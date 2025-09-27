《街霸》真人版電影花絮片 華裔新星「春麗頭」率先曝光

【on.cc東網專訊】改編自90年代日本Capcom的經典格鬥電視遊戲《街頭霸王》（Street Fighter）真人電影版，自從半年前宣布開拍之後，即惹來粉絲關注。影片現正於澳洲進行拍攝，其中「春麗」的造型被無意中曝光。

《街霸》一眾角色的造型近期相繼曝光，近日網上流傳一條影片拍攝現場的花絮片，片中飾演「春麗」的加拿大華裔女星Callina Liang雖然穿上大褸遮戲服，但仍然見到部分「春麗」的戰衣—「旗袍」，而「春麗頭」亦清楚可見。除了「春麗」之外，飾演「阿Ken」的29歲美國大隻仔新星Noah Centineo亦於花絮片中出現，Noah以「阿Ken」招牌長金毛示人之外亦見一身鋼鐵肌肉。有眼利的《街霸》fans表示以她們的造型似是2代《街霸》的造型。

