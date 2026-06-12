行會批准東九龍綠色集體運輸系統財務安排 7月招標 政府向中標公司批出三幅住宅用地
【Now新聞台】行政長官會同行政會議批准東九龍智慧綠色集體運輸系統財務安排，將會在7月招標。
政府預計明年批出合約，期望2033年或之前通車。當局指，項目在扣除預計總開支後的預計總收入，會少於預期的投資回報，政府須提供財務資助推展項目，將會批出三幅用地，分別位於馬游塘、啟德及茶果嶺道，20年住宅用地物業發展權予未來的專營公司，用地年期為50年，並收取每幅1000元象徵式地價。
有立法會議員指，香港較缺乏應付東九龍上坡地區的運輸項目，期望政府提供優惠吸引海外或內地公司，合伙本地發展商。
立法會議員(九龍東)鄧家彪：「這項技術大家最理解、最形象化說，是並沒有架空電纜的輕鐵，通常用新能源電池爬坡力較強，因為是用膠轆，是香港缺乏本地機構這種經驗，好多時是希望海外或內地有實力的機構。如果透過再多一些土地優惠，吸引不只是他，其實他都要合伙本地發展商，我相信會真的帶來很大的刺激。」
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東九龍智慧綠色集體運輸系統7月招標 專營公司獲三幅用地物業發展權
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專才客618萬買63 Pokfulam開放式戶 創同類單位5年來新高！原業主仍蝕1球離場
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「滶蘊」三組大手買家「一客兩食」最大手斥資逾3800萬購兩伙
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新皇崗口岸料7月正式啟用 運輸署建議開四條新巴士線
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EX.IO 上架 Franklin Templeton 旗下代幣化產品 grBENJI
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首岸第4期兩房首期不足70萬！｜坐擁35九龍城名校網！ 精選向南海景M室及三房A室全面睇
由恒地牽頭發展、位於紅磡庇利街1號的首岸第4期即將展開首輪銷售。該項目隸屬小學35校網及九龍城中學校網。發展商早前先後推出兩張價單，首批及次批單位的折實均呎分別為21,301元及21,439元。由於次批涵蓋較多高層單位，撇除樓層景觀等因素後，整體定價與早前推出的期數相若，實際屬原價推售。因應項目將於本周日（14日）發售80伙，下文將綜合各戶型的分佈、景觀特點及按揭供款預算，供準買家按自身需要去選擇合適單位。閱讀更多：首岸第4期連推90伙 折實均呎21,301至21,439元｜同柱單位呎價微升0.58% 屬原價推售首岸3期加推78伙原價推售｜折實均呎23,151元｜同柱呎價最多貴0.77%首岸第4期第5座提供264伙 91%為兩房戶首岸第4期屬於整個發展項目的第5座，樓高27層，合共提供264伙，預計關鍵日期為2027年8月31日，樓花期大約14個月。單位涵蓋兩至三房戶，實用面積介乎338至585平方呎。當中兩房戶佔全盤約91%，合共240伙，實用面積由338至469平方呎不等，主要分佈於B至H室及J至M室。餘下9%的單位全屬三房戶，合共24伙，實用面積劃一為585平方呎，全數設於A室。
東九龍綠色集運系統7月招標 3000元批三幅住宅用地增營運誘因
【Now新聞台】行政長官會同行政會議批准東九龍智慧綠色集體運輸系統財務安排，今年七月公開招標，又稱要增加誘因，會向中標公司以每幅一千元批出三幅住宅用地。 東九龍智慧綠色集體運輸系統財務安排獲行政長官會同行政會議批准，當局計劃在七月透過公開招標，甄選專營公司負責融資、設計、建造、營運和維修系統，項目專營權暫定為20年。 不過，考慮到項目在扣除預計總開支後的預計總收入會少於預期的資本回報，為增加誘因，政府稱須提供財務資助，會批出三幅位於馬游塘、啟德及茶果嶺道用地的物業發展權予中標公司，用地年期為50年，並收取每幅1000元象徵式地價。 有當區立法會議員稱，政府未曾就批出住宅地諮詢立法會，令他感到意外，三幅住宅地地段不差，期望可以真的吸引有實力的承建商投標。 立法會議員(九龍東)鄧家彪：「1000元一幅地真的等於送給他，但承辦商必須要向政府建議一筆支付予政府的固定金額。我相信政府的努力就是嘗試擺脫高地價政策一些不好的效果，所以用這個方式。如果透過再多一些土地優惠，吸引不只是他，其實他都要合伙本地發展商，我相信會真的帶來很大的刺激。」 鄧家彪又認為20年專營權比預期短，但會有更大誘因吸引承建商盡快完成工程及通車。 當局預計明年批出合約，走線由彩虹經寶達、秀茂坪一帶到油塘，全長約7公里，共9個站，車程較現時短一半、約10至15分鐘，服務超過30萬居民，期望2033年或之前通車。 #要聞