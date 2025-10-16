Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

行李箱優惠推介｜American Tourister低至35折！免運費入手20吋/24吋/28吋喼 多色選擇：薰衣草紫、型格鼠尾草綠、經典黑

去旅行並非個個可以像《臥底旅行團》阿正一樣，一個背囊走天下，2-3天團至少帶個登機行李箱，方可解放雙手及雙膊，輕輕鬆鬆旅遊兼影相打卡！Yahoo購物專員幫大家搜羅到American Tourister行李箱優惠，最平35折、$698起就可以入手，不但有齊登機專用20吋size，還有24吋及28吋兼且可以擴充容量，加上有多色選擇：薰衣草紫、型格鼠尾草綠、經典黑等，不論你是少女心爆棚的旅人，或是沉穩踏實的派別，都能夠揀到合心意的行李喼～

廣告 廣告

Maxivo主打收納效能，因為其專利20:80 PlentiVol™收納系統，即坊間經常提及的「前掀」式，不需要大空間，就連日本狹窄的酒店房都可以輕鬆打開！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

Maxivo專利20:80 PlentiVol™收納系統 日本酒店房都打得開

美國品牌American Tourister有逾90年歷史，一直是美國最長壽的行李箱品牌，每個行李箱都經過嚴格的撞擊、滑輪以及安全拉鍊測試，確保其防撞力、順暢度以及拉鍊強度，保證安全實用又高質，是不少旅人之選。而今次推出優惠的款式Maxivo主打收納效能，因為其專利20:80 PlentiVol™收納系統，即坊間經常提及的「前掀」式，不需要大空間，就連日本狹窄的酒店房都可以輕鬆打開！

不但有齊登機專用20吋size，還有24吋及28吋兼且可以擴充容量，加上有多色選擇。（圖片：豐澤）

側面可以睇到Maxivo專利20:80 PlentiVol™收納系統如何劃分。（圖片：豐澤）

低至35折、$698！免運費送到你家

Yahoo購物專員幫大家睇過優惠價錢，不論是登機專用20吋size，或是24吋、28吋都有折，當中以20吋size最平，原價$1,980，35折後$698就可以入手，兼有4色選擇：薰衣草紫、型格鼠尾草綠、深藍色、經典黑。至於Shopping精最愛的24吋、28吋，都有37折優惠，分別$798及$898就有交易。另外，在10月30日或之前online買旅遊產品滿$800，輸入優惠碼【TKS25-TRAV​】可以再減$50，變相28吋行李箱可以折一折、$848就買得到！Online入手最方便就是買滿$500就免運費送到你屋企，不用在街上拖來拖去～想即日送到，就可以多加留意$30運費，11am前落單最快可於即日6pm前送貨、2pm前落單最快可於即日8pm前送貨。

American Tourister 美國旅行者MAXIVO 20吋 行李箱 55/20

價錢：$698 （原價$1,980）

SHOP NOW

薰衣草紫。（圖片：豐澤）

灰色。（圖片：豐澤）

American Tourister 美國旅行者MAXIVO 24吋 行李箱 67/24

價錢：$798 （原價$2,180）

SHOP NOW

型格鼠尾草綠色只限24吋size。（圖片：豐澤）

American Tourister 美國旅行者MAXIVO 28吋 行李箱 77/28

價錢：$898 （原價$2,380）

SHOP NOW

28吋size還可以擴充容量。（圖片：豐澤）

更多相關文章：

香港航空東京機票連稅只需$588起！優惠旅行日期至2026年1月、包含紅葉/聖誕檔期

消委會旅行購物｜外遊消費出事可報消委會！自駕遊還車遭高額索償/北上訂造傢俬規格不符均獲退款

東京初秋限定靚景！11萬株萬壽菊橙黃色花海震懾眼球 同期還有洋菊、雞冠花、紅色波波草盛放中

福岡酒店優惠｜天神光芒酒店7折優惠 ！2大1小人均$397.3起 頂樓Sky Spa歎露天溫泉、步行即達天神區中心地帶

日本紅葉預測2025出爐！全國受高溫影響紅葉季再推遲 即睇東京/大阪等14個地區最佳觀賞期

2026白川鄉點燈｜免預約抽選行程推介 每位$614起！東京/大阪/名古屋出發、半日團包展望台門票、包飛驒牛晚餐

白川鄉點燈2026｜名古屋直航機票最平$1,792起！即睇買平價機票攻略

日本廉航ZIPAIR獲四星評級！機艙走黑白型格風、免費Wi-Fi、全平躺商務艙

關西絕景溫泉推介5選！和歌山/京都/兵庫/滋賀 被大海環抱海島旅宿、無邊際浴池看滿天星斗、大擦頂級松葉蟹

泰國將徵收旅遊稅！陸空收費大不同 泰國觀光部：未來4個月內正式實施

泰國豪華列車｜「藍茉莉號」9天8夜深度遊11月首航！移動精品旅館、探訪古都秘境

英國十大最美風景！你看過哪幾個靚景？蘇格蘭高地奪冠、倫敦竟然全軍覆沒

臥底旅行團5.0｜茂名信宜三天團結果竟然伏伏伏？7粒鐘車程去到無得玩直升機+遊船？商店街誤中空城計？