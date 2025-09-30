行動版 Apple Watch S10 新低 66 折！HK$2,560 購 iPhone 最佳拍檔｜Amazon Prime Day優惠2025

回顧梁君彥立會主席 9 年 當選後即陷英籍爭議
隨著 Apple Watch Series 11 發佈，舊款 Series 10 也正式進入清貨節奏。在秋季 Prime Day 前夕，行動版的 Apple Watch Series 10 降到了歷史新低，只要 US$329 便可入手。換算過來大約是 HK$2,560，對許多人來說應該都是實惠之選。
Apple Watch Series 10（42mm、矽膠錶帶、行動版）
Amazon Prime 會員特價 US$329（約 HK$2,560，需要代運）｜原價
US$499
👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
Apple Watch Series 10 搭載 S10 四核心晶片，迎合 AI 功能的登場將帶來更流暢體驗。它還提供了背景降噪功能，帶來更佳的手錶通話體驗。同時，Apple Watch Series 10 也加設了快速充電，根據官方介紹，裝置可在 30 分鐘內充到 80% 電量，大家不怕臨準備出門才醒起忘記充電了。
Apple Watch Series 10（42mm、矽膠錶帶、行動版）
Amazon Prime 會員特價 US$329（約 HK$2,560，需要代運）｜原價
US$499
