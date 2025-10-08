「生蛇針」未納政府接種計劃 盧寵茂：正分析成本效益
出國行李箱輪子壞掉怎麼辦？她用「大創1神物」秒修好，網讚：生活智慧王！
出國行李箱輪子壞掉怎麼辦？她用「大創1神物」秒修好，網讚：生活智慧王！
有位網友分享出國時的趣味經歷，提醒大家「長時間未用的行李箱，出國前務必檢查輪子狀況」。她帶著一個閒置超過三年的行李箱出國，結果發現輪子的橡膠層全數脫落，導致行李箱難以拖行，箱體抖動不穩，只能用力提起行李箱前行。
在困擾之際，她靈機一動，在日本的大創商店購買了一款可拉扯的橡膠電氣膠帶，並將其繞綑在受損的輪子上。出人意料的是，這一簡單方法竟有效恢復了輪子的功能，使行李箱得以正常拖行。她分享道，「八個輪子都用這方法處理後，真的就像恢復原狀了一樣」。
該貼文引發網友熱烈討論，紛紛讚賞她的創意，「生活智慧王！」、「這真的學到了！」也有網友分享類似經驗：「我也遇到過，發現輪子爆裂，拖不動行李箱了。」另有網友指出，現代行李箱輪子多採用環保材質，特別容易風化。「台灣濕氣重，輪子很容易老化，建議行李箱用完後擦乾存放。」許多人表示，這是出國前檢查和保養行李箱的重要提醒。
其他人也在看
出國哪個翻譯最準確？網友推「這APP」即時翻、輕鬆點餐：比Google翻譯還好用
隨著出國旅遊風氣盛行，語言溝通障礙成為旅人最常遇到的問題之一。近期一名網友計畫前往日本北海道旅遊，然而過去在餐廳點餐時，常常看不懂Google翻譯翻出來的菜單，於是上網詢問有沒有更好的照片翻譯軟體推薦食尚玩家 ・ 6 小時前
十一長假多國景點擠滿中國人 巴黎酒店工翻華客行李
【on.cc東網專訊】十一、中秋長假期間，內地不少人紛紛出國旅遊，誰知連外國一些小眾景點也擠滿中國人，聽着熟悉的普通話，還以為身在內地。其中有遊客到法國巴黎旅行時，其入住酒店房間被酒店員工擅自進入，行李被翻。酒店事後稱涉事者為臨時工，已將其辭退並致歉。on.cc 東網 ・ 1 天前
出國旅行注意！行李箱「１地方」比馬桶座髒58倍，5招教你避免細菌入侵
隨著國際旅遊市場逐漸復甦，民眾出遊頻率大幅提升，許多人回家後，也會直接行李箱丟到床上、打開整理。然而，英國１項最新研究顯示，行李箱輪子的細菌量竟比公共馬桶座圈高出近60倍，放到床上可能導致污染。對此，食尚玩家 ・ 6 小時前
日本綜藝曝高收入糗事內幕！越有錢越拉褲子的驚人真相！
年薪越高，失禁率越高！低收入31.6%，高收入衝到47.4%！主持人在節目裡笑翻：「有錢人怎麼這麼不爭氣？」這調查聽起來荒唐，卻戳中不少上班族的痛點。Japhub日本集合 ・ 1 天前
狗隻入食肆｜食環署預計明年中批出首輪申請 將留意社會反應改善執行細節｜Yahoo
今年《施政報告》提及會推出容許狗隻進入的食肆牌照，獲批食肆會有明確標識，標示顧客可攜帶狗隻進入，可為業界帶來全新商機。有立法會議員關注政府的研究詳情，當局回覆稱政府會諮詢業界，食環署預計明年年中批出首輪申請，讓一定數量的食肆容許狗隻進入。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
Samsung 9100 PRO PCIe 5 SSD 歷史新低！HK$980 升級高速硬碟｜Amazon Prime Day優惠2025
剛剛推出才幾個月的 Samsung 9100 PRO SSD 在 Prime Big Deal Days 前夕再次刷新歷史低價，1TB、2TB 和 4TB 型號目前最多打 63 折，特價分別低至 US$126、US$200 和 US$399。Yahoo Tech HK ・ 2 天前
