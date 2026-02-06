街頭霸王聯賽: Pro-JP 2026 更改隊伍組成規則！年滿15歲即可參賽

卡普空公開了即將開幕的「街頭霸王聯賽: Pro-JP 2026」關於隊伍編成的新規則。

選手登錄相關的轉會交涉以及條件提示的可能期間，自 2026年2月1日(日) 起開始。

本賽季起將適用旨在促進年輕選手加入的年齡限制下調，以及提高隊伍間流動性的新規定。

街頭霸王聯賽: Pro-JP 2026 更改隊伍組成規則！

卡普空宣布，在日本國內舉辦的「街頭霸王聯賽: Pro-JP 2026」其選手登錄相關的轉會交涉及條件提示的可能期間，已自2026年2月1日(日)起開始。

本次發表是配合2026年賽季的轉換，旨在刷新隊伍組成規則，以促進選手流動性並健全競技環境。

旨在吸引年輕選手的 年齡限制下調 以及超越地域隔閡的 租借轉會制度 開始實施。

各隊伍將基於新規定，為下賽季的開幕構築最佳陣容。

JP聯賽區域內選手的參賽年齡放寬至年滿15歲以上

SF聯賽 Pro-JP 2025 總決賽 示意圖

為迎接2026年賽季開幕，本大賽的參賽年齡限制從年滿18歲下調至 年滿15歲 。

此變更旨在促進年輕選手的任用，並為日本國內的「JP聯賽區域內選手」打造能更早於頂尖水平作戰的環境。

透過這項規則修正，中學生或高中生年齡層的玩家也將能在職業聯賽中活躍。

另一方面，對於自海外參與的「JP聯賽區域外選手」，則與以往相同，必須符合其本國法律認定為成人的年齡。

全球共通新設租借轉會規定

自2026年賽季起，於世界各地區聯賽作戰的隊伍間，新啟動了「租借轉會規定」。

此規定旨在增加選手的出賽機會，同時讓各隊伍能依照自身戰略自由選擇選手，將於JP、US、EUROPE全區域共通導入。

設有保障公平性的條件，例如登錄的4名選手中，必須有3名以上為本隊所屬選手，且向他隊租借的選手限 1名 為止。

隨著這項劃時代的轉會制度導入，預計今後將加速跨越區域的多樣化隊伍建構。

從各隊伍面向新賽季的動向來看，今後發展依然值得關注。

詳細資訊請參閱「街頭霸王聯賽: Pro-JP 2026」官方網站或CAPCOM eSports 官方 X(@CAPCOM_eSports)。

©CAPCOM

