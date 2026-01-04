焦點

宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容

香港動物報

街市兩貓疑因不懂捉老鼠慘被棄養 急尋暫托或領養家庭

Hong Kong Animal Post

【動物專訊】動物不是工具，但有不少街市和店舖將貓貓當捉老鼠工具，更甚者是用完即棄，全不當動物是生命。動物機構「檸浪同行 • 石門貓舍」收到求助，指新界區一街市的管理層竟因為兩隻貓貓不懂得捉老鼠，下令棄養兩貓，送到愛協人道毀滅，有熱心市民不想兩貓被人道毀滅，因此希望有人接收兩貓。檸浪同行 • 石門貓舍義工表示，希望盡快幫兩貓找到暫托或領養家庭，希望他們能安享一生，而不是被人當成工具。

義工Jackal表示，求助人日前親身到貓舍敲門求助，指聯絡過很多機構都沒有回覆，只能夠向他們緊急求助。

廣告

「個案內容是一個新界區既街市，有兩隻好得意的唐貓仔，估計兩歲，因為不懂得捉老鼠，街市上層要求緊急送走這兩隻無法被利用的貓貓。」Jackal指，求助人是愛貓居民，不想兩貓慘被人道毀滅，因此四出為兩貓尋求救助。

他坦言，貓舍還要兩星期才能完成上一個個案的傳染病隔離期，因此未能即時接收兩貓，惟有盡快為兩貓尋找暫托或領養家庭。

他說：「檸浪會提供一切資源去處理他們的醫療問題及起居飲食，但求希望他們可以找到一個不再當他們是工具的幸福家庭，安享一生。」

如可暫托兩貓，讓義工能順利救助兩可憐貓貓，可聯絡「檸浪同行 • 石門貓舍」( https://www.facebook.com/LemonStrayfamily )。

街市兩貓只因不懂捉老鼠，街市管理層竟下令棄養。
街市兩貓只因不懂捉老鼠，街市管理層竟下令棄養。
街市兩貓只因不懂捉老鼠，街市管理層竟下令棄養。
街市兩貓只因不懂捉老鼠，街市管理層竟下令棄養。
街市兩貓只因不懂捉老鼠，街市管理層竟下令棄養。
街市兩貓只因不懂捉老鼠，街市管理層竟下令棄養。
街市兩貓只因不懂捉老鼠，街市管理層竟下令棄養。
街市兩貓只因不懂捉老鼠，街市管理層竟下令棄養。

The post 街市兩貓疑因不懂捉老鼠慘被棄養 急尋暫托或領養家庭 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.

Yahoo新聞專題報道

其他人也在看

委總統突遭美特種部隊帶走 牛彈琴：給世界三大教訓

委總統突遭美特種部隊帶走 牛彈琴：給世界三大教訓

美東時間周六 (3 日) 凌晨，美軍在委內瑞拉發動了一場震驚世界的軍事行動。多方消息證實，美軍出動三角洲特種部隊對委內瑞拉境內目標實施突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛及其夫人。 現場畫面顯示，委國首都爆炸火光染紅夜空，委國副總統羅德里格斯緊急聲明稱政府不知總統下落，並要求美方提供其

鉅亨網 ・ 11 小時前
特朗普為何攻擊委內瑞拉並捉拿馬杜羅？

特朗普為何攻擊委內瑞拉並捉拿馬杜羅？

Luis JAIMES / AFP via Getty Image位於加拉加斯的軍事設施富埃爾特·蒂烏納（Fuerte Tiuna）是遭到攻擊的目標之一。 美國總統特朗普（Donald Trump）表示，美軍在對委內瑞拉發動大規模空襲後，已經捉拿委內瑞拉領導人尼古拉斯．馬杜羅（Nicolás Maduro）。 特朗普在社交媒體上發文稱，馬杜羅及其妻子、第一夫人西莉亞·弗洛雷斯（Cilia Flores）已被帶離委內瑞拉。目前兩人的下落不明。 委內瑞拉國防部長弗拉基米爾·帕德里諾（Vladimir Padrino）表示，武裝部隊將捍衛其國家主權。 美國對委內瑞拉境內的空襲，是在特朗普政府持續向馬杜羅政權施壓之後進行的。特朗普政府指控馬杜羅政府向美國輸送毒品和幫派成員。 https://www.

