街工及香港婦女協會「平安卡」課程違反批核條件 需暫停半年

【Now新聞台】街工及香港婦女協會提供的「平安卡」課程，違反課程批核條件，遭勞工處暫停半年。

勞工處指經調查後發現，其中有提供課程的街工有導師於考試前，向學員披露試卷的試題及答案，亦容許未符合指定出席率的學員參與考試。而另一個機構、香港婦女協會亦被發現在課程考試期間，沒有監考員在試場監考及導師沒有恰當執行監考工作，以致未發現部分學員在考試期間互相討論答案。

勞工處認為事件性質嚴重，涉事的學員不會獲發或收回及撤銷其「平安卡」，而涉事導師將會被撤銷或暫停教授課程資格。

#要聞