「街頭霸王6」 Year 3新增角色第3回「ALEX」的預告片發布！將於2026年春季加入遊戲

格鬥遊戲「街頭霸王6」(下稱SF6) Year 3新增角色第3回「ALEX」的預告片已發布。

將於 2026年春季前半期加入遊戲 。

展現Alex在世界巡迴賽中激烈戰鬥的預告影片已經發布！

發布的預告影片中展示了「世界巡迴賽」的一部分。

影片中，看到「街頭霸王」系列中的經典人物「ANDRE」使出摔角招式，將「ALEX」狠狠地摔在哈格體育場的擂台上。

是一場殘酷的戰鬥。

ALEX將在「格鬥之地」中以可玩角色登場，並在「世界巡迴賽」中擔任 新大師 。

很期待看到故事會如何發展。

廣告 廣告





「ALEX」將穿著新裝亮相擂台，包括針織帽，但自街頭霸王5以來就為人所知的標誌性金髮和臉頰上的疤痕則會保留。欲了解更多信息，請瀏覽SF6官方網頁或街頭霸王系列官方X(@StreetFighterJA)。

此外，如果是SF6的新手，推薦購買「Years 1-2 Fighters Edition」」。

這個版本內容豐富，包含「Year 1角色通行證」、「Year 2角色通行證」以及DLC，其中包括直至Year 2新增的4個場景，以及所有18位初始角色的服裝1配色3-10。

更多詳情請瀏覽SF6官方網頁。