BBC News 中文 ・ 7 小時前
網上熱話｜內地網民讚排隊體現港人素質 一舉動讓人很舒服

網上熱話｜內地網民讚排隊體現港人素質 一舉動讓人很舒服

雖然近年香港與內地加速融合，惟文化差異依舊不少，令不少來香港旅遊或定居的內地人或感到震驚，又或者是佩服。近日，有內地網民在小紅書發文，指香港人的質素不但能在排隊上體現，而排隊時也會留出一臂長的距離，直言「讓人很舒服」。

am730 ・ 4 小時前
Rocky鄭健樂父女戀緋聞反面收場 崔碧珈轟有人扮單純：請遠離我們吧

Rocky鄭健樂父女戀緋聞反面收場 崔碧珈轟有人扮單純：請遠離我們吧

58歲前港男「大隻Rocky」鄭健樂，早前與37歲的崔碧珈驚爆相差21年的父女戀緋聞，可惜兩人未開始已結束，近排還戲劇性決裂，花生指數持續高企。上月12日，Rocky在Facebook上改了status自稱「和Anita Chui在戀愛中」，並附上與崔碧珈的合照，不過女方事後卻否認戀情，既強調自己單身又暗嘲對方是一廂情

am730 ・ 22 小時前
委內瑞拉｜馬杜羅被捕衣著遭拆解　灰色Nike套裝成熱搜　曾力撐華為「美國無法監控」

委內瑞拉｜馬杜羅被捕衣著遭拆解　灰色Nike套裝成熱搜　曾力撐華為「美國無法監控」

美國拘捕委內瑞拉總統馬杜羅後，其被捕時的v裝束意外成為網絡熱搜；馬杜羅過往亦曾高調力撐華為手機，聲稱可避開美國監控。

Yahoo財經 ・ 6 小時前
曾志偉傳辭任TVB總經理 明晚台慶頒獎禮特設感謝環節

曾志偉傳辭任TVB總經理 明晚台慶頒獎禮特設感謝環節

早前有傳2021年起出任TVB總經理嘅曾志偉，打算於TVB台慶宣布呈辭，當時曾志偉已作否認。不過綜合多間傳媒報導，明晚假澳門舉行嘅《萬千星輝頒獎典禮》上，將有特別環節感謝曾志偉，並安排重量級人物向佢頒發大獎。有傳呢位嘉賓係曾志偉多年好友譚詠麟。

Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
重演36年前美入侵巴拿馬戲碼！特朗普為何開戰委內瑞拉？

重演36年前美入侵巴拿馬戲碼！特朗普為何開戰委內瑞拉？

美東時間周六 (3 日) 凌晨，委內瑞拉首都加拉加斯上空驟然響起密集爆炸聲。短短三小時後，美國總統特朗普透過社群媒體宣布，已成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，並將其押送至美國。

鉅亨網 ・ 16 小時前
林襄傳與經理人鬧翻冇工開　好姊妹禾羽爆近況

林襄傳與經理人鬧翻冇工開　好姊妹禾羽爆近況

【on.cc東網專訊】啦啦隊女神林襄近來傳出跟經理人莉奈因帳目問題鬧翻，導致工作量大減，疑遭雪藏。對此經理人公司發聲明否認，強調雙方合作關係穩定，僅因市場環境與藝人安全考量，調整工作安排。作為林襄好友的啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員禾羽（張雅涵），日

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
網上熱話｜輪候逾10年獲派一人凶宅 先後歷自然身故和意外死亡 事主感忐忑

網上熱話｜輪候逾10年獲派一人凶宅 先後歷自然身故和意外死亡 事主感忐忑

公屋是珍貴的公共資源，市民若要成功上樓，往往要等候數年，而一人公屋單位的輪候時間更是比其他單位更長。有公屋申請者日前接獲房署通知信，指獲派愛東邨愛寶樓的一人單位，本來成功上樓應可鬆一口氣，惟事主發現單位不但曾有人自然身故，更在去年發生自殺或意外死亡事件，因而內心十五十六。

am730 ・ 3 小時前
方力申瘋狂貼女兒照成「曬女狂人」　網民從細節激讚是好爸爸

方力申瘋狂貼女兒照成「曬女狂人」　網民從細節激讚是好爸爸

45歲藝人方力申（Alex）與年輕14歲的圈外女友葉萱（Maple）於去年情人節宣布婚訊，並於同年6月父親節宣布太太已懷孕...

