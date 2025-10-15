專訪赴台做「鏟子超人」咖啡師：港人內在係善良
行動電源放沙發突起火！消防員籲「這款」超危險別買：恐釀70萬財物損失
智慧型手機普及後，行動電源已成為許多人外出必備配件，但近年來行動電源自燃事件頻傳，引發安全疑慮。一名消防員在社群平台分享親身經歷，指出曾處理過一起因行動電源引發的嚴重火災，造成高達70萬元以上財物損失。他特別提醒民眾，應避免購買方形、一體式自帶彎折插頭的行動電源，以降低安全風險。
行動電源自燃風險
一名消防員日前在Threads發文表示，去年他曾前往一處住家救火，起火原因是「行動電源在沙發上突然自己起火」。當消防人員抵達現場時，火勢已蔓延至整間屋子。大火熄滅後，屋內一片狼藉，包含名酒、冷氣、現金、家電，家具、衣服、鞋子都沒了，財物損失至少超過70萬元。幸運的是，當時屋內無人，才未造成任何人員傷亡。
避免購買方形一體式行動電源
消防員指出，經調查發現，這場火災的元凶正是１顆「方形一體式自帶彎折插頭」的行動電源，因此他呼籲民眾，千萬不要購買一體式公版貼牌的行動電源，因為此類產品引發的事故實在太多。
消防員強調，他說這些並非想要斷廠商財路或為了流量，而是基於「社會安全網本就是每一個人的責任，包含你我」的理念。呼籲廠商賺錢要有良心，不可以因為貪圖爆利，而罔顧消防安全。
膨脹的行動電源怎麼處理
針對行動電源的安全處理，該消防員提供實用建議：若發現行動電源出現冒煙、高溫、膨脹等異常狀況，可迅速將其放入裝有水的大桶中，以防止起火燃燒。
至於行動電源膨脹要丟哪？消防員表示，若是鼓包膨脹，就該單獨包裝，交給清潔隊回收車並告知是行動電源。若怕還有餘電，可以將水桶拿到戶外，裝９分滿的水，行動電源丟下去，灑１湯匙鹽，可能會在冒煙完後，水面呈現類似水滾沸騰狀。注意不要吸到那個白煙，有毒。浸泡放電至少24小時，可以多放幾天。若外觀正常，可以直接給超商回收。
▲若發現行動電源膨脹，應單獨包裝，交給清潔隊回收車。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
Threads
網址：https://www.threads.com/@hyacinth.5168/post/DO4yMhGiWyW
更多食尚玩家報導
不是雞排珍奶！外國人讚「１台灣美食」嫩到不行、入口即化：讓人一吃就上癮
韓國旅遊注意！搭車「帶１物是禁忌」司機看到直接拒載，過來人教１招秒解決
義美小泡芙同口味「紅白包裝」差在哪？哪款分量比較多？員工揭開隱藏秘密
7-11全台首間「矮袋鼠主題店」！DINOTAENG巨大裝置Q爆＋９款獨家周邊
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
其他人也在看
蛋糕食譜｜黑玫瑰脆皮朱古力流心慕絲蛋糕
🎃萬聖節🎃系列之 「黑玫瑰脆皮🍫朱古力流心慕絲蛋糕」 提早整生日蛋糕比自己🎂🎂 Happy birthday to me🥳🥳 呢款脆皮朱古力流心慕絲蛋糕已經整過好幾次，不過因為我係10月生日，適逢萬聖節，所以今次的朱古力脆皮外層我係70%黑朱古力加入竹炭粉調成黑色，整成神秘而美艷的黑玫瑰😍😍 我仲噴左少少銀色閃粉，做成少少bling bling的效果，配合一下萬聖節的主題👻👻 食譜連結： https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02KjXGwEU99US6MGonefzEw6mTr79mVj3r4pZETHkbxJ9JqWe1NWGzQUULUYCUiCSil&id=100057659010929 Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 7 小時前
義美小泡芙同口味「紅白包裝」差在哪？哪款分量比較多？員工揭開隱藏秘密
台灣零食市場競爭激烈，其中義美小泡芙更是橫跨世代的國民零食代表。這款陪伴無數台灣人成長的經典泡芙，不僅在本土市場長紅數十年，更躍上國際舞台成為外國遊客必買伴手禮。然而，近日一名網友在社群平台提出關於包食尚玩家 ・ 2 小時前
收銀車時間表2025丨金管局收銀車2025年10月至11月日程表 即睇收銀車服務地點（每月更新）
