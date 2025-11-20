行山鞋推介｜精選2025年8款實用優質行山鞋：Hoka行山鞋5折起/法國新品牌Salomon 6折起/Adidas限時折扣要買趁手

Trip.com酒店減$500、機票減$200
秋風送爽、冬日將臨，乾爽清新的氣候最適合的活動就是行山了！不過山野探索可不是那麼簡單，一雙穩固可靠的行山鞋是必要且非常重要，它必須提供卓越的抓地力、強力的足踝支撐及防水保護。接下來Yahoo購物專員就為大家精選了多款人氣行山鞋，讓你可以盡情享受完美的秋冬徒步體驗！
行山鞋推介1. Adidas TERREX HYDROTERRA AT
Adidas TERREX系列專為應對多變地形而設計，將專業運動機能與時尚潮流完美結合。其中TERREX HYDROTERRA AT採用輕量、透氣且快乾的材質，確保雙足在炎熱夏季中保持乾爽舒適。再配合抓地力強勁的Traxion外底，無論是溯溪、登山探險還是日常穿搭，都能輕鬆應對。
adidas TERREX HYDROTERRA AT
7折特價：$559｜
原價$799
行山鞋推介2. Adidas TERREX HYDROTERRA
除了以上提及的鞋款，Adidas TERREX HYDROTERRA也是同品牌另一高質必選，它採用HYDROTERRA防水技術，即使在雨天或穿越溪流時也能有效防止鞋子進水，保持腳部持久乾爽。底部提供出色的耐磨性和穩定抓地力，即使在崎嶇山路或穿過潮濕岩石時都能感覺踏實穩健。
Adidas TERREX HYDROTERRA
價錢：$419｜
原價$599
行山鞋推介3. Under Armour UA Bandit Trail 3
Under Armour這款越野跑鞋專為挑戰泥濘崎嶇的地形而設計，提供了跑手所需的極致緩衝與保護。它採用了精心設計的雙色輕盈網眼布鞋面結構，大幅提升透氣度；並在容易磨損的部位特設鑲面，以增加耐用性和保護性。鞋內設有模塑鞋墊，能貼合腳型，有效減少滑動，帶來舒適的足感。
Under Armour UA Bandit Trail 3
7折特價：$524.3｜
原價$749
行山鞋推介4. TEVA OMNIUM W
TEVA的行山鞋款都很有山系女孩的感覺，外觀時尚易於搭配。而這對OMNIUM W配以快乾鞋面，很適合穿來攀山涉水與日間遠足。加上輕巧的EVA泡沫中底增加了額外的緩衝，穿起來舒適度滿滿，尼龍鞋芯墊片在不平坦的地形上亦能穩定支撐雙腳。
TEVA OMNIUM W
4折價：$699｜
原價$1,198
行山鞋推介5. Salomon Acs+中性行山鞋
Salomon是法國戶外運動裝備品牌，近來在香港多了不少粉絲。而這款鞋是很多行山人士的心頭好，採用高密度耐磨網布，以及提供穩定步幅的Agile Chassis System (ACS) 底盤系統。鞋面配置了注入式強韌橡膠，為雙腳提供穩定支撐。
Salomon Acs+中性行山鞋
6折價：$699｜
原價$1,198
行山鞋推介6. Salomon ACS + CSWP中性行山鞋
ACS+ CSWP系列也是品牌其中一個熱門之選，擁有完美防水功效，可保護雙腳免受野外潮濕環境影響。而且它非常適合冬季穿著，採用軟殼布料鞋面，穿起來溫暖舒適且手感柔軟。當然，這款行山鞋也運用了穩定步幅的敏捷底盤系統（Agile Chassis System）。
Salomon ACS + CSWP中性行山鞋
7折價：$999｜
原價$1,398
行山鞋推介7. Hoka Mafate Three2 中性行山鞋
再來是價格偏高，但非常值得購入的Hoka Mafate Three2中性行山鞋。這款鞋履將復古風格與現代材料完美融合，採用Mafate Speed 2柔軟底部，提供極致緩震。為了方便穿脫，設計配備了內部側邊開口的鞋舌和實用的快速鞋帶系統。它搭載了壓縮成型EVA中底提供舒適支撐，並使用Vibram® Megagrip外底，確保卓越的抓地力和穩定性。
Hoka Mafate Three2 中性行山鞋
價錢：$839起
（原價$1,499）
行山鞋推介8. Hoka Anacapa 2 Low GORE-TEX女裝行山鞋
Hoka Anacapa 2 Low GORE-TEX採用環保物料，將機能與永續理念結合。其鞋面使用了再生紗線網布及防水磨砂皮，並搭載GORE-TEX Invisible Fit技術，提供卓越的防水性能。中底使用了含有30%甘蔗提煉的EVA輕量化材料，確保緩震舒適的同時減少環境負擔。
Hoka Anacapa 2 Low GORE-TEX 女裝行山鞋
5折特價：$899｜
原價$1,799
