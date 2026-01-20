衛志豪跑渣馬拍片出post自稱「一次都冇練過」被一面倒鬧爆 網民︰你真心反省下

星期日舉行嘅《渣打馬拉松2026》，唔少明星藝人都有參加，當然少不了出post分享，話晒都係用汗水換返嚟嘅成果，呢類post網民通常都係正評。唯獨是佢衛志豪，跑完渣馬10公里賽之後出post結果俾人鬧爆，到底衰咩？

衛志豪

Michael喺個post寫道「2026 至少做一件離譜嘅事！第一件係跑渣馬10公里，一向對跑步冇大興趣嘅我，今年為咗做善事報名參加10公里，喺一次都冇練過嘅情況底下，跑到1:06.29 ，又籌到款幫到人，呢件事對我嚟講都算係離譜，我相信應該唔會參加第二次馬拉松😂除非好有目的」。出文以外，衛志豪都分享喺賽道上嘅自拍，仲話平時揸電單車30秒就行完嘅路段，而家要跑2公里先完成。

衛志豪同多位圈中朋友參加比賽籌款

網民鬧衛志豪嘅原因有二，首先係認為Michael如果冇練跑就去比賽，好容易會受傷甚至出現其他身體狀況，對佢自己有影響之餘，亦可能勞煩到醫護人員及義工，相當不該。另一批網友就認為每年有唔少跑友報名參賽，結果因為人數太多而未能抽中，反而衛志豪呢類「臨時跑手」就有機會，當然唔多岔氣。

衛志豪

有網民留言直線抽擊衛志豪「基本上啲artist 跑完渣馬出po，9成9大家都係讚。你真係幾乎唯一一個出渣馬po大家都鬧…你真心反省下自己出咗咩事 lol ……btw, 你真係做咗一件離譜嘅事，好心無練就咪鬼跑啦。一陣有乜事又要辛苦人救埋你 lol 」。其他網民就話「今年好多人抽唔中 原來比左啲位你呢啲人」、「尊重下比賽 尊重下自己 ， 講得出報得名但練都唔練果下好野， 當嘉年華會？ 心臟停頓唔好辛苦要其他人幫你做心肺復蘇。 唔怪得年年咁多人要急救，多得你呢類。」

衛志豪

雖然衛志豪俾人鬧爆，但睇返成績係一小時06分，以「一次都冇練過嘅情況底下」都算唔錯。不如下年練好佢再認真比賽啦。