不想對住家中的大量碎銀？金管局轄下的收銀車於10月至11月期間將會服務元朗、深水埗、北區、離島區、中西區等多個地方，大家留意收銀車幾時駛到屋企附近，到時集合家中散銀換成紙幣或增值到電子錢包！YAHOO著數 ・ 1 天前
Miffy原來70歲，周年慶推出初代設計周邊！日本品牌聯名向Dick Bruna致敬系列，從V形尖耳到圓潤萌兔
誰想到這位白色小兔已走過70年？為慶賀里程碑，Miffy攜手推出周年限定合作系列，把早期造型帶回視線中心。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
旅行狂熱者三小二鳥推薦：馬德里十大旅遊體驗Part1
在炙熱陽光的映照下，馬德里綻放著奔放與熱情的靈魂，卻同時傳承著皇室的輝煌優雅，彷彿在冷靜與激情之間遊刃有餘，交織出獨一無二的城市風貌。作為西班牙的門戶，許多旅人將馬德里視為探索大城小鎮的起點，卻對它匆匆掠過。歐洲旅遊達人三小二鳥不藏私分享馬德里十大必訪體驗，邀請大家放慢腳步，探索這座城市的豐富魅力。欣傳媒 ・ 1 小時前
20+女生「真愛精華」Top 3！黛珂小紫瓶、資生堂小紅瓶、克蘭詩黃金雙萃妳選誰？
黛珂小紫瓶：一滴把修護打滿，前導力也很給力小紫瓶會紅不是沒原因，它靠的就是黛珂獨家的「超微導美肌晶球」技術！每滴精華裡都藏著上兆顆微米晶球，能快速鑽進角質層，把修護能量一點一點釋放出來，讓肌膚不只短暫透亮，而是從乾燥、暗沉到彈力下滑、細紋、毛孔粗大都能逐...styletc ・ 18 小時前
福岡酒店優惠｜天神光芒酒店7折優惠 ！2大1小人均$397.3起 頂樓Sky Spa歎露天溫泉、步行即達天神區中心地帶
去福岡旅行揀酒店住宿，必選博多或天神區，交通方便之餘，更匯集眾多旅遊景點、購物點以及餐廳於一地，作為旅客絕對是最佳選擇。位於天神地鐵站附近的福岡天神光芒酒店（Candeo Hotels Fukuoka Tenjin），集以上兩個優點於一身，多年來都是旅客熱門住宿選項之一，重點是房價親民，現Trip.com更有推出7折優惠，2位大人連1位小童入住高級雙床房，人均只需$397.3起，有計劃去福岡旅行的朋友，快捉緊折扣優惠！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
勇記米線｜勇記海南雞灣仔再開養生雞湯米線 必試黃酒藥膳雞米線
勇記再開米線店！人氣海南雞店「勇記海南雞」繼上環後，再次開養生雞湯米線店！新店選址於灣仔，並已經開始試業，附近工作的朋友有機會試試他們的人氣黃酒藥膳雞米線。Yahoo Food ・ 18 小時前
湯水食譜｜蓮藕綠豆湯 補氣血潤肺 (附影片)
民諺曰：“荷蓮一身寶，秋藕最補人。” 蓮藕豐收時節在秋季。 蓮藕是四季性，市場上隨時可見，它味甘微甜而脆，既可食用、又可入藥，藥用價值高，因為它的花、根、葉、梗、須、蓬及蓮子，全皆是寶；它既是過時過節的吉祥菜式，也是中國傳統婚嫁中「過大禮」必備禮品，象徵多子多孫。Cook1Cook煮一煮 ・ 2 小時前
網紅食譜│醬燒杏鮑菇 高仿帶子原來要咁切
網上早前也有過的網紅食譜，利用各種菇菌來仿帶子，其中有人用過的包括金菇和杏鮑菇。如果計新奇度當然是金菇仿帶子較有趣，但如果真要講好吃，絕對是杏鮑菇完勝。杏鮑菇在底面都劃了花後，咬起來會有像帶子那種直紋的絲絲口感，如果用帶海鮮味的蠔油來醬燒杏鮑菇，味道和質感也會近似帶子呢，即睇如何製作醬燒杏鮑菇：Yahoo Food ・ 2 小時前
蟶子煎蛋食譜│細蟶子烚開口即起肉最嫩 去黑線清洗走沙粒
蛋食譜│蟶子煎蛋 細蟶子烚開口即起肉最嫩 提起蟶子，很多人都只會想起長長身，價錢比較高那種蟶子王，用來清蒸或豉椒炒也很美味。而海鮮檔其實還有另一種比較細隻的蟶子仔，價錢便宜，肉質肥嫩，直接烚熟淋葱豉油或用來煎蛋也可。煎蛋前先把蟶子烚好，取出去掉黑線再清洗會更能洗走沙粒，即睇如何製作蟶子煎蛋：Yahoo Food ・ 2 小時前
拔飯店插頭遭罰6800元！網一面倒砲轟太過分
[NOWnews今日新聞]住飯店注意！一名巴哈馬媽媽帶兒子到拉斯維加斯旅遊時，因為將房內迷你酒吧的插頭拔掉，幫手機充電，退房時遭加收224美元（約新台幣6884元），讓她氣到把過程分享到網路上，引發網...今日新聞 ・ 19 小時前
啟德直擊｜港隊迎戰孟加拉 場館外牆亮燈展示「香港主場」等字眼
