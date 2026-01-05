天文台今早最低氣溫 11.8 度 料明日後日早上持續寒冷
行李箱托運貼紙要撕掉嗎？桃園機場曝下場，旅客飛十幾年都不知道
出國旅遊時，行李箱託運後總會貼上各式各樣的標籤貼紙，有些旅客習慣將這些貼紙當作旅行紀念保留，有些則會立即撕除，但究竟哪種做法才正確？一名女網友因朋友提醒要撕掉行李箱上的託運貼紙，卻發現貼紙異常難撕而引發熱議，最終桃園機場的專業回應讓許多人感到意外。
行李托運貼紙要撕掉嗎
一名女網友在Threads平台發文分享，表示朋友提醒她行李箱上的託運貼紙需要撕掉，但當她實際嘗試用指甲摳除這些貼紙時，直呼過程超級困難。從她上傳的影片可以看到，行李箱側邊貼滿了好幾張不同的託運標籤，雖然第一張貼紙有順利撕下，但其餘貼紙都牢牢黏在行李箱上，讓她相當苦惱。
旅客習慣大不同引發爭議
關於託運貼紙的處理方式，網友們的做法截然不同，形成２大陣營。支持立即撕除的網友表示，「我一回到家就馬上把貼紙撕乾淨，我的行李箱絕對不能容忍有一張這種貼紙」「飛機落地拿到行李箱就順便撕下，根本就很好撕」「這真的是常識！很多人為了紀念留行李貼標籤在行李箱上，真的有可能會刷錯條碼，然後你的行李就不見了被丟包了」。
然而，也有經驗豐富的旅客持不同觀點，透露自己的實際經驗：「我飛了十幾年，行李箱上滿滿的舊貼紙，從來沒被地勤說要撕掉」，這樣的說法讓許多人開始懷疑撕除貼紙的必要性，也讓這個話題變得更加複雜。
不撕行李箱託運貼紙影響
根據《TVBS新聞網》報導，桃園機場對此說明，現代航空業的託運行李處理採用先進的行李自動分揀系統，透過360度掃描技術來辨識行李條碼，並自動將行李分揀至對應的航班行李櫃位。當舊條碼沒有撕除或條碼貼紙數量過多時，確實會干擾機器的判讀能力，進而可能導致行李被錯誤輸送到其他航班，造成旅客的不便與困擾。
桃園機場同時提醒旅客，除了託運貼紙外，還需注意行李保護套或保護膜是否鬆脫而影響條碼掃描，以及行李綁帶、吊牌是否鬆脫或過長，避免影響輸送設備正常運作或造成行李尺寸誤判等問題，呼籲旅客多加留意這些細節，共同維護航班運作與出入境通關的順暢。
▲條碼貼紙數量過多時，可能會干擾機器判讀能力，導致行李被送錯地方。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
更多食尚玩家報導
１交通新制2026年上路！違規恐罰６萬元，汽機車進入這些地方要小心
「１夜市」大到嚇壞遊客！4.4星、美食應有盡有，網友讚：重覆率不高超好逛
2026超狂新福利！「這縣市」長者明年起免繳健保費，敬老禮金領４倍
大創熱銷排行TOP10！「第１名」49元入手，網友狂讚天天用得到
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
其他人也在看
不只黃金週要避開！他籲「2026年１時段」別去東京旅遊：房價漲到讓人想哭
日本是台灣人最愛去的旅遊目的地之一，許多人也已開始規劃明年的日本行程。然而，一名網友近日在社群平台發出警告，提醒旅客務必避開明年４月底的東京行程，否則可能面臨天價住宿費。原因在於該時段將有３組韓國知名食尚玩家 ・ 1 天前
運輸署未有如期推免試換證網上預約 金鐘近百人通宵排隊取籌 申請者望多發籌號
【Now新聞台】運輸署未有如期全面推出網上預約免試簽發本地駕駛執照服務，金鐘牌照事務處繼續有人通宵排隊，等候取籌辦理手續，有個別申請者認為安排混亂。金鐘牌照事務處樓下，清晨已經有長長人龍，部分人穿上厚衣、帶同摺櫈通宵在街頭排隊等候，亦有人拖著行李箱到場。排隊期間有不少代辦人士填寫申請資料，甚至爭執。至早上辦事處將近開門，職員安排部分人轉到辦事處的樓層繼續排隊。作為全港唯一免試簽發本地駕駛執照申請點，每日上午及下午分別派80和60個籌號，有個別申請者認為安排混亂。申請者：「沒有想過有這麼多人，有人插隊，後面的人不說話，前面的人直接插進去，有很多這種情況，所以我覺得要加強管理一下。」申請者李先生：「網上取號的話肯定比線下方便很多，線下的話還要過來，希望籌號多發一點，方便一些其他人，後面的一些人。」不少人由周一開始已經排隊，甚至排完再排明日的籌號。代辦人士全先生：「昨天，下午。(你是幫多少人申請？)五個人。(你幫他們申請會收費多少？)這個我真不知道，因為沒有提到費用。」運輸署為打擊「排隊黨」，去年8月開始推出派籌新安排，要求所有代辦人士取即日籌時，要在系統內輸入個人及申請人的身份證文件號碼，now.com 新聞 ・ 1 小時前
