衛星設計對臭氧層的影響引發新討論

根據最新的研究發現，當前的衛星設計毀滅（Design for Demise，簡稱 D4D）協議正在上層大氣中引發第二個環境危機。每年，失效的衛星都會以一種火焰滾滾的方式向地球俯衝。然而，每顆衛星在這一過程中都會留下看不見的化學痕跡，這些痕跡正悄然影響著臭氧層。設計毀滅長期以來一直是衛星安全的金標準，這一協議旨在確保太空船在重返地球時能夠完全燃燒，從而使高熔點材料如鈦或不銹鋼不會存活下來，成為致命的彈片。這種清潔的消失提供了較便宜且不受控制的處理方式，同時將碎片擊中人員的風險控制在每十萬次中有一的嚴格標準之內。

然而，來自法國公司 MaiaSpace 的研究人員提出的這項新研究顯示，這一安全協議實際上正在污染天空。研究人員認為，建造能夠在重返過程中倖存的衛星是保持上層大氣純淨的唯一方法。研究報告指出，「設計毀滅（D4D）通過最大化重返燃燒來最小化地面風險；而非毀滅設計（D4ND）的目標是減少高空排放，但這可能需要控制下降和額外的質量。」

臭氧的新敵人是平流層中的臭氧層，這是我們地球對抗強烈紫外線的天然防曬霜。然而，重返的衛星污染卻構成了重大威脅。當衛星燃燒時，會發生燒蝕過程，將固體金屬轉化為細小的化學物質、氣溶膠和反應氣體。主要的罪魁禍首是鋁氧化物。一顆典型的 550 磅的衛星大約有 30% 是鋁；當它遇到大氣摩擦時，可能會產生約 66 磅的鋁氧化物納米粒子。這些微小的顆粒作為催化劑，引發大氣氯和臭氧層之間的有毒化學反應。這種看不見的污染似乎正在不斷增加，最近的數據顯示，這些有害氧化物在短短六年間增加了八倍。

在於 2025 年在意大利羅馬舉行的歐洲航空科學會議（EUCASS）上，研究人員 Antoinette Ott 和 Christophe Bonnal 倡導 D4ND 方法。這種方法並不允許衛星解體，而是要求工程師構建能夠承受重返過程中極端熱壓的衛星。這種非毀滅的方法依賴於控制重返操縱，利用太空船的推進系統將完整的太空船引導至偏遠的海洋墳場。如果成功，這可以消除有毒氣體的釋放，同時保持地面安全，將碎片引導遠離人口稠密區域。

然而，選擇非毀滅之路是昂貴的，並帶來一系列挑戰，特別是在質量方面。為了實現這一目標，衛星必須建造得更加堅固，以承受重返過程中的高溫。這項技術還需要配備重型推進系統和額外的燃料，以便在偏遠的太平洋中安全降落，而不是落在某人的家門口。對於衛星運營商而言，更大的質量意味著更高的發射成本和更低的利潤率。目前，尚無統一的指標來告訴我們哪一種風險更大：是碎片擊中人員的有限概率，還是緩慢而無形地侵蝕著保護地球上所有生命的大氣層。

在數以萬計的衛星圍繞著我們的時代，業界選擇如何讓這些衛星「死亡」將最終決定未來幾代人對我們星球的健康狀況。