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《尋秦記》創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄！55歲宣萱4大凍齡穿搭之道

《尋秦記》創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄！55歲宣萱4大凍齡穿搭之道

回歸香港觀眾面前的宣萱，似乎是時間定格，看不到一點歲月痕跡。而在凍齡的大潮流下，相信宣萱絕對能列入凍齡美女行列，踏入50+歲的她，明顯愈來愈富有女人味，更跟上網路潮流在Threads頻頻與粉絲交流。雖然很少觀眾會特別留意宣萱的私下打扮穿搭，但其實她的簡約風格，確實為她增添了不少分數，亦是她看來保持年青的方法，馬上看看她的日常穿搭。自然妝容 髮型與妝容，永遠是容易透露年齡的黑暗史。而宣萱在這方面做得非常出色，因為她似乎從出道至今，都保持自然的妝容與簡單的髮型，減低「出事」率。 就算妝容潮流怎麼轉變，宣萱都依舊保持粗眉大眼的自然妝，這亦是為什麼她看來改變不大，而且能保持年輕的方法之一。 簡約穿搭 另外，宣萱一向奉行簡約打扮，不會過份緊貼潮流或過份誇張，而簡約風格的好處，是永遠長青耐看，尤其成熟女性穿簡約風格，反而會感覺年青。 就算日常外出，宣萱也是以T裇、牛仔褲及球鞋作打扮。貫徹她一向簡約休閒的風格。 宣萱的服裝，基本上不會過於花巧，沒有太多圖案設計，而且線條非常利落。 至於工作時，她也是會選擇盡量簡潔的設計款式，完全把她簡約主義風格進行到底。 宣萱有時會予人剛強味，而適當的配飾配襯，有平

ELLE.com.hk ・ 1 天前
專訪｜何廣沛曾敲監製房門搲撈 努力追演藝夢 與未婚妻一凹一凸分享甜蜜戀事放閃

專訪｜何廣沛曾敲監製房門搲撈 努力追演藝夢 與未婚妻一凹一凸分享甜蜜戀事放閃

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮》今晚舉行，每年的戰況都非常激烈，花旦小生們的表現都成為觀眾茶餘飯後的熱話。

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
委內瑞拉｜人均GDP曾高踞全球第四　現今陷通脹270%深淵　委內瑞拉與西方脫鈎苦果浮現

委內瑞拉｜人均GDP曾高踞全球第四　現今陷通脹270%深淵　委內瑞拉與西方脫鈎苦果浮現

委內瑞拉曾為南美最富裕國家，卻在與西方脫鈎後經濟急挫，年通脹重返225%，施政失敗令經濟與民生全面崩潰。

Yahoo財經 ・ 13 小時前
阿摩廉暗示在曼聯冇影響力

阿摩廉暗示在曼聯冇影響力

【Now Sports】曼聯欲購施曼尤的希望看來已破滅，主帥阿摩廉被記者質疑，他在球會買賣球員方面乏影響力，而他言談間亦似默認此點。曼聯轉會目標人物施曼尤，有傳轉投曼城在即，而曼聯之所以爭逐失敗，在於轉會預算上有變。記者在曼聯周日鬥列斯聯前，追問阿摩廉（Ruben Amorim）是否對此毫不知情，但他只是回應：「我不想談這些傳聞，只想專注今場對列斯聯的比賽。」他甚至暗示在球員離隊與否沒有決定權：「你看看球隊陣容，當中有誰要離開都是非常困難的。要做的話，自己跟足球總監Jason Wilcox 談吧。現時我們沒有談過任何有關陣容改變的事情。」早於聖誕時，他公開表示對招兵買馬有一份無力感：「我有種感覺，如果要踢完美的 343陣式，球會需要花費不少，亦需要很多時間作出改變。我開始明白這可能不會發生，或許我要適應。」言猶在耳，曼聯在對喜鵲一役隨即改踢4後衛，更以1:0擊敗對手，當時已被傳媒質疑他無法左右球會買人的方針。阿摩廉帶領曼聯的日子並不好過，上季成績慘不忍睹，今季雖然已呈一定改善，似乎仍有很大改進空間。現時曼聯以30分排英超第6，有指若球隊今季最終無法取得歐戰資格，阿摩廉帥位難保。英超 列

