街頭放閃韓雨彤！曾輝十指緊扣甜喊她小名

▲中國短劇CP成真，曾合作過多部短劇的曾輝（左）昨（27）日被拍到在街頭放閃韓雨彤（右），兩人全程十指緊扣，曾輝還甜喊她小名。（圖／微博@椿困稚吟）

[NOWnews今日新聞] 28歲中國女星韓雨彤曾演過多部短劇，其中與另一名27歲演員曾輝合作的劇就有9部，兩人也因此被大批粉絲組CP，稱他們「落日雨輝」。而韓雨彤與曾輝似乎也在多次合作中培養出感情，多次傳出假戲真作，雖然雙方都未曾認愛，不過昨（27）日，有網友在北京目擊兩人十指緊扣牽手逛街，曾輝還親暱喊對方「妞妞」，再度引發熱議。

有網友在昨日PO文開心表示遇到韓雨彤及曾輝，「誰懂熬夜追劇中屏幕裡的兩個人出現在我面前」，還透露自己大膽的要了合照。網友表示兩人親密的全程十指緊扣牽手逛街，曾輝還貼心地幫韓雨彤提東西，並叫她的小名妞妞，大方在街上放閃。

廣告 廣告

▲曾輝被拍到跟韓雨彤甜蜜約會。（圖／微博@網紅圈的猹）

短劇CP成真 粉絲狂喊：甜度超標

許多CP粉看到後都再度被兩人甜翻，「是誰的CP劇外比劇裡還甜啊！」、「這根本是現實版的偶像劇吧，甜度超標！」、「真的是在公費戀愛了，真情侶就是好嗑」等。

韓雨彤與曾輝傳出是一見鍾情 業界證實：公開的祕密

韓雨彤和曾輝是中國短劇圈的熱門搭檔，共同主演過《厲總，你找錯夫人了》、《墜入春夜》、《閃婚總裁都很窮》等多部短劇。而兩人也因此多次傳出緋聞，雖然雙方都未證實過，但近期被同劇演員證實是真情侶，還形容他們的關係在業界是公開的祕密。

據悉，曾輝曾表示不相信一見鍾情，但卻傳出他與韓雨彤就是在拍攝《厲總，你找錯夫人了》時一見鍾情後相戀。而兩人超配的高顏值，以及多部短劇的默契演出，也被粉絲笑說根本是在公費戀愛。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

丫頭詹子晴退股手搖「不要對我尖叫」2年未收錢！怒打官司討666萬

于朦朧摯友曾與范世錡同團！居來提被點名共犯 嘆：歌竟被惡魔化

快訊／唐振剛認了閃兵！今新北檢自首 375字聲明道歉：良心不安