街馬領取行李安排混亂 排長龍等至少半小時 跑手鼓譟大會急致歉

【on.cc東網專訊】「嘉里香港街馬2025」慈善跑今早(23日)舉行，其中全馬和半馬參賽跑手陸續完成賽事，並抵達位於中九龍繞道油麻地交匯處的終點打算取回個人物品時，卻因領取行李系統故障，需大排長龍等候並尋回個人行李，不少跑手感到鼓譟，認為主辦方安排混亂，令其等候起碼半小時才能領取行李，並上載現場相片，顯示一眾完賽跑手站在行李領取區「齋等」，大會則於社交媒體上就情況致歉。
主辦方於社交平台上表示，由於領取行李系統出現故障，導致行李領取區出現人龍，等候領取行李的時間會較長，而現正緊急加派工作人員及義工到場協助，並盡全力疏導人流及加快處理速度，請完成賽事的跑手先進行緩和運動、補充水份，稍作休息後再前往領取行李，同時對為跑手帶來極大不便深感抱歉。
該篇公告發布後，立即引來不少跑手留言批評，不少跑手對於剛完成賽跑卻要浪費時間和體力找行李感到不滿，亦有跑手質疑情況並非所謂的系統故障而是安排不當，指行李被隨意亂放，不知所蹤，又無工作人員引導，要自已四周尋找，更有跑手直言找行李比起賽跑更為辛苦。
