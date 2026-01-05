行李箱托運貼紙要撕掉嗎？桃園機場曝下場，旅客飛十幾年都不知道

出國旅遊時，行李箱託運後總會貼上各式各樣的標籤貼紙，有些旅客習慣將這些貼紙當作旅行紀念保留，有些則會立即撕除，但究竟哪種做法才正確？一名女網友因朋友提醒要撕掉行李箱上的託運貼紙，卻發現貼紙異常難撕而引發熱議，最終桃園機場的專業回應讓許多人感到意外。

行李托運貼紙要撕掉嗎

一名女網友在Threads平台發文分享，表示朋友提醒她行李箱上的託運貼紙需要撕掉，但當她實際嘗試用指甲摳除這些貼紙時，直呼過程超級困難。從她上傳的影片可以看到，行李箱側邊貼滿了好幾張不同的託運標籤，雖然第一張貼紙有順利撕下，但其餘貼紙都牢牢黏在行李箱上，讓她相當苦惱。

旅客習慣大不同引發爭議

關於託運貼紙的處理方式，網友們的做法截然不同，形成２大陣營。支持立即撕除的網友表示，「我一回到家就馬上把貼紙撕乾淨，我的行李箱絕對不能容忍有一張這種貼紙」「飛機落地拿到行李箱就順便撕下，根本就很好撕」「這真的是常識！很多人為了紀念留行李貼標籤在行李箱上，真的有可能會刷錯條碼，然後你的行李就不見了被丟包了」。

然而，也有經驗豐富的旅客持不同觀點，透露自己的實際經驗：「我飛了十幾年，行李箱上滿滿的舊貼紙，從來沒被地勤說要撕掉」，這樣的說法讓許多人開始懷疑撕除貼紙的必要性，也讓這個話題變得更加複雜。

不撕行李箱託運貼紙影響

根據《TVBS新聞網》報導，桃園機場對此說明，現代航空業的託運行李處理採用先進的行李自動分揀系統，透過360度掃描技術來辨識行李條碼，並自動將行李分揀至對應的航班行李櫃位。當舊條碼沒有撕除或條碼貼紙數量過多時，確實會干擾機器的判讀能力，進而可能導致行李被錯誤輸送到其他航班，造成旅客的不便與困擾。

桃園機場同時提醒旅客，除了託運貼紙外，還需注意行李保護套或保護膜是否鬆脫而影響條碼掃描，以及行李綁帶、吊牌是否鬆脫或過長，避免影響輸送設備正常運作或造成行李尺寸誤判等問題，呼籲旅客多加留意這些細節，共同維護航班運作與出入境通關的順暢。

▲條碼貼紙數量過多時，可能會干擾機器判讀能力，導致行李被送錯地方。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

