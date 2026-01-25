行李箱顏色選錯隨時出事？航空業界揭3大NG色，空姐教8招防止行李被誤拿

大部份人選行李箱，只著重容量、品牌和耐用度，但原來顏色選擇錯誤，分分鐘會為旅程帶來意想不到的麻煩。歐洲最大廉航Ryanair早前公佈，指出高達99.9%旅客因為選用了某三種顏色的行李箱，導致在機場行李輪送帶前發生拿錯或遺失的情況。這三種「撞色之王」讓旅客在茫茫行李海中尋找自己的行李箱變得困難重重。除了顏色問題，空中服務員更透露不少旅客在行李牌上犯下的隱私大忌，個人資料一覽無遺，安全風險不容忽視。

避開3大NG色 低調反而最危險

根據英國《Cork Beo》報導，Ryanair發表的報告中明確指出，黑色、灰色和深藍色這三種顏色的行李箱是機場行李誤拿的元兇。航空公司表示，這些顏色過於普遍，幾乎每個旅客都選擇這些「安全色」，結果反而變成最不安全的選擇。而且更提醒大家：「讓你的托運行李在行李輪送帶上更容易辨認，特別是如果你的行李箱是黑色、深藍色或灰色——就像99.9%的旅客一樣。在把手上加上彩色行李標籤或絲帶，這樣到達目的地時就不會混淆。」

機場的行李輸送帶滿是相似的行李箱，如何在茫茫箱海中一眼認出自己的財物？選對顏色便是第一步。（圖片來源：Getty Images）

Ryanair提醒，黑、灰、海軍藍是撞款率最高的三種顏色，亦是最常涉及錯誤提取的組合。（圖片來源：Getty Images）

事實上，地勤亦透露，黑色行李箱在昏暗的行李處理區域最難辨識，加上速度快，旅客經常在匆忙中拿錯。一位資深地勤分享：「黑色行李箱簡直是噩夢，每天都有旅客拿錯，然後又要花時間追查、換回，延誤大家的時間。」深藍色和灰色同樣存在相似問題，在機場燈光下幾乎沒有分別。

即使款式不同，深色行李箱在遠距離下仍容易混在一起，增加旅客誤判的機會。（圖片來源：Getty Images）

航空公司建議，如果真的只有這三種顏色的行李箱，務必加上醒容易識別標記。彩色行李帶、螢光貼紙、特色吊牌都是好選擇。有經驗的旅客會在行李箱綁上鮮艷行李帶或獨特圖案的貼紙，讓行李在輪送帶上一眼就能認出。

不少地勤建議，行李箱第一眼是否「突出」，往往決定能否被迅速取走。（圖片來源：Getty Images）

八招防行李遺失 空姐踢爆吊牌私隱陷阱

英國旅遊搜尋平台Skyscanner整理了八個防止行李遺失的實用技巧。首先是選擇特別顏色或圖案的行李箱，避開黑灰深藍三大地雷色。其次是使用智能追蹤器，如Apple AirTag或Samsung SmartTag，放在行李箱內隨時掌握位置。

第三招是拆除舊的行李標籤，避免混淆地勤人員。第四是影相記錄行李箱內外，萬一遺失可提供給工作人員協助尋找。第五是精簡行李數量，減少遺失風險。第六是避免攜帶違禁品，以免行李被扣留延誤。第七是考慮船運代替空運托運大件行李。第八是使用特殊標記增加辨識度。

定位裝置讓旅客能即時掌握行李位置，對長途或轉機行程尤其有幫助。（圖片來源：Getty Images）

若舊行李標籤若未移除，可能干擾行李系統掃描，增加延誤風險。（圖片來源：Getty Images）

至於關於行李吊牌的隱私問題，資深空姐透露一個許多旅客忽略的細節。她經常看到旅客將個人資料完整寫在吊牌外側，包括全名、住址、電話號碼等，任何路過的人都能看得一清二楚。建議採用「翻轉技巧」：將個人資料寫在紙條上，翻轉後放入吊牌套內，外側只寫「Please Turn Over」（請翻面）或簡單的聯絡電話。這樣既保護隱私，又能在行李遺失時讓工作人員聯絡到你。她又補充：「很多人沒意識到，行李吊牌上的資料可能被有心人利用，知道你不在家、知道你的行程，這些都是安全隱患。」

選對行李箱顏色、做好識別標記、保護個人隱私，這些看似細微的準備工作，其實是確保旅程順利的關鍵。下次出遊前，記得檢查你的行李箱是否屬於「高危顏色」，提早做好防範措施。

出發前替行李拍照，一旦出現問題，能更快協助航空公司查找。（圖片來源：Getty Images）

精簡托運數量，不但減輕負擔，也降低遺失後的處理難度。（圖片來源：Getty Images）

《Cork Beo》行李遺失

網址：按這裏