新年假期約95萬人次旅客訪港 升四成
【Now新聞台】除夕起計一連五日，訪港旅客數目約95萬人次，按年升四成。 非內地入境旅客約有21萬人次，按年升兩成，內地入境旅客則逾74萬人次，增長近五成，其中超過2.3萬人次參與約630個旅行團，過夜行程約佔六成，元旦日是內地旅客入境高峰，約有22萬人次；最多人使用高鐵西九龍管制站入境，其次是落馬洲支線管制站，酒店入住率普遍達九成。政務司司長陳國基稱，除夕及元旦假期期間適逢內地三日連假，加上香港舉行多項活動，包括跨年倒數，吸引不少旅客來港感受節日氣氛，活動充分展示香港多元魅力。#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前
旅行「333穿搭法」步驟4解析！9件單品、超狂行李收納術一次帶齊
每次出國旅行打包行李，最常見的失誤不是帶不夠，而是帶得不成系統！衣服很多，但互相搭不起來；鞋子很美，但走一整天直接報廢。近期歐美盛行的所謂「333穿搭法」之所以會被引發討論，原因很務實，因為這個公式把打包變成一套可執行的決策流程：用3件上身＋3件下身＋3雙鞋建立核心衣櫥，除了讓行李更輕，也能讓造型搭配更快，旅行中的穿搭也隨之穩定。bella儂儂 ・ 1 天前
張鈞甯被封「中年大叔絕對偶像」！男粉看完電影激動告白 爆笑場面掀熱議
藝人張鈞甯近日在大陸宣傳電影《匿殺》，日前到武漢舉行映演座談活動，一名中年男觀眾看完電影後激動告白，意外在網路上引發熱烈討論！姊妹淘 ・ 1 天前
38歲長澤正美結婚了！國民女神元旦震撼宣布婚訊，情歸導演丈夫福永壯志：未來會一步一步地走下去
38歲的長澤正美，到底是多少人心目中的女神？由穿水手服的年代，到成為散發女人味的輕熟女，再到了近年，不同時期的長澤正美都散發著不同的魅力。緋聞無數的她，也令人一直好奇，到底女神最終會情歸何處。在新的一年，長澤正美給予了答案，她要和導演福永壯志結婚了。Yahoo Style HK ・ 1 天前
東京初雪早一天襲擊淺草寺！ 三天平原積雪狂增交通崩潰？
嘿，朋友們，2026年的冬天終於來點真材實料了！1月2日那天，東京市中心忽然變成童話世界，迎來今季頭一場雪。 比起往年平均時間，這雪來得早了整整一天，但跟去年比，又遲到了14天。想想看，本來大家還在穿薄外套逛街，結果天上突然飄下白色小精靈，讓人忍不住伸出手去接。Japhub日本集合 ・ 23 小時前
日本島根縣東部 6.2 級地震 震源深度 10 公里 最大震度 5 強｜Yahoo
日本島根縣東部在本港時間今早 9 時 18 分，發生黎克特制 6.2 級地震，震源深度 10 公里，屬於淺層地震。鳥取縣和島根縣震感強烈，其中鳥取縣境港市、鳥取日野町、江府町；島根縣松江市、安來市均錄得最大震度為「5 強」。至於鳥取縣主要城市米子亦錄得最大震度為「5 弱」。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
《阿凡達3》全球票房突破10億美元！ 《阿凡達》系列總票房超過63.5億美元
《阿凡達3》全球票房已突破10億美元大關，為占士金馬倫這部開創性系列再添一項重大成就。此外，剛剛亦傳來了另一喜訊，在香港時間1月5日早上在美國舉行的《第31屆Critics Choice頒獎禮》(Critics’Choice Awards) 中榮獲最佳視覺效果大獎。Yahoo Movies HK ・ 23 小時前
70歲狀態卻像30+！呂良偉為何被封「亞洲最強不老男神」？每天深蹲練腿成關鍵！
事實上，呂良偉能把狀態維持到這個程度，70歲依舊維持俐落體態、動作穩定，他的抗老方式其實一點都不玄，關鍵就在這三件事。第一個抗老關鍵：深蹲＋馬步，專攻下半身穩定度他長年把「練腿」當作身體管理的核心，訓練內容包含深蹲、90度馬步與單腳支撐等動作，重點放在下盤力...styletc ・ 1 天前
「Man姐」佘詩曼四封視后！手揸至少5物業 市值1.8億
《萬千星輝頒獎典禮2025》昨晚（4日）舉行，佘詩曼憑《新聞女王2》劇中文慧心「Man姐」一角成功奪得「最佳女主角」獎項，成為TVB史上首位四屆視后。近年事業再攀高峰的佘詩曼，入行以來愛買磚頭，投資物業遍布港九新界，現時至少持有5個單位，估計市值超過1.8億元。28Hse.com ・ 21 小時前
