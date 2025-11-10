衛蘭巡唱熊熊、潤喉蜜跟身搵家的感覺 開邀黎明任香港站嘉賓 笑言有得做好過停低

正為世界巡迴演唱會周圍飛的衛蘭（Janice），早前抽空拍攝廣告，賣口乖表示是品牌忠實Fans：「好開心，因為係個好經典嘅牌子，我唱歌之前，一定要飲潤喉蜜，尤其演唱會嗰陣必須要帶喺身。」Janice笑指多年來保養聲線全靠馬百良，同時亦堅持優質睡眠習慣：「瞓得好、休息夠好緊要，我每日都要開聲，做啲聲帶放鬆同練習。」

Janice指除了馬百良是她的「巡迴必備」，還有視為幸運物的熊熊公仔：「今次成個巡迴都帶住佢，有次喺酒店房發現唔見咗，我即刻好焦慮，打畀經理人講『唔見咗熊仔，係咪畀人偷咗？』嗰時好驚呀，好彩搵得返。因為做巡迴會好掛住屋企，所以我去邊都帶住佢，每晚同佢瞓、陪我。」她又謂這次拍廣告，亦有令她非常安心的拍攝：「見到Sunny（劉翁）好開心，佢帶出我最好嘅一面。我知佢宜家有做導演呀，有機會可以搵我拍愛情片，要浪漫嗰啲，哈。」品牌更邀得YouTube Channel香城映画的趙羅尼擔任廣告導演，Janice大讚對方非常專業：「我好鍾意呢個景，好有情懷。」

完成廣告後，Janice繼續巡迴演出直到最後一站的香港：「我始終都想香港係最後一站，因為香港係我屋企，留返最好嘅嘢畀呢度。我會為香港站做啲特別嘢，宜家錄緊新歌，係廣東歌嚟嘅，希望仲可以有英文歌、國語歌，仲會準備新編曲、新衫、新嘅美術設計。」問到邀請黎明（Leon）擔任香港站嘉賓的進展如何？她笑謂：「我都好想，我會搵佢嘅，希望Leon見到呢個報導會應承我。」未來Janice以出碟為目標，她說：「我係一個歌手，真係好耐冇出過碟，好想再出碟，然後用呢啲歌再巡迴、唱大啲嘅場地，去唔同地方唱畀大家聽。」

自去年開始，以獨立歌手身份重新出發的Janice，直言「好多嘢要靠自己」，令她學懂要主動點。事無大小都是自己決定，Janice說：「近年都周圍飛，我覺得有機會就要試，邊度有門打開就去啦。」她坦言有時難免感到迷茫，幸好有信仰支持：「自己有好多嘢諗，會覺得我決定嘅嘢係咪適合、係咪最好？我成日都覺得好似仲未夠好，但係冇嘅，做好過唔做，停喺度都唔知做咩，所以都係做啦。當攞個經驗，大家知道想要咩，下次再做好啲。我相信上帝會有安排，跟隨佢就有平衡。」

巡唱以外，Janice又與鍾舒漫、王君馨等好姊妹們自設Podcast Channel「Better Together Hong Kong」分享生活點滴：「我哋自己出錢做㗎，大家都攞個心出嚟，希望更多人認識我哋嘅信仰，因為都係信仰拉埋我哋，分享多啲希望畀人。」

