電） 因人工智慧（AI）泡沫疑慮導致亞股重挫後，美股今天盤中震盪，終場收紅。道瓊工業指數終場上漲493.15點，或1.08%，收在46245.41點。法新社 ・ 1 天前
委內瑞拉周邊軍事活動升溫 美FAA籲民航機提高警覺
（法新社華盛頓21日電） 美國聯邦航空總署（FAA）今天向在委內瑞拉領空飛行的民用飛機發出警告，指出由於美國在此區大規模集結兵力，當地存在「軍事活動升高」的危險性。FAA表示，由於「委內瑞拉境內或周邊的安全情勢惡化以及軍事活動升高，此區的飛機應「提高警覺」。法新社 ・ 1 天前
亞夫迪雅領拓荒者克勇士
【Now Sports】NBA盃西岸C組比賽，波特蘭拓荒者作客金州勇士，憑以色列前鋒丹尼亞夫迪雅取得雙雙數據，最終以127:123擊敗對手。以色列前鋒丹尼亞夫迪雅（Deni Avdija）今場雖然起手次數不多，以及命中率一般，14投6中，但罰球線上卻取得13投12中，因而可以取得26分，加上生涯新高的14次助攻，以及6籃板，使拓荒者不但取得今場NBA盃分組賽勝利，更加自2021年1月以來，首次作客擊敗勇士。勇士今場有「咖喱」史提芬居里轟入9個3分波，取得38分，占美畢拿及樸湛斯基各入20分，一度令到主隊最後階段在比分追近，只是丹尼亞夫迪雅完場前9.8秒，兩罰皆中，使勇士後上贏波機會幻滅。目前，拓荒者於C組2勝1負，而勇士則1勝2負。now.com 體育 ・ 23 小時前
迪亞斯最終歐聯停賽3場
【Now Sports】拜仁慕尼黑翼鋒路爾斯迪亞斯，因為今個月初歐洲聯賽冠軍盃聯賽階段對巴黎聖日耳門時，粗野侵犯對方守衛夏基美，最終被歐洲足協判罰停賽3場。路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）因為該場比賽粗野攔截，被球證出示紅牌驅逐離場，而歐洲足協決定向這位哥倫比亞國腳，判停賽3場的處分，亦即是說，除了下周作客阿仙奴無緣披甲外，尚有兩場，包括主場對士砵亭，以及對聖基萊斯都要停賽。在歐洲足協判罰前，拜仁教練甘賓尼表示，迪亞斯只會停賽1場，但處罰判出後，相信會令到這位主帥在備戰上大失預算。目前，拜仁在歐聯聯賽榜以4戰4勝排在榜首，下周對阿仙奴，後者也是4戰全勝，故屬於榜首大戰。now.com 體育 ・ 1 天前
Norris濕地上力克Verstappen奪得拉斯維加斯GP竿位
Norris濕地上力克Verstappen奪得拉斯維加斯GP竿位Getty Images 儘管最後飛馳圈在出第15、16彎時因打滑而損失大量時間，但多虧前兩個計時段刷紫所累積的近1秒優勢，Lando Norris仍以0.323秒之差，打敗Max Verstappen以及Carlos Sainz，奪得拉斯維加斯GP竿位。而他頭銜之爭最主要的對手、隊友Oscar Piastri，則礙於Charles Leclerc衝進緩衝區而引出的黃旗，僅僅取得第五。賭城大道賽道周邊在FP3之後開始降雨，拉斯維加斯GP排位賽在路面極度潮濕的情況下展開。Q1剛開始時20位車手中有16位裝上了半雨胎，由於雨勢未見停歇，這些人很快就回車庫更換全雨胎，而Q1和Q2的所有成績皆以此配方跑出。隨著路面變乾，賽車線逐漸顯現，車手們在來到最終的Q3階段，又換成半雨胎並且採取連續運行的方式來決勝負。闖進Q3的車手們在12分鐘內完成多次飛馳圈，使得排名變化非常迅速且大，多人暫時登上第一。在賽道條件持續改善的情況下，車手們的圈速不斷提升，因此誰越晚跑出最終成績，便有更大的機會奪得竿位。McLaren車手由於較早離開PitlanRacingnet ・ 22 小時前
艾度哥路扮哈利波特慶祝被控侵權
