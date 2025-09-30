行動版 Apple Watch S10 新低 66 折！HK$2,560 購 iPhone 最佳拍檔｜Amazon Prime Day優惠2025

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

行動版 Apple Watch S10 新低 66 折！HK$2,560 購 iPhone 最佳拍檔

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

👉 Amazon優惠｜Prime Day 2025 日期、免費會員試用、優惠推介、代運教學

隨著 Apple Watch Series 11 發佈，舊款 Series 10 也正式進入清貨節奏。在秋季 Prime Day 前夕，行動版的 Apple Watch Series 10 降到了歷史新低，只要 US$329 便可入手。換算過來大約是 HK$2,560，對許多人來說應該都是實惠之選。

Apple Watch Series 10（42mm、矽膠錶帶、行動版）

Amazon Prime 會員特價 US$329（約 HK$2,560，需要代運）｜原價 US$499

立即購買 按此加入 Prime 會員

廣告 廣告

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 10 搭載 S10 四核心晶片，迎合 AI 功能的登場將帶來更流暢體驗。它還提供了背景降噪功能，帶來更佳的手錶通話體驗。同時，Apple Watch Series 10 也加設了快速充電，根據官方介紹，裝置可在 30 分鐘內充到 80% 電量，大家不怕臨準備出門才醒起忘記充電了。

Apple Watch Series 10（42mm、矽膠錶帶、行動版）

Amazon Prime 會員特價 US$329（約 HK$2,560，需要代運）｜原價 US$499

立即購買

更多優惠：

👉 Samsung 9100 PRO PCIe 5 SSD 歷史新低！HK$980 升級高速硬碟

👉 Oral-B iO 系列勁減高達五五折，智能護理低見 HK$466

👉 Marshall Major V 耳機歷史低價！HK$770 免運費即入手

👉 Kindle Scribe 歷史新低價！激減近 75 折，讀寫合一新體驗

👉 Kindle 兒童閱讀器新低，HK$740 養成讀書好習慣

👉 無線水牙線低至 HK$233！AquaSonic Icon 沖走牙縫殘渣，告別傳統牙線束縛！

👉 Garmin vivoactive 6 限時新低價，AMOLED 螢幕 ＋內建 80 種運動模式

👉 Lexar NM790 散熱片 SSD 歷史低價，HK$540 享 7,400MB/s 高速同級大廠最便宜

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk