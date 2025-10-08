出國行李箱輪子壞掉怎麼辦？她用「大創1神物」秒修好，網讚：生活智慧王！

有位網友分享出國時的趣味經歷，提醒大家「長時間未用的行李箱，出國前務必檢查輪子狀況」。她帶著一個閒置超過三年的行李箱出國，結果發現輪子的橡膠層全數脫落，導致行李箱難以拖行，箱體抖動不穩，只能用力提起行李箱前行。

在困擾之際，她靈機一動，在日本的大創商店購買了一款可拉扯的橡膠電氣膠帶，並將其繞綑在受損的輪子上。出人意料的是，這一簡單方法竟有效恢復了輪子的功能，使行李箱得以正常拖行。她分享道，「八個輪子都用這方法處理後，真的就像恢復原狀了一樣」。

該貼文引發網友熱烈討論，紛紛讚賞她的創意，「生活智慧王！」、「這真的學到了！」也有網友分享類似經驗：「我也遇到過，發現輪子爆裂，拖不動行李箱了。」另有網友指出，現代行李箱輪子多採用環保材質，特別容易風化。「台灣濕氣重，輪子很容易老化，建議行李箱用完後擦乾存放。」許多人表示，這是出國前檢查和保養行李箱的重要提醒。