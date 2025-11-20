Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

行山鞋推介｜精選2025年8款實用優質行山鞋：Hoka行山鞋5折起/法國新品牌Salomon 6折起/Adidas限時折扣要買趁手

秋風送爽、冬日將臨，乾爽清新的氣候最適合的活動就是行山了！不過山野探索可不是那麼簡單，一雙穩固可靠的行山鞋是必要且非常重要，它必須提供卓越的抓地力、強力的足踝支撐及防水保護。接下來Yahoo購物專員就為大家精選了多款人氣行山鞋，讓你可以盡情享受完美的秋冬徒步體驗！

行山鞋推介1. Adidas TERREX HYDROTERRA AT

Adidas TERREX系列專為應對多變地形而設計，將專業運動機能與時尚潮流完美結合。其中TERREX HYDROTERRA AT採用輕量、透氣且快乾的材質，確保雙足在炎熱夏季中保持乾爽舒適。再配合抓地力強勁的Traxion外底，無論是溯溪、登山探險還是日常穿搭，都能輕鬆應對。

adidas TERREX HYDROTERRA AT

7折特價：$559｜ 原價$799

SHOP NOW

adidas TERREX 系列專為應對多變地形而設計，無論是溯溪、登山探險還是日常穿搭，都能輕鬆應對。（圖片：官方網站）

輕量、透氣且快乾的材質，確保雙足在炎熱夏季中保持乾爽舒適。（圖片：官方網站）

行山鞋推介2. Adidas TERREX HYDROTERRA

除了以上提及的鞋款，Adidas TERREX HYDROTERRA也是同品牌另一高質必選，它採用HYDROTERRA防水技術，即使在雨天或穿越溪流時也能有效防止鞋子進水，保持腳部持久乾爽。底部提供出色的耐磨性和穩定抓地力，即使在崎嶇山路或穿過潮濕岩石時都能感覺踏實穩健。

Adidas TERREX HYDROTERRA

價錢：$419｜ 原價$599

SHOP NOW

adidas另一高質必選行山鞋，採用HYDROTERRA防水技術，有效防止鞋子進水。（圖片：官方網站）

底部提供出色的耐磨性和穩定抓地力，穿上腳感覺踏實穩健。（圖片：官方網站）

行山鞋推介3. Under Armour UA Bandit Trail 3

Under Armour這款越野跑鞋專為挑戰泥濘崎嶇的地形而設計，提供了跑手所需的極致緩衝與保護。它採用了精心設計的雙色輕盈網眼布鞋面結構，大幅提升透氣度；並在容易磨損的部位特設鑲面，以增加耐用性和保護性。鞋內設有模塑鞋墊，能貼合腳型，有效減少滑動，帶來舒適的足感。

Under Armour UA Bandit Trail 3

7折特價：$524.3｜ 原價$749

SHOP NOW

Under Armour的行山鞋性能十分好，這款UA Bandit Trail 3更是專為挑戰泥濘崎嶇的地形而設計。（圖片：官方網站）

採用雙色輕盈網眼布鞋面結構，大幅提升透氣度。（圖片：官方網站）

行山鞋推介4. TEVA OMNIUM W

TEVA的行山鞋款都很有山系女孩的感覺，外觀時尚易於搭配。而這對OMNIUM W配以快乾鞋面，很適合穿來攀山涉水與日間遠足。加上輕巧的EVA泡沫中底增加了額外的緩衝，穿起來舒適度滿滿，尼龍鞋芯墊片在不平坦的地形上亦能穩定支撐雙腳。

TEVA OMNIUM W

4折價：$699｜ 原價$1,198

SHOP NOW

堅固的Spider Rubber外底，專為在潮濕情況下而設計。（圖片：官方網站）

純素鞋履，使用合成材料和植物基材料製成。（圖片：官方網站）

行山鞋推介5. Salomon Acs+中性行山鞋

Salomon是法國戶外運動裝備品牌，近來在香港多了不少粉絲。而這款鞋是很多行山人士的心頭好，採用高密度耐磨網布，以及提供穩定步幅的Agile Chassis System (ACS) 底盤系統。鞋面配置了注入式強韌橡膠，為雙腳提供穩定支撐。

Salomon Acs+中性行山鞋

6折價：$699｜ 原價$1,198

SHOP NOW

Salomon 是法國人氣戶外運動品牌，最近在香港吸納了不少行山愛好者。（圖片：官方網站）

這款行山鞋耐用又實用，讓行山愛好者在野外環境下也能輕鬆挑戰自我。（圖片：官方網站）

行山鞋推介6. Salomon ACS + CSWP中性行山鞋

ACS+ CSWP系列也是品牌其中一個熱門之選，擁有完美防水功效，可保護雙腳免受野外潮濕環境影響。而且它非常適合冬季穿著，採用軟殼布料鞋面，穿起來溫暖舒適且手感柔軟。當然，這款行山鞋也運用了穩定步幅的敏捷底盤系統（Agile Chassis System）。

Salomon ACS + CSWP中性行山鞋

7折價：$999｜ 原價$1,398

SHOP NOW

推介品牌其中一個熱門之選：Salomon ACS + CSWP系列。（圖片：官方網站）

非常適合冬季穿著，採用軟殼布料鞋面，穿起來溫暖舒適。（圖片：官方網站）

行山鞋推介7. Hoka Mafate Three2 中性行山鞋

再來是價格偏高，但非常值得購入的Hoka Mafate Three2中性行山鞋。這款鞋履將復古風格與現代材料完美融合，採用Mafate Speed 2柔軟底部，提供極致緩震。為了方便穿脫，設計配備了內部側邊開口的鞋舌和實用的快速鞋帶系統。它搭載了壓縮成型EVA中底提供舒適支撐，並使用Vibram® Megagrip外底，確保卓越的抓地力和穩定性。

Hoka Mafate Three2 中性行山鞋

價錢：$839起 （原價$1,499）

SHOP NOW

復古風格與現代材料完美融合，實用性高且易於配搭。（圖片：官方網站）

採用 Mafate Speed 2 柔軟底部，提供極致緩震。（圖片：官方網站）

行山鞋推介8. Hoka Anacapa 2 Low GORE-TEX女裝行山鞋

Hoka Anacapa 2 Low GORE-TEX採用環保物料，將機能與永續理念結合。其鞋面使用了再生紗線網布及防水磨砂皮，並搭載GORE-TEX Invisible Fit技術，提供卓越的防水性能。中底使用了含有30%甘蔗提煉的EVA輕量化材料，確保緩震舒適的同時減少環境負擔。

Hoka Anacapa 2 Low GORE-TEX 女裝行山鞋

5折特價：$899｜ 原價$1,799

SHOP NOW

這款行山鞋將機能與永續理念結合，一向注重環保的女士必選。（圖片：官方網站）

Hoka很少減至5折特價，大家手快有、手慢冇！（圖片：官方網站）

