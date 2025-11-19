街馬周日舉行 當日凌晨起港九封路改道

【on.cc東網專訊】運輸署今日（19日）表示，為配合下周日（23日）舉行的「香港街馬2025」，當日凌晨1時起，港島北、九龍東及將軍澳多處將分階段實施臨時特別交通及運輸安排。

全程馬拉松比賽將由東區走廊近興發街出發，途經的主要路段包括東區走廊、中環及灣仔繞道、龍和道，然後折返前往東區海底隧道及將藍公路後，再折返，經茶果嶺道、觀塘繞道、海濱道及啟福道，前往中九龍繞道（油麻地段）近油麻地交匯處的終點。半程馬拉松比賽的比賽路線與全程馬拉松比賽相若，但不會途經中環及灣仔繞道、龍和道及將藍公路。十公里比賽則以將藍公路近唐賢街為起點，經將藍公路、茶果嶺道、觀塘繞道及海濱道，前往觀塘海濱花園的終點。

因應賽事安排及進度，比賽沿途路段將會在當日凌晨1時起分階段實施臨時封路安排，直至約下午1時道路重開為止。駕駛人士請留意現場交通標誌，並考慮使用替代路線前往目的地。

受臨時封路影響，運輸署預計港九及新界多處的交通會較平時的周日顯著擠塞，包括：港島區：英皇道、渣華道、筲箕灣道、高士威道、維園道、怡和街、告士打道、軒尼詩道、干諾道中、夏慤道、金鐘道、香港仔隧道（往灣仔方向），以及中環碼頭一帶；九龍區：觀塘道、偉業街、太子道東及九龍灣一帶；以及新界區：將軍澳隧道（往九龍方向）。

受臨時封路影響，56條巴士路線（包括九巴14條、城巴22條及隧巴20條）及15條專線小巴路線需分階段實施臨時改道、縮短路線或遷站措施，直至道路重開為止。封路期間，受影響道路上的的士站（包括的士上落客點）、公共小巴站、路旁停車位及私人停車場將暫停使用。

為方便參賽者前往銅鑼灣參加分別最早於凌晨5時15分及凌晨5時55分起跑的全程及半程馬拉松比賽，港鐵所有本地鐵路線（機場快綫及迪士尼線除外）的頭班車會在星期日適時提早開出，而最早的頭班車為屯馬線及東鐵線，會於凌晨2時50分開出。此外，一條特別巴士路線將會於下周日提供服務，以便參賽者前往銅鑼灣。