now.com 體育 ・ 6 小時前
【大生生活超市】1月精選優惠 零食/鮑魚/花膠福袋 $188起（即日起至15/01）

【大生生活超市】1月精選優惠 零食/鮑魚/花膠福袋 $188起（即日起至15/01）

大生生活超市進行1月開年優惠，今期精選包括子母牌牛奶 946ml $33/2件、小牧高鈣梳打餅 $30/3件、買家樂氏纖穀脆300g送2盒Oatly原味燕麥奶、雀巢3合1咖啡 $50/2件，仲有一套8件零食福袋 $188、一套6件鮑魚花膠福袋 $388、一套8件尊貴禮袋 $888！

YAHOO著數 ・ 1 天前
古巨基元旦宣布再做老竇　57歲老婆Lorraine上月被捕獲竟零孕味？

古巨基元旦宣布再做老竇　57歲老婆Lorraine上月被捕獲竟零孕味？

歌手古巨基於元旦日毫無預警下在社交網報喜，宣布太太Lorraine誕下第二胎B仔，大仔Kuson榮升哥哥！新年伊始基仔分享這份喜悅，震驚全城。因為Lorraine今年已屆57歲產婦高齡，相隨5年再謹男嬰，這份勇氣與毅力令人佩服。

東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
《尋秦記》專訪｜朱鑑然感激「娘親」現場控制古老闆 宣萱稱項少龍只屬古天樂一人：我睇唔到一個人會做得好過佢

《尋秦記》專訪｜朱鑑然感激「娘親」現場控制古老闆 宣萱稱項少龍只屬古天樂一人：我睇唔到一個人會做得好過佢

《尋秦記》截至今日（3日）票房勁破3000萬，成為香港人的回憶殺。除了「項少龍」古天樂、「趙盤」林峯夠經典，當然亦不少得「烏廷芳」宣萱與新加入的兒子「寶兒」朱鑑然。朱鑑然就自爆因面對古老闆壓力太大講對白失準，幸得「娘親」宣萱立即推走古老闆讓他減壓。至於現實中都是古生知己的宣萱，都衷心地讚賞古天樂賦予項少龍生命：「《尋秦記》真係經典到冇得再經典，我成日話如果唔係佢，唔係古仔做呢個角色，其實做唔到，呢個戲係靠佢一個人去做，真係。中間我都聽過公司話想再開《尋秦記》，我第一時間諗邊個開邊個會出事，我暫時睇唔到一個人會做得好過佢，睇唔到。」

Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
委內瑞拉總統馬杜洛遭美國逮捕 歐盟呼籲遵守國際法

委內瑞拉總統馬杜洛遭美國逮捕 歐盟呼籲遵守國際法

（法新社布魯塞爾3日電） 美國總統川普（Donald Trump）稍早宣布，美軍今天已在大規模攻擊行動中逮捕委內瑞拉總統馬杜洛。馬杜洛今天傳出遭到美國逮捕後，西班牙已提議擔任調解人。

法新社 ・ 16 小時前
俄羅斯攻擊烏克蘭　2025年所占土地僅少於開戰首年

俄羅斯攻擊烏克蘭　2025年所占土地僅少於開戰首年

（法新社基輔2日電） 媒體今天發布一項分析顯示，俄羅斯2025年在烏克蘭所獲戰果，僅次於2022開戰首年。數據顯示，俄軍去年11月大有斬獲，占領701平方公里，至於12月所獲僅244平方公里，是自3月以來最少的月份。

法新社 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱喪妻居民領賠償須待遺產承辦　部門審批逾月未果：講就天下無敵︱Yahoo

宏福苑五級火︱喪妻居民領賠償須待遺產承辦　部門審批逾月未果：講就天下無敵︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火至今已個多月，有居民開始尋覓新居所、領取不同援助金以開展新生活。但有居民向《Yahoo新聞》指，其妻子於大火中罹難，由於居所為妻子名下，需要法庭批出遺產承辦證明，才可處理有關單位不同的保險賠償及津貼項目，但苦等逾月仍未獲批。《Yahoo新聞》正向法援署查詢。

Yahoo新聞 ・ 1 天前