【Now Sports】費倫巴治前鋒艾度哥路《哈利波特》式揮舞魔杖的入球慶祝動作，竟為他帶來官非，一間電影公司因此對其作出起訴。艾度哥路（Kerem Akturkoglu）過住曾透過社交媒體出帖扮《哈利波特》裡的角色，在球場上入球後，他亦喜歡做出《哈利波特》電影中，角色揮舞魔杖時的動作來慶祝入球，不少球迷知他鍾愛《哈利波特》，更在網上尊稱他為Kerem Potter。然而，以上的舉動，如今卻為他惹來了麻煩，被美國電影公司「華納兄弟」控告其侵權。「華納兄弟公司」表示，《哈利波特》、《霍格華茲》和《葛萊分多》在土耳其均為註冊商標，未經許可使用這些商標，或做出電影中的標誌性手勢動作均屬違法。該美國電影公司指，有關商標和動作全球廣為人知，具有巨大的商業價值，艾度哥路公然做出上述動作已明顯侵權，據了解，「華納兄弟公司」已在艾度哥路不知情下，收集了其在社交平台上的帖文截圖，呈上法庭。艾度哥路一方的律師則說：「艾度哥路出生於1998年，《哈利波特》系列漫畫於1997年開始風靡全球，僅因艾度哥路受到童年時喜愛角色影響而慶祝入球，就認定當中存在法律問題，那並不合理。」now.com 體育 ・ 1 天前
狩獵傳統vs當代保育 泰國少數民族爭取祖傳文化
（法新社曼谷22日電） 在泰國一處森林深處，一名年輕男子手持吹箭筒在灌木叢中奔跑，隨即朝一隻猴子射出帶有毒藥的箭矢。現年18歲的拉卡巴邦（Dan Rakpabon）是馬尼克族最年輕的獵人之一，仍在學習森林生活的規則。法新社 ・ 1 天前
巴塞回歸魯營首戰 祖安加西亞把關
【Now Sports】巴塞隆拿於今輪西班牙甲組聯賽，重返魯營球場，進行對畢爾包的聯賽，教練費力克賽前表示，正選門將祖安加西亞傷癒復出，在這場意義重大的一戰上陣。祖安加西亞（Joan Garcia）因為腳傷，休息了接近兩個月時間，而費力克表明這位今季才由愛斯賓奴轉投的門將，會擔任正選。除此之外，巴西翼鋒夏芬拿也傷癒可以回到大軍名單中，只是費力克稱巴西人會先任後備。費力克賽前唯一擔心的是，英格蘭翼鋒華舒福，日前患了病，缺席球隊練習，今周上陣成疑。巴塞隆拿回到魯營比賽，經過了超過900日的等待，費力克說：「我們較喜歡在魯營比賽，我賽前行過場內梯級、踏進過草地，這感覺難以置信，新的魯營可容納105000名球迷。」至於在國際賽期中退出西班牙國家隊的也馬，如無意外，可於魯營作「處子戰」，但法基迪莊及柏迪則因傷缺陣。now.com 體育 ・ 21 小時前
COP30協議陷僵局 化石燃料議題僵持不下
（法新社貝倫市21日電） 巴西主辦今年的聯合國年度氣候峰會，並在今天呼籲各國團結以強化有關氣候的行動，目前各國為化石燃料議題僵持不下，也導致各國代表在表定的會議結束時間過後，仍在繼續談判。巴西在貝倫主辦今年的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30），並把本屆會議定位成國際氣候合作成敗的關鍵時刻。法新社 ・ 23 小時前
法拉利排位賽失利勁尷尬
【Now Sports】世界一級方程式美國拉斯維加斯站進行過排位賽，對於法拉利車隊來說，今站在天雨路滑情況下爭取有利位置，可謂完全令支持者失望，甚至如車手陸克萊賽後所說，是車隊最為尷尬的一次。陸克萊為何會以尷尬來形容車隊今站排位賽成績呢？除了陸仔本身只能以第9位進入正賽外，他的隊友、7屆世界冠軍的咸美頓（Lewis Hamilton）更加在Q1已經出局，最後以第20位「包尾」在正賽起步，對法拉利爭取車隊排名榜更高位置，遇上更大阻礙。陸克萊在排位賽中，不斷爆粗來應對車隊在雨戰中的對應，看來十分不滿車隊的部署及回應。陸克萊賽後說：「這就像我加盟後第一次在這個比賽環境下，無法掌握兼極度困惑的一次，這非常令人懊惱，就像回到初階一樣。我們在對應上有錯誤，就像將戰車倒掛一樣，完全沒有頭緒。很難掌控戰車，對戰車無法作出預計，就是因為出現太多錯誤，這不是我們沒有嘗試，而是車隊需要作出嘗試調整，從某些原因來說沒有找到出口。」的而且確，今站排位賽在非預期的大雨中進行，使到車手難以掌控戰車，不時出現「甩尾」場面，就連取得頭位的羅利斯賽後也直言，整場比賽也感到焦慮，因他沒預計得到排位賽會在雨中進行，預期亁地比now.com 體育 ・ 21 小時前
全運會閉幕｜羅淑佩讚揚本港運動員優秀 政府會繼續支持發展
【Now新聞台】全運會閉幕，香港一共取得19面獎牌。文化體育及旅遊局局長羅淑佩讚揚本港運動員優秀，政府會繼續從硬件及軟件上支持運動員發展。 羅淑佩：「只要我們運動員能夠充分放開來打，發揮他們應有的水平或更多些，我對他們取得獎牌很有信心，原因是因為我們運動員很優秀及努力，大家都看到政府對體育的投入，特別是今屆，在財政沒有這麼寬鬆情況下，對於體育的資助是大及投入是大。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