跑步讓膝蓋「返老還童」！毀掉你關節的，是這3個致命的「錯誤習慣」！
你是否曾被警告：「別再跑步了！跑下去膝蓋很快就會報銷！」這個說法流傳已久，讓無數渴望健康的民眾對這項最簡單的運動望之卻步。許多人深信，跑步時雙腳落地，那股強大的衝擊力道，就像砂紙一樣不斷磨損我們寶貴的膝蓋軟骨。然而，來自澳洲南澳大學的運動科學專家Bennett講師，直接揭露了一個你可能從未聽過的殘酷真相：真正導致膝關節受損的元兇，並非跑步本身，而是你「跑錯了」！Yahoo 體育 ・ 2 小時前
韓系馬尾怎麼綁？修飾感馬尾綁法教學＋韓系馬尾範本一次看，馬尾蓬鬆立體、不扁塌
要綁出蓬鬆立體、不扁塌的馬尾，其實比想像中更講究技巧！一般馬尾一綁就扁塌、側面毫無立體感，甚至會把白白的髮縫露出來。這次整理韓國髮型師的韓系馬尾綁法教學，一步步教你從髮根蓬度、頭型弧度到修飾碎髮調整，不用工具、手殘也能綁出自然又精緻的韓系馬尾！Beauty美人圈 ・ 1 天前
「FV」牌中港車疑違規裝紅色警示燈 運輸署：已轉介執法部門跟進
近日社交平台流傳一段片段，一輛掛有「FV」車牌開頭的中港私家車，行駛期間在車頂上加裝一盞紅色警示燈，而警示燈在行駛期間不斷閃爍。根據該車輛的車牌，相信是來自深圳的入境車輛。運輸署回覆時稱，涉事車輛為持有粵港常規配額的內地私家車，署方已將個案轉介予執法部門跟進，亦已要求許可證持有人安排驗車。am730 ・ 1 天前
細軟髮、脫髮必看！Threads網友激推Olive Young頭髮產品10選 aespa同款性價比之王髮油、爆紅外泌體精華梳
Olive Young最值得買、真有用頭髮護理用品推薦！Threads 脆友日前舉辦第一屆《Threads史上Olive Young最值得買真有用的東西》，繼護膚品大獲好評後，小編為大家精選頭髮護理用品推薦，當中不少產品適合細軟髮、脫髮人士參考，許多隱藏好物小編也瞬速加入購物車了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
吳卓林罕談生父成龍疑破冰 傳獲經濟援助為電影設計海報
吳綺莉的私生女吳卓林，曾公開指影星成龍是她的親生父親。吳綺莉多年來母兼父職養大女兒。惟近年母女關係惡化，吳卓林離家出走並與同性伴侶搬出同居兼結婚，但卻又被發現在垃圾站拾荒和排隊領免費食物，經濟狀況令人憂心。吳綺莉雖曾欲經濟上協助女兒，但吳卓林堅拒回港探母，關係陷入僵局。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
竊賊扮水務署職員入屋 3獨居長者中招失2萬
去年聖誕節期間警方接獲3名獨居長者報案指，有人自稱為水務署職員，聲稱需要進入單位檢查水管，其後趁受害人不為意盜去當眼位置的財物，過程僅1至2分鐘。警方發現3宗案件犯案手法十分相似，其後以「入屋犯法」罪拘捕一名50歲本地男子。 案件的報案人同為70歲以上的獨居長者，分別居於屯門安定邨、長沙灣麗閣邨及深水埗唐樓，指聖am730 ・ 1 天前
天氣報告｜大致天晴日間乾燥 最高氣溫約22度
【Now新聞台】本港今日(1月5日)天氣預測，大致天晴。日間乾燥，最高氣溫約22度。吹和緩北至東北風，稍後風勢清勁。 展望未來兩三日早上市區最低氣溫在12、13度左右，新界再低幾度，天晴及非常乾燥，日夜溫差頗大。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
酒店洗衣機可以用嗎？民宿老闆曝「超髒內幕」，掀網友兩派論戰：寧願手洗
現代人出國旅遊時間愈來愈長，為了減輕行李負擔，不少旅客會選擇利用住宿地點提供的自助洗衣設備清洗衣物。然而，這些看似便利的服務背後，可能隱藏著令人意想不到的衛生疑慮。近日一名女網友分享驚人內幕，透露在日食尚玩家 ・ 48 分鐘前
2026年日本櫻花預測出爐！東京/名古屋3.19率先開花、大阪/京都3.24開花｜即睇完整開花及滿開預測日期
日本氣象株式會社發佈2026年首份櫻花預測（櫻花予想），預計今個初春氣溫偏高，北日本與東日本的櫻花比較往年提早開花，西日本則與往年相若；東京及名古屋成為最早開花之地，預計3月19日綻放，立即往下查看日本各地的開花與滿開預測日期。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前