關淑怡傳病危被送ICU搶救 兒子美國急返港連日醫院守候
關淑怡（Shirley）自從於2020年在社交網表達對所屬公司環球唱片不滿，同年宣布退出樂壇，之後Shirley神隱至今！今日（7日）有報道指Shirley突然入院被送入ICU搶救，定居美國的23歲兒子關浚賢已經立刻回港與關爸爸連日亦在醫院守候。am730 ・ 1 天前
ViuTV女神沈殷怡激讚！中環半山寶藏意大利菜TABIÀ 必食烤黃雞同手工意粉
ViuTV女神沈殷怡（Shirley）向來識飲識食，日前其一身性感造型在社交平台分享與朋友大嘆意大利菜！翻查資料，原來是位於中環半山的TABIÀ，餐廳原來有別於傳統意菜，原來是主打意大利北部意饌，難怪Shirley食得津津有味，連多出個IG Story！想知道Shirley食乜，就要看看Yahoo Food的內文介紹！Yahoo Food ・ 16 小時前
歐洲股市收低 法國政治危機未解
（法新社倫敦6日電） 法國政治危機加劇，讓巴黎當局陷入混亂狀態之際，歐洲股市主要指數今天收盤挫跌。巴黎CAC 40指數下挫109.76點或1.36%，收7971.78點。法新社 ・ 1 天前
不只蟑螂跑來跑去！韓國人曝「台灣旅遊1致命缺點」：碰到會想馬上搭機回國
台灣觀光近年蓬勃發展，吸引大量國際旅客造訪，其中以日韓旅客最為常見。然而，近期有韓國旅客對台灣旅遊體驗提出負面評價，引發關注。儘管業者提供相當實惠的旅遊套組，包含四星級住宿、贈送餐飲券等優質服務，但韓食尚玩家 ・ 1 天前
沖繩那霸機場首間膠囊酒店開幕！男女分區/膠囊空間舒適/轉機首選
去沖繩轉機到其他離島，或者經沖繩飛往日本其他城市，終於有個舒適地方可以稍作休息。那霸機場在10月1日迎來首間機場內膠囊酒店First Cabin。房間雖然細小，但設備齊全。這間膠囊酒店對於想慳時間及交通費的旅客來說，是一個非常方便的選擇，而且收費十分相宜，每晚只要約港幣$140起，就算只是睡幾小時休息一下，也不心痛。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
網上熱話｜香港交通一特點 內地再發達也無法超越 掀內地網民激辯
香港是彈丸之地，惟公共交通網絡發達，不管去哪裡，幾乎都是一小時生活圈。近日，在社交平台小紅書就有一條短片，談到「香港有件事，內地再發達也無法超越」。當中所談到的原來是塞車問題。am730 ・ 1 天前
荃灣蜜雪冰城與Donki雪糕大腸菌群超標 食安中心勒令停售
香港食物安全中心於10月6日公佈，兩款雪糕樣本被驗出大腸菌群含量超出法例上限，兩間店分別為荃灣如心廣場的蜜雪冰城及海之戀商場內的Don Don Donki。食安中心指，涉事樣本結果顯示菌群水平未達法定標準，已立即下令停售相關產品，並要求商戶清理及加強衛生。Yahoo Food ・ 1 天前
不買不行！Mini FENDI Spy Bag、迷你尺寸討喜又吸睛，秒心動手刀入手
從2005年首度亮相開始，FENDI Spy Bag就是時尚圈公認的「It Bag」之一，是 Silvia Venturini Fendi 的創意代表作，迅速成為全球時尚寵兒。現在，全新迷你版本華麗登場，延續了原版的靈魂與設計感，又多了一點輕盈可愛的反差萌。保留經典包型、設計巧思更顯精緻！原本的隱藏口...styletc ・ 7 小時前
黃仁勳：持續贊助H-1B簽證 輝達將吸收額外費用
《Business Insider》周二 (7 日) 報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳表示，公司將繼續為 H-1B 簽證提供贊助，並承擔所有相關費用，即使美國總統川普上月簽署的行政命令，大幅提高申請成本。鉅亨網 ・ 22 小時前
