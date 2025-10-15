行動電源放沙發突起火！消防員籲「這款」超危險別買：恐釀70萬財物損失

智慧型手機普及後，行動電源已成為許多人外出必備配件，但近年來行動電源自燃事件頻傳，引發安全疑慮。一名消防員在社群平台分享親身經歷，指出曾處理過一起因行動電源引發的嚴重火災，造成高達70萬元以上財物損失。他特別提醒民眾，應避免購買方形、一體式自帶彎折插頭的行動電源，以降低安全風險。

一名消防員日前在Threads發文表示，去年他曾前往一處住家救火，起火原因是「行動電源在沙發上突然自己起火」。當消防人員抵達現場時，火勢已蔓延至整間屋子。大火熄滅後，屋內一片狼藉，包含名酒、冷氣、現金、家電，家具、衣服、鞋子都沒了，財物損失至少超過70萬元。幸運的是，當時屋內無人，才未造成任何人員傷亡。

避免購買方形一體式行動電源

消防員指出，經調查發現，這場火災的元凶正是１顆「方形一體式自帶彎折插頭」的行動電源，因此他呼籲民眾，千萬不要購買一體式公版貼牌的行動電源，因為此類產品引發的事故實在太多。

消防員強調，他說這些並非想要斷廠商財路或為了流量，而是基於「社會安全網本就是每一個人的責任，包含你我」的理念。呼籲廠商賺錢要有良心，不可以因為貪圖爆利，而罔顧消防安全。

膨脹的行動電源怎麼處理

針對行動電源的安全處理，該消防員提供實用建議：若發現行動電源出現冒煙、高溫、膨脹等異常狀況，可迅速將其放入裝有水的大桶中，以防止起火燃燒。

至於行動電源膨脹要丟哪？消防員表示，若是鼓包膨脹，就該單獨包裝，交給清潔隊回收車並告知是行動電源。若怕還有餘電，可以將水桶拿到戶外，裝９分滿的水，行動電源丟下去，灑１湯匙鹽，可能會在冒煙完後，水面呈現類似水滾沸騰狀。注意不要吸到那個白煙，有毒。浸泡放電至少24小時，可以多放幾天。若外觀正常，可以直接給超商回收。

▲若發現行動電源膨脹，應單獨包裝，交給清潔隊回收車。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

