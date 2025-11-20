BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
術後嚴重心臟衰竭 44歲男教師急需換心續命
一名44歲男教師上月發生急性大動脈撕裂，術後出現嚴重心臟衰竭，急需心臟移植，正於伊利沙伯醫院留醫，情況危殆。醫管局呼籲市民積極考慮捐出離世親人的心臟；因病人情況極度危急，除積極在本地尋找合適心臟外，亦會盡快啟動程序，向內地尋求協助。
男患者余肇熙(David)、44歲、血型為AB+，已婚，育有兩名女兒，於東涌天主教學校任教，過往健康良好，一直熱愛運動。10月20日在打乒乓波期間，突然出現胸痛，即時到將軍澳醫院求診，翌日電腦掃描顯示出現急性大動脈撕裂，隨即轉送伊利沙伯醫院治理，當中接受大動脈置換及主動脈心瓣置換手術。術後病人出現嚴重心臟衰竭，一度伴隨肺部衰竭，需依靠體外人工肺支援呼吸，現仍在深切治療部留醫，並已列入心臟移植輪候名單，急需手術。
余太︰盼丈夫可陪伴女兒成長
患者妻子余太表示，丈夫因先天性心臟問題，術後一直未能脫離危險期，醫生向她表明，心臟移植是丈夫唯一的希望。她又指，丈夫是家庭經濟支柱，是好丈夫、孝順兒子。而兩名女兒仍很年幼，須要父親陪伴成長，希望有善心人可捐出心臟，「給予兩名女兒再一次擁抱爸爸的機會。」
東涌天主教學校校長林志江亦作緊急呼籲指，「熙Sir」已在該校任教長達15年，是學生心目中的良師益友，全體師生都非常擔心他的情況，呼籲善心家庭能捐出已故親人的心臟，全校上下感激不盡。
醫管局表示，病人情況極度危急，除積極在本地尋找合適心臟外，亦會盡快啟動程序，向內地尋求協助。若內地有願意捐贈器官的病人離世，而當地無合適受贈者，將協調跨境捐贈至香港，為病人帶來重生希望。局方強調，當尋獲合適心臟時，會嚴格依照器官移植法規，從速向監管機構申請，確保程序合乎標準，並盡快安排手術。
