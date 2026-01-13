衛報：中國向歐洲多國施壓 促禁台灣政客入境 警告勿踩「紅線」｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】英國《衛報》今（13 日）引消息指，中國政府近期向多個歐洲國家施壓，引用包括邊境法律等歐盟法律法規，要求禁止台灣政治人物入境，否則將被視為越過紅線。中方通過外交照會（Note verbale）等交涉方法表達立場指，歐洲國家應拒絕台灣簽發的任何「所謂外交護照」，並禁止台灣人員進入歐洲尋求官方接觸和交流。

2025年11月7日，台灣副總統蕭美琴、外交部長林佳龍到訪歐洲，會見比利時歐洲議會議員。 (Photo by IPAC / Handout/Anadolu via Getty Images)

中方：歐盟存在制度漏洞

台灣政治領袖蕭美琴、蔡英文等去年相繼訪問歐洲，引起北京強烈不滿。《衛報》今日報道引述多名歐洲外交官員消息指，中國外交官員於去年 11 月、12 月開始，透過向北京的歐洲駐華大使館外交照會（一種半正式外交接觸），或直接向當地政府提出交涉等方法，警告歐洲國家不要踐踏中國紅線。

據報指，中方在其中一份書面照會中表示，尊重歐洲在制定及執行簽證政策方面的權利，但認為存在制度漏洞，導致台灣政治人物頻繁到訪。中方引用包括邊境法律 Schengen Borders Code 在內的多項歐盟法規，指出非歐盟成員國國民入境的條件之一，是「不被視為對任何成員國的國際關係構成威脅」，據中方官員的說法，准許台灣官員入境將威脅到該歐洲國家與中國的關係。

北京同時亦引用《維也納外交關係公約》，甚至建議歐洲國家應仿效聯合國做法，禁止所有台灣人進入官方建築物。

挪威、芬蘭：邊境機構決定簽證安排

中方在照會中列出台灣官員曾到訪的國家，包括比利時、捷克、波蘭、荷蘭、意大利、奧地利、德國、立陶宛、丹麥、愛沙尼亞及愛爾蘭，並特別點名副總統蕭美琴曾在布魯塞爾的歐洲議會建築內演說，「宣揚台獨分裂主義主張」，認為此舉嚴重損害中歐關係。

挪威、芬蘭外交部證實收到相關建議，並回應指，與台灣的簽證安排由相關歐盟邊境機構決定。英國外交部發言人稱，入境英國的許可「完全由我們自己的法律和移民規定決定」，有關條例同樣適用於來自台灣的人士。

台灣外交部表示，台灣官員訪問歐洲與「與中國完全無關，中國無權干涉」，台灣方面認為，中國對其他國家採取各種脅迫手段，並對台灣施加武力威脅，不僅破壞全球及印太地區的和平穩定，更威脅歐盟的直接利益，「中國的行為應受到譴責」。

分析：對歐盟小國有震懾作用

台灣東華大學助理教授馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）指，中方對歐盟相關邊境法規的應用和解讀「非常大膽」，觀點「非常具體」，但完全不符合歐洲的認知和現實，雖然並不具任何法律效力，惟這種警告對一些歐盟小國仍有震懾作用，「北京很清楚，目前一些歐盟成員國非常渴望吸引中國投資。」

歐盟對台灣的地位不持立場，雖然與北京保持正式外交關係，但同時也透過議會外交和貿易手段與台灣保持非官方關係，一些歐洲國家和歐盟在台北設立的貿易辦事處，同時扮演非官方大使館的角色。

專門研究中國全球戰略的分析師 Claus Soong 表示，中國正加大力度阻止歐洲國家與台灣發展更緊密合作，「北京正竭盡所能地暗示，允許台灣官員入境之前，你們應該三思。我不會說這是威脅，這更像是一種提醒，儘管語氣並不溫和。」

來源：the Guardian