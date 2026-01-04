街市兩貓疑因不懂捉老鼠慘被棄養 急尋暫托或領養家庭

【動物專訊】動物不是工具，但有不少街市和店舖將貓貓當捉老鼠工具，更甚者是用完即棄，全不當動物是生命。動物機構「檸浪同行 • 石門貓舍」收到求助，指新界區一街市的管理層竟因為兩隻貓貓不懂得捉老鼠，下令棄養兩貓，送到愛協人道毀滅，有熱心市民不想兩貓被人道毀滅，因此希望有人接收兩貓。檸浪同行 • 石門貓舍義工表示，希望盡快幫兩貓找到暫托或領養家庭，希望他們能安享一生，而不是被人當成工具。

義工Jackal表示，求助人日前親身到貓舍敲門求助，指聯絡過很多機構都沒有回覆，只能夠向他們緊急求助。

「個案內容是一個新界區既街市，有兩隻好得意的唐貓仔，估計兩歲，因為不懂得捉老鼠，街市上層要求緊急送走這兩隻無法被利用的貓貓。」Jackal指，求助人是愛貓居民，不想兩貓慘被人道毀滅，因此四出為兩貓尋求救助。

他坦言，貓舍還要兩星期才能完成上一個個案的傳染病隔離期，因此未能即時接收兩貓，惟有盡快為兩貓尋找暫托或領養家庭。

他說：「檸浪會提供一切資源去處理他們的醫療問題及起居飲食，但求希望他們可以找到一個不再當他們是工具的幸福家庭，安享一生。」

如可暫托兩貓，讓義工能順利救助兩可憐貓貓，可聯絡「檸浪同行 • 石門貓舍」( https://www.facebook.com/LemonStrayfamily )。

街市兩貓只因不懂捉老鼠，街市管理層竟下令棄養。

