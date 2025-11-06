街頭遭男子襲擾 墨西哥女總統促性騷列為刑事犯罪

雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
（法新社墨西哥市5日電） 墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天呼籲，應在全國範圍內將性騷擾明確列為刑事犯罪。她在街頭遭到男子襲擾，事件突顯這個拉丁美洲女性所面臨的安全威脅。
現場畫面顯示，63歲的薛恩鮑姆昨天在總統府附近與支持者互動，一名醉酒男子靠近摟住她的肩膀，並用另一隻手觸碰她的臀部與胸部，同時企圖親吻她的脖子，男子後來被警方逮捕。
這起事件再度引發外界對女性安全問題的關注。性騷擾在當地相當普遍，人權團體長期警告墨國正面臨「女性謀殺危機」（femicide crisis）。
薛恩鮑姆表示，她已對這名男子提起刑事訴訟，並將檢討全國關於性騷擾的立法。
她在例行晨間記者會上說：「我在想，如果連我都不報案，那其他墨西哥女性該怎麼辦？如果這樣的事都能發生在總統身上，我們國家的女性又該如何自處？」
她說，自己「看了影片後，才完全意識到事情的嚴重性」。
墨西哥共有32個州與一個聯邦實體墨西哥市，各自擁有獨立的刑法典。以墨西哥市為例，性騷擾被定義為「令接受者感到不悅的性行為」，可判處一至三年徒刑。然而，並非所有州都將性騷擾視為刑事罪。
薛恩鮑姆強調：「性騷擾應該是刑事犯罪，我們會發起全國運動。」她並透露，自己年輕時也曾遭遇過類似襲擊。
女性主義團體指出，這類事件是許多墨西哥女性的日常現實。女權組織「自由女性聯盟」（Las Libres）的克魯斯（Veronica Cruz）說：「每天都有女性遭受騷擾與恐嚇。如今連總統都成為受害者，足以象徵問題的嚴重性。」
這事件同時引發外界對總統安保措施的批評，部分專家認為她過於強調與民眾的親近，忽略了潛在風險。墨西哥政壇人物常是販毒集團攻擊目標，而薛恩鮑姆在9月全國巡迴造勢時，仍允許支持者擁抱並自拍合照。
前反毒檢察官龔薩雷茲（Samuel Gonzalez）接受法新社訪問時指出，這事件向犯罪者傳遞「國家元首也可能被侵犯」的危險訊息，形容這種情況「非常令人憂心」。
儘管外界憂慮，薛恩鮑姆表示不會因此加強安保措施。
她說：「若沒有具體風險，我們會照常進行。我們必須與人民保持親近。」（編譯：徐睿承）