左派紐約市長當選人曼達尼會川普 雙方白宮相見歡
（法新社華盛頓21日電） 數月以來的互相攻訐今天煙消雲散，紐約市長當選人曼達尼（Zohran Mamdani）與美國總統川普在白宮會晤，雙方笑容滿面，承諾擱置分歧，共商紐約市未來。曼達尼則以「富有成效」形容今天的會面，並談到彼此對於美國金融中心與最大城市紐約的「共同欣賞與熱愛」。法新社 ・ 1 天前
不想再依賴英偉達 Google、亞馬遜自製AI晶片盼搶回主導權
據《CNBC》周五 (21 日) 報導，英偉達 GPU 稱霸 AI 晶片市場，但 Google 和亞馬遜正砸錢自製 ASIC 晶片追趕。專家預測，客製化 ASIC 成長速度將超越 GPU 市場，也讓設計夥伴博通成為最大贏家。鉅亨網 ・ 1 天前
涉洗錢與非法捐款 美國嘻哈歌手米歇爾判刑14年
（法新社華盛頓21日電） 美國90年代嘻哈樂團「流亡者」成員米歇爾的律師今天證實，米歇爾遭到美國法院判刑14年，罪名是涉入金額高達數10億美元的馬來西亞詐騙案，並協助資金流入美國政壇。美國司法部檢察官去年指出，米歇爾「為金錢背叛國家」，「將數百萬美元非法外國捐款引入美國總統選舉」，因此必須嚴懲。法新社 ・ 22 小時前
G20領袖聯合宣言 尋求保護關鍵礦物供應鏈
（法新社約翰尼斯堡22日電） 20國集團（G20）領袖今天發表聯合宣言，當中表示將尋求保護關鍵礦物全球供應鏈免於地緣政治緊張威脅。G20成員國領袖在南非約翰尼斯堡召開的峰會上通過這份30頁宣言，當中表示：「我們尋求確保關鍵礦物的價值鏈更能抵擋中斷衝擊，無論起因是地緣政治緊張、不符合世界貿易組織（WTO）規則的單邊貿易措施、疫情或天災。」法新社 ・ 14 小時前
西貢男工人被困污水井獲救昏迷送院
【Now新聞台】西貢有工人被困污水井，獲救昏迷送院。 警員封鎖現場調查。上午十時許，警方接報一名40多歲男工人，被發現暈倒在西貢響鐘路鄉村污水工程一個污水井內，消防員接報到場將傷者救出，昏迷送去將軍澳醫院搶救，勞工處正調查事件。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
立會選舉李家超、葉劉等資料遭「起底」放上網｜信達生物染藍恒指成分股增至 89 隻｜墨西哥佳麗奪環球小姐后冠｜11 月 21 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 11 月 21 日（星期五）。受乾燥東北季候風影響，今晚到明日香港大致天晴，明早市區最低約 18 度，新界再低 2 至 3 度，日間乾燥，最高約 24 度，相對濕度仍偏低，紫外線指數預測約為 6，屬「高」水平。未來數日持續天晴乾燥，日夜溫差較大，星期日及星期一日間溫暖，下週中期早晚會略為清涼，出門記得早晚加件外套。Yahoo新聞 ・ 1 天前
金塊拆火箭傷艾朗哥頓
【Now Sports】丹佛金塊於NBA盃西岸C組比賽，有尤基治打出準大三元數據，作客以112:109險勝侯斯頓火箭，但客隊有悍將艾朗哥頓因傷早段已退下火線。「拼命三郎」艾朗哥頓（Aaron Gordon）開賽後僅上陣約3分半鐘，一次上籃中便告拉傷右腳腿肌，需要回到更衣室治理，並且沒有再上陣比賽。AG已經因傷缺陣了周三對新奧爾良塘鵝之戰，今場再傷，未知是否再需要休息一段時間。幸好金塊今場有尤基治保持水準，34分10籃板9助攻，包括當中24分於下半場取得，使金塊於C組暫時取得2勝1負。相反，火箭雖有後備的列特雪柏攻入生涯新高的27分，但未能主場取勝後，小組成績暫時1勝2負，最後一場分組賽會在下周三作客金州勇士，而金塊則主場對聖安東尼奧馬刺。now.com 體育 ・ 20 小時前
英超 ｜伊薩打破利物浦119年來不光彩紀錄
利物浦在英超又輸一場，而且係主場大敗0比3給榜尾球隊森林。累計在過去七場英超比賽中，錄得六場敗仗。紅軍正選前鋒伊薩更打破球會一項 119 年來未曾出現的不光彩紀錄。Yahoo 體育 ・ 10 小時前