東京初秋限定靚景！11萬株萬壽菊橙黃色花海震懾眼球 同期還有洋菊、雞冠花、紅色波波草盛放中
踏入初秋，又是日本的賞花季節。除了浪漫的紅葉及波斯菊外，東京近郊還有一片金光閃閃的萬壽菊花海等緊大家。每年10月中旬左右，位於千葉縣的東京德國村（東京ドイツ村）便是萬壽菊的盛開期。而且今年園方更特別擴建花田面積，種植多達11萬株萬壽菊，數量為去年的兩倍，更成為日本同品種萬壽菊的最大規模花田。超大萬壽菊花海將全面綻放，每年都吸引無數人專程前往欣賞，成為東京近效極受歡迎的季節限定賞花活動。Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
走失兩年狗狗原來一直由村民餵養 最近因收地終由義工救走
【動物專訊】一隻在2023年4月走失的狗狗，原來之後一直由一班村民放養，直到最近該村收地，才聯絡義工前來救狗。小白當年於上水金錢村荷花池走失，曾一度被狗繩纏著腹部，並跑到燕崗村，然後便由該村的村民餵養，並設了狗床給他休息。事隔兩年，最近小白的住處將被收地，因此村民聯絡了義工李小姐救走小白。小白現時安置在暫托家庭，終於不用餐風飲露。 本報在2023年4月曾報道小白走失事件，小白是一隻十分細膽的唐狗，在2022年3月被人發現綁於元朗漁塘邊的破爛寮屋，由剛喪夫的婆婆所養，但婆婆不懂妥善照顧狗狗，因此義工李小姐介入，委托毛守救起婆婆所養的3隻狗狗，包括小白。然而，小白於2023年在暫托家中走失，其後目擊他跑到燕崗村，腹部被狗繩勒住，四肢有泥水，估計曾經跌落過泥池。 小白之後一直留在燕崗村，並得到一班村民餵養，又設置了地方讓他休息，所以他便長期生活在該處。李小姐和毛守救援曾嘗試捕捉小白，但因村民反對而作罷。 不過事隔兩年，小白生活的地方也被收地，村民因此請求李小姐救走小白，在另一名義工Kay協助溝通下，終於成功將小白捕捉，並在今日送到暫托家中。李小姐表示，小白雖然對人有戒心，但入屋後笑容滿臉，似香港動物報 ・ 11 小時前
【KFC】抵Deal星期二 E肚仔餐($222)買一送一
KFC抵Deal星期二，「快脆送」 E肚仔餐($222)買一送一，「快脆送」E肚仔餐($222)有12件家鄉雞 / 香辣脆雞 / 狂惹香燒雞 + 6客辣汁蘑菇香飯 (大) / 家鄉雞皇飯 (大) + 6客馬鈴薯蓉 / 粟米杯 / 巴辣香雞翼 / +6罐罐裝汽水，價錢仲要包埋運費，和親朋好友一齊分享！YAHOO著數 ・ 1 天前
Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？
Jennie近日在IG分享招牌「妮式」慵懶性感秋冬造型，鬆弛間藏著致命吸引力，每張照片都讓粉絲瘋狂點讚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Coach手袋突發勁減半價！全球爆紅Brooklyn罕有75折入手、超人氣Cargo帆布袋$1XXX有交易
Coach近年推出多款大熱手袋，包括Bella Hadid同款Brooklyn、已成為Gen Z最愛的Tabby，亦有今年秋冬大熱款Empire等。定價原本已經低過官網，非常相宜！越接近年尾，越來越多網站有優惠活動，Yahoo購物專員發現Farfetch、24S大減價後性價比更高，推介必入手款式包括Brooklyn、Tabby、Juliet、Cargo、Empire五大爆紅手袋，Brooklyn small低至$2,094即有交易、Coach Cargo帆布包5折後只需$1XXX就可入手，絕對不容錯過！Yahoo Style HK ・ 1 天前