【Now新聞台】亞洲盃外圍賽今晚八點在啟德主場館舉行，港隊將迎戰孟加拉。本台記者黃穎芝晚上7時許於啟德體育園所見，球迷越夜越興奮，不少球迷已穿上紅衣或港隊球衣，提早抵達場館準備觀看球賽。現場氣氛非常熱烈，球迷展示支持港隊的旗幟，氣勢十足。主場館外牆在入夜後亮燈，顯示「啟德體育園」、「香港主場」等字眼。警方建議入場人士盡量使用港鐵或巴士等公共交通工具前往場地。 #要聞now.com 新聞 ・ 13 小時前
Dyson香港官網折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年10月最新/免運費/免費退貨攻略
創立於英國的知名家電品牌Dyson，一向是不少女士的心儀電器，無論吸塵機、空氣清新機、冷暖風機，以至髮型用品的風筒及直髮夾都長期大受好評，連英國皇室都曾被影到使用Dyson產品。不過Dyson產品絕非便宜，以家電來講屬中高價位，想入手都要考慮一陣子。Yahoo購物會定期為大家更新Dyson香港官網折扣、Promo Code、優惠碼，讓大家可以用最優惠價入手。即睇Dyson官網至抵買推薦、免運費及退換貨詳情。Yahoo Style HK ・ 26 分鐘前
【壽司郎】秋天味巡祭第二彈 爆盛三文魚蓉軍艦 $17（15/10起至售完即止）
壽司郎推出秋天味巡祭第二彈，新品包括牛腹胸肉 $12、大切藻鹽熟成碳烤鯖魚半敲燒 $12、爆盛三文魚蓉軍艦 $17、宮崎牛時雨煮海苔包 $10。於10月29-31日期間，萬眾期待三文魚三貫（$17）又返嚟，帶來三重三文魚鮮味同軟嫩口感！YAHOO著數 ・ 13 小時前
【Yahoo送你免費參加名額】全球首個Gundam Wing主題跑！《新機動戰記高達W》30 周年主題跑 10.19 尖沙咀星光大道開跑 ｜Yahoo活動街
承載著一代人青春熱血的經典動畫《新機動戰記高達W》（Mobile Suit Gundam Wing），自 1995 年以來在全球動畫史上寫下不朽篇章，今年迎來 30 周年重大里程碑。為隆重慶祝這部傳奇之作，日本官方特別授權舉辦全球首個以高達W為主題的「新機動戰記高達 W 30周年跑 2025」（Mobile Suit Gundam Wing 30th Anniversary Run 2025），活動將於10月19日登陸尖沙咀星光大道，並同步舉行「高達W三十周年嘉年華」及期間限定店，勢掀起一場全城矚目的高達熱潮！Yahoo 活動街 ・ 18 小時前
拉杜卡奴寧波賽首圈下馬
【Now Sports】英國球星拉杜卡奴周二在中國寧波公開賽首圈先勝後敗，以盤數1:2受挫朱琳，出局之餘，其身體狀況亦令人擔心。拉杜卡奴（Emma Raducanu）面對世界排名219位的朱琳，首盤表現不俗贏6:3，但之後體能明顯下滑，走動速度減慢，失誤亦增加。她在第2盤比賽期間曾接受血壓檢驗，物理治療師向她提供食物與飲料以補充體力。及至第3盤，據報她因背部不適需要醫療暫停。結果這名前美國公開賽女單冠軍，連輸兩盤4:6及1:6，在歷時兩小時26分鐘的比賽被對手反勝2:1。目前世界排名29位的拉杜卡奴，已於上周在武漢賽因病退賽，其身體狀況難免令人憂心。這場比賽，是她今年第50場WTA巡迴賽，是自2021年揚威美網以來場數最多的一季。朱琳晉級後，將於明日16強賽遇上俄羅斯球手安祖莉娃。now.com 體育 ・ 10 小時前
絕命法官 劇情｜張家輝相隔多年再拍劇 胡杏兒黃智雯加盟鬥戲 / 第1-5集分集大綱
ViuTV全新劇集《絕命法官》將於10月13日起，逢星期一至五晚上8時30分播放。劇情講述一向以鐵面無私見稱的法官秦譽（張家輝 飾），當獨子因意外撞傷黑幫頭目的兒子後，陷入親情與正義的兩難，最終一步步走向違法掩蓋真相的深淵。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
MIRROR 9子現身曾樂彤徐浩婚宴 網民笑「齊人過去叱咤」
音樂人徐浩同藝人曾樂彤尋日喺尖沙咀舉行婚宴，唔少圈中人都有出席，包括曾樂彤好姊妹阿Sa蔡卓妍，張繼聰謝安琪夫婦、陳柏宇、周柏豪、陳蕾、張天賦、Jeffrey魏浚笙等。徐浩曾為MIRROR製作歌曲Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
晚吹 - 男人亂講嘢 | 三位主持大呼「Wingman」難做 大爆朋友偷食經歷
本集以「Wingman」為主題，指在感情中擔任軍師或助攻的角色，亦有幫助朋友掩飾「偷食」行為之稱。Thor指要做「Wingman」Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前