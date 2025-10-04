今年起禁售熒光棒 玩具店改賣電子玩具
街燈轉型為低成本電動車充電方案
電動車承諾降低成本和減少排放，但對於城市居民來說，充電設施的可及性往往無法跟上這一承諾。對於居住在公寓或沒有車庫的居民來說，缺乏充電選項使得電動車的採用變得不切實際。為了解決這一障礙，賓州州立大學的研究團隊開發了一個可擴展的框架，將普通路燈轉變為充電站。他們在密蘇里州的堪薩斯城進行了測試，對 23 根路燈進行改裝，使之能夠作為充電器使用。研究團隊發現，這些充電站的安裝成本更低、對環境更有利，並且比傳統充電點更方便。
賓州州立大學土木與環境工程副教授胡賢標（Xianbiao “XB” Hu）表示，「這項工作的動機在於，許多居住在城市和市區的公寓及多戶住宅居民，因為無法擁有車庫而無法獲得專用的家庭電動車充電器。」這些路燈桿已經通電，通常由市政府擁有，並且位於人流密集的地區，因此非常適合服務居民和訪客。該項目由美國能源部資助，涉及賓州州立大學研究人員、堪薩斯城市官員、Metro Energy Center、公共事業公司以及國家可再生能源實驗室。研究團隊開發了一個三方框架，評估需求、可行性和收益，旨在幫助其他城市複製這一系統。
根據該研究的主要作者楊「克里斯」宋（Yang “Chris” Song）的說法，「可擴展性是這一框架重要性的巨大部分。創建一個不僅適用於特定城市，而是可以被許多社區輕鬆採用的系統，對於提高全國電動車的使用至關重要。」研究人員在評估需求時考慮了土地使用、充電站密度、附近的興趣點和交通流量，並訓練了人工智慧模型來預測需求。公平性也在考量之中。宋表示，「我們還考慮了公平性，這裡指的是主動與社區互動，以確保在不同社區之間公平和包容地分配路燈充電的好處。」
經過一年的數據收集，改裝後的充電站提供了許多見解。與商業充電器相比，這些充電站的安裝成本更低，因為基礎設施已經存在。它們的充電速度也更快，這可能是因為它們使用的是市政電網，並且多輛車輛之間的競爭較少。從事胡教授工作的博士後研究員潘玉燕（Yuyan “Annie” Pan）表示，「路燈充電器提供了顯著更快的充電速度。」環境效益是另一個優勢。該系統通過利用車輛已經停放的地方，減少了汽油使用和溫室氣體排放。潘表示，「我們發現，利用路燈進行電動車充電提供了一種創新且公平的方法來擴展充電基礎設施，推動可持續電氣化。」
展望未來，研究團隊計劃通過添加社會經濟數據和天氣模式來完善其模型。社會經濟洞察可以指導在服務不足的社區的部署，而天氣數據將幫助預測條件如何影響電池、旅行和需求。這項研究的結果已發表在《城市規劃與發展期刊》中。
