街市及飲食業界贊成暫緩垃圾徵費 稱會繼續做好回收工作(賴姵伶報道)
【Now新聞台】環境及生態局早前宣布暫緩實施垃圾徵費，有街市及飲食業界均表示贊成，認為可減輕經營壓力，又指商戶會繼續做好回收及源頭減廢。
環境及生態局早前指，因全球貿易戰及地緣政治局勢日趨複雜，香港面對經濟轉型經濟轉型，今屆政府將維持暫緩實施垃圾徵費。
有街市早前已準備好徵費，向商戶派發廚餘回收桶，每隔一至兩小時收集一次。有街市管理集團指，徵費擱置令商戶鬆了一口氣，亦有商戶稱會繼續做好回收。
街市商戶黎小姐：「覺得幾好，同事習慣了這個動作，倒進桶內即可，以往都是倒進垃圾桶中，都是倒入進桶中內。就算暫緩都可以保持自己做(回收)，我自己屋企都有垃圾分類。」
這個街市有部分攤檔正試行紫色回收筒掛在菜檔外，可讓商戶即時回收廚餘更加方便。
有飲食業界人士亦表示，對垃圾徵費暫緩感到鼓舞。
香港餐飲聯業協會會長黃家和：「業界做了不少工作，特別一些集團性食肆，在廚餘回收及源頭減廢，積極做了不少措施，例如在廚餘分類上，菜式設計亦有改善，菜頭菜尾的話，其實也能夠利用來做一些菜式，使他們能創造一些新菜式來增加他們的收益。」
局長謝展寰早上出席立法會會議後，沒有回應有關垃圾徵費的提問，他將於下周一的立法會環境事務委員會，報告及討論政府檢討垃圾徵費進展。
